જામનગર: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને પગલે પોલીસ તંત્ર એક્શન મોડમાં, SP રવિ મોહન સૈનીનું સિક્કામાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ

જામનગરના જિલ્લા પોલીસ વડા (SP) રવિ મોહન સૈનીએ જાતે મેદાનમાં ઉતરીને ચૂંટણી તૈયારીઓનું નિરીક્ષણ શરૂ કર્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 10:06 AM IST

જામનગર: ગુજરાતમાં આગામી સમયમાં યોજાનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે. ચૂંટણી મુક્ત, ન્યાયી અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં સંપન્ન થાય તે હેતુથી જામનગર પોલીસ તંત્ર અત્યારથી જ હરકતમાં આવ્યું છે. જામનગરના જિલ્લા પોલીસ વડા (SP) રવિ મોહન સૈનીએ જાતે મેદાનમાં ઉતરીને ચૂંટણી તૈયારીઓનું નિરીક્ષણ શરૂ કર્યું છે.

સિક્કા નગરપાલિકા વિસ્તારમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત

​ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે SP રવિ મોહન સૈનીએ સિક્કા વિસ્તારની મુલાકાત લીધી હતી. તેમની સાથે DySP જયવીરસિંહ ઝાલા સહિતનો મોટો પોલીસ કાફલો જોડાયો હતો. પોલીસ અધિકારીઓએ સિક્કા નગરપાલિકાના સંવેદનશીલ વિસ્તારોની મુલાકાત લઈને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરી હતી.

​ફૂટ પેટ્રોલિંગ અને બૂથ વિઝિટ

​પોલીસ તંત્ર દ્વારા માત્ર ગાડીઓમાં પેટ્રોલિંગ કરવાને બદલે જનતામાં સુરક્ષાનો વિશ્વાસ જગાડવા માટે ફૂટ પેટ્રોલિંગ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.

​સિક્કા નગરપાલિકા: સ્ટાફ દ્વારા મુખ્ય માર્ગો અને સાંકડી ગલીઓમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.

​જામનગર મહાનગરપાલિકા: શહેરના વિવિધ વોર્ડ અને મતદાન મથકો (બૂથ) ની રૂબરૂ મુલાકાત લેવામાં આવી હતી.

​આ નિરીક્ષણ દરમિયાન મતદાન મથકો પર પાયાની સુવિધાઓ અને સુરક્ષાના માપદંડોની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. ​"ચૂંટણી દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની અનિચ્છનીય ઘટના ન બને અને મતદારો નિર્ભય થઈને મતદાન કરી શકે તે માટે પોલીસ તંત્ર સજ્જ છે."

​અસામાજિક તત્વો પર નજર

​સ્થાનિક સ્વરાજ્યની આ ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ દ્વારા લિસ્ટેડ ગુનેગારો અને અસામાજિક તત્વો પર વોચ રાખવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં જામનગર શહેર અને જિલ્લાના અન્ય સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પણ આ પ્રકારે સઘન ચેકિંગ અને પેટ્રોલિંગ ચાલુ રાખવામાં આવશે.

જામનગર પોલીસની આ સક્રિયતાને પગલે રાજકીય ગરમાવો વધવાની સાથે સાથે સામાન્ય જનતામાં પણ સુરક્ષાને લઈને હકારાત્મક સંદેશ ગયો છે. અધિકારીઓએ સ્થાનિકો સાથે સંવાદ સાધીને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી હતી.

