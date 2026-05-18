જામનગરમાંથી 'હનીટ્રેપ ગેંગ' ઝડપાઈ, એક યુવતી અને 3 યુવકોને પોલીસે દબોચ્યા
લાખો રૂપિયા પડાવનારી હનીટ્રેપ ગેંગની એક કરતૂત જામનગર પોલીસે ઉજાગર કરી છે.
Published : May 18, 2026 at 2:51 PM IST
જામનગર : જામનગર શહેરમાં સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી લોકોને પ્રેમજાળમાં ફસાવી, તેમનું અપહરણ કરી બળજબરીપૂર્વક નાણાં પડાવતી એક ખતરનાક હનીટ્રેપ ગેંગને જામનગર સીટી સી ડીવીઝન પોલીસે ઝડપી પાડી છે.
પોલીસે આ મામલે પૂજા નામની યુવતી, યશ ઉર્ફે આર્યન રાઠોડ અને બે કાયદાથી સંઘર્ષિત કિશોરો સહિત કુલ ચાર આરોપીઓને દમણ ખાતેથી સ્થાનિક પોલીસની મદદથી દબોચી લીધા છે. તેમની પાસેથી મોબાઈલ ફોન અને રોકડ રકમ પણ કબજે કરવામાં આવી છે.
હનીટ્રેપ અને અપહરણની આખી ઘટના
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પંચેશ્વર ટાવર પાસે "લક્ષ્મી ભવન"માં રહેતા ફરિયાદી હેમાંશુભાઈ જયંતીલાલ વજાણીને પૂજા નામની મહિલાએ મોબાઈલ પર મેસેજ કરીને મળવા બોલાવ્યા હતા. ફરિયાદી જ્યારે પોતાના હોન્ડા બાઈક પર ત્યાં પહોંચ્યા, ત્યારે પૂજા તેમની સાથે બેસી ગઈ હતી. તે જ સમયે અન્ય ચાર અજાણ્યા શખ્સો ત્યાં ધસી આવ્યા હતા અને ફરિયાદીને બળજબરીપૂર્વક પોતાની બલેનો કારમાં બેસાડી અપહરણ કરી ગયા હતા. આરોપીઓ ફરિયાદીને અલગ-અલગ જગ્યાએ ફેરવી, છરી બતાવી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. એટલું જ નહીં, ફરિયાદીના ગળામાંથી ચાંદીનો ચેન, હાથમાંથી ચાંદીની લકી અને રોકડા રૂપિયા 1400 પડાવી લીધા હતા. આ અંગે ગત તારીખ 8 મે 2026ના રોજ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.
પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહી
આ ગંભીર ગુન્હાની સંવેદનશીલતાને ધ્યાને લઈને રાજકોટ વિભાગના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક નિર્લિપ્તરાય (IPS) અને જામનગર પોલીસ અધિક્ષક ડૉ. રવીમોહન સૈની (IPS)એ આરોપીઓને તત્કાલીક પકડી પાડવા કડક સૂચના આપી હતી. નાયબ પોલીસ અધિક્ષક જયવિરસિંહ ઝાલાના માર્ગદર્શન હેઠળ સીટી સી ડીવીઝનના પો.ઇન્સ. એન.બી.ડાભી અને સર્વેલન્સ સ્ટાફના પો.સબ.ઇન્સ. વી.એ.પરમારની ટીમો બનાવવામાં આવી હતી. પોલીસે ખાનગી બાતમીદારો અને એલ.સી.બી.ના ટેકનિકલ સેલની મદદથી આરોપીઓના મોબાઈલ લોકેશન ટ્રેસ કરીને આખરે તેઓને દમણથી હસ્તગત કર્યા હતા.
ભૂતકાળના અનેક ગુન્હાઓની કબૂલાત
પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આ ટોળકીએ જામનગર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ભૂતકાળમાં આચરેલા અનેક ચોંકાવનારા ગુન્હાઓની કબૂલાત કરી છે:
2 વર્ષ પહેલા : રાજકોટના નિમેષ પટેલને ઠેબા ચોકડી બોલાવી, વિડીયો ઉતારી બ્લેકમેઇલ કરીને કટકે-કટકે આશરે રૂ. 10 લાખ પડાવ્યા હતા.
6 મહિના પહેલા : જયશ્રી ટોકીઝ પાસે ઢોસાની રેકડી ચલાવતા શ્યામભાઈને ફસાવી સ્વીફ્ટ ગાડીમાં લાલપુર ચોકડી લઈ જઈ, 3 તોલાનો સોનાનો ચેઈન પડાવી રૂ. 2,30,000 માં વેચી દીધો હતો.
1 વર્ષ પહેલા : રાજકોટના અન્ય એક વ્યક્તિને લાલવાડી નુરી ચોકડી પાસે ફ્લેટમાં બોલાવી વિડીયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી રૂ. 40,000 પડાવ્યા હતા.
દોઢ વર્ષ પહેલા : મોરબીના એક યુવકને ઇન્સ્ટાગ્રામ મારફતે ધ્રોલ બોલાવી વાડી વિસ્તારમાં ધાક-ધમકી આપી રૂ. 50,000 પડાવ્યા હતા.
ખોટા લગ્નની છેતરપિંડી
આરોપીઓએ અઢી-ત્રણ વર્ષ પહેલા સાગર નામના વ્યક્તિ સાથે પૂજાના ખોટા લગ્ન કરાવી રૂ. 2 લાખની છેતરપિંડી કરી હતી, તેમજ પોરબંદરના એક મૂંગા-બહેરા વ્યક્તિને લગ્નની લાલચ આપી રૂ. 50થી 60 હજાર પડાવ્યા હતા.
મોડસ ઓપરેન્ડી (ગુન્હો કરવાની પદ્ધતિ)
આ ગેંગનો મુખ્ય હેતુ લોકોને સોશિયલ મીડિયા (ઇન્સ્ટાગ્રામ) પર પ્રેમજાળમાં ફસાવીને નાણાં ખંખેરવાનો હતો. પૂજા નામની યુવતી સૌપ્રથમ મિત્રતા કેળવીને એકાંત જગ્યાએ મળવા બોલાવતી. ત્યારબાદ ગેંગના અન્ય સભ્યો યશ અને તેના મિત્રો ત્યાં આવીને ફોટા-વિડીયો પાડી લેતા. આ વિડીયો સોસાયટીમાં વાયરલ કરી બદનામ કરવાની અથવા પોલીસ ફરિયાદ કરવાની ધમકી આપીને તેઓ લાખો રૂપિયા પડાવતા હતા. હાલ પોલીસ આ ટોળકીના અન્ય ભોગ બનનારાઓની ચકાસણી કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી રહી છે.
