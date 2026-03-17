જામનગર PGVCL વર્તુળ કચેરી દ્વારા કરોડોની બાકી વસૂલાત માટે મેગા ડ્રાઈવ: 361 ટીમો મેદાને
જિલ્લામાં કુલ 2,999 જેટલા કનેક્શન કાપવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે, જેમાં અંદાજે ₹195.35 લાખની રકમ બાકી છે.
Published : March 17, 2026 at 7:05 PM IST
જામનગર: જામનગર પીજીવીસીએલ (PGVCL) વર્તુળ કચેરી દ્વારા આજે બાકી વીજ બિલોની વસૂલાત માટે એક વિશાળ મેગા ડ્રાઈવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. લાંબા સમયથી વીજ બિલ ન ભરનારા ગ્રાહકો સામે કડક કાર્યવાહી કરતા આજે અનેક કનેક્શનો કાપવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં કડક કાર્યવાહી
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં જે ગ્રાહકોના વીજ બિલો લાંબા સમયથી બાકી છે, તેમના કનેક્શન કાપવા માટે 100થી વધુ ટીમો બનાવવામાં આવી છે. જિલ્લામાં કુલ 2,999 જેટલા કનેક્શન કાપવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે, જેમાં અંદાજે ₹195.35 લાખની રકમ બાકી છે.
જામનગર શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારની સ્થિતિ
જામનગર શહેર અને ગ્રામ્ય (રૂરલ) વિસ્તારોમાં કુલ 6,445 જેટલા કનેક્શનના બિલો બાકી છે. આ વસૂલાત માટે 261થી વધુ ટીમો કામે લગાડવામાં આવી છે. જામનગર વિસ્તારમાં બાકી લેણાંની કુલ રકમ ₹446.16 લાખ જેટલી થવા જાય છે.
કુલ વસૂલાતનું લક્ષ્ય
જામનગર જિલ્લાની પીજીવીસીએલ વર્તુળ કચેરી હેઠળ આવતા તમામ વિસ્તારોમાં કુલ ₹641.51 લાખની બાકી રકમની વસૂલાત માટે સમગ્ર જિલ્લામાં કુલ 361 ટીમો દ્વારા સવારથી જ કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આજે આખો દિવસ આ મેગા ડ્રાઈવ ચાલુ રહેશે."જામનગર વર્તુળ કચેરી હેઠળ આવતા તમામ વિસ્તારોમાં આજે બાકી રકમની વસૂલાત માટે મેગા ડ્રાઈવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે." — મનીષ ભાભોર (હિસાબી અધિકારી, PGVCL, જામનગર)
