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જામનગરના વાવડીમાં વીજ થાંભલા મુદ્દે ઘર્ષણ, ખેડૂતોના વિરોધ વચ્ચે 75થી વધુ ગ્રામજનોની અટકાયત

જોડિયાના વાવડી ગામે ખાનગી કંપની વીજ થાંભલા નાખવા પહોંચતા ખેડૂતો અને મહિલાઓએ વિરોધ કર્યો, પોલીસે પરિસ્થિતિ કાબૂમાં લેવા 75 લોકોની અટકાયત કરી.

પોલીસે પરિસ્થિતિ કાબૂમાં લેવા 75 લોકોની અટકાયત કરી
પોલીસે પરિસ્થિતિ કાબૂમાં લેવા 75 લોકોની અટકાયત કરી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2026 at 2:29 PM IST

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જામનગર: જિલ્લાના જોડિયા તાલુકાના વાવડી ગામે ખાનગી કંપની દ્વારા વીજ લાઈન અને થાંભલા નાખવાની કામગીરીએ હિંસક અને તંગદિલીભર્યું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. સરકારી ખરાબા તથા ખેતરો નજીકથી પસાર થતી વીજ લાઈનનો વાવડી ગામના સ્થાનિક ખેડૂતો અને ગ્રામજનોએ ભારે વિરોધ કર્યો હતો. આ ઘટનાને પગલે પોલીસ અને ખેડૂતો વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જાયું હતું.

વાવડી ગામે જ્યારે ખાનગી કંપનીની ટીમ વીજ થાંભલા ઊભા કરવા પહોંચી, ત્યારે મહિલાઓ અને પુરુષો સહિતના ગ્રામજનો મોટી સંખ્યામાં એકઠા થઈ ગયા હતા અને કામગીરીનો સખત વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ગ્રામજનો આરોપ છે કે આ કામગીરીથી સ્થાનિક ખેતી અને જમીનોને મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. વિરોધ ઉગ્ર બનતાં સ્થળ પર બોલાવાયેલી પોલીસે પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવવા માટે મહિલાઓ સહિત આશરે 75 જેટલા ગ્રામજનોની અટકાયત કરી હતી.

જામનગરના વાવડીમાં વીજ થાંભલા મુદ્દે ઘર્ષણ (Etv Bharat Gujarat)

"ગ્રામજનો અને ખેડૂતોના વ્યાજબી વિરોધને સાંભળવાને બદલે પોલીસ બળનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. કંપની દ્વારા સ્થાનિકોને વિશ્વાસમાં લીધા વિના જ કામગીરી ઠોકી બેસાડવામાં આવી રહી છે, જેનો આખો તાલુકો વિરોધ કરે છે."તો સ્થાનિક ખેડૂત ભીખુભાઈ ભંડેરીએ જણાવ્યું કે "અમારી ફળદ્રુપ જમીનો અને ખરાબામાં અન્યાયી રીતે વીજ લાઈન નાખીને ખેડૂતોને પાયમાલ કરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. શાંતિપૂર્ણ વિરોધ કરી રહેલા ગામલોકો અને મહિલાઓની અટકાયત કરીને અમારો અવાજ દબાવવામાં આવી રહ્યો છે." - ભાવેશ મકવાણા, સરપંચ, વાવડી ગામ

ખેડૂતો પર પોલીસ દ્વારા કરાયેલી કાર્યવાહીના સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરતાં જ જોડિયા તાલુકાના આસપાસના ગામો જેવા કે લીંબુડા, કુનડ, કેસિયા અને ભાદરાથી પણ મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો અને ગ્રામજનો વાવડી ખાતે દોડી આવ્યા હતા. આ કારણે મામલો વધુ બિચક્યો હતો. સ્થિતિ કાબૂ બહાર જતી જોઈ પોલીસે અંદાજે ત્રણ જેટલી બસો ભરીને અટકાયત કરાયેલા ખેડૂતોને જોડિયા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

ખેડૂતોના વિરોધ વચ્ચે 75થી વધુ ગ્રામજનોની અટકાયત (Etv Bharat Gujarat)

હાલ વાવડી ગામમાં ભારે તણાવપૂર્ણ શાંતિ જોવા મળી રહી છે અને સંવેદનશીલ પરિસ્થિતિને ધ્યાને રાખી સ્થળ પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ખડકી દેવામાં આવ્યો છે.

ખેડૂતોના વિરોધ વચ્ચે 75થી વધુ ગ્રામજનોની અટકાયત (Etv Bharat Gujarat)

આ ઘટના બાદ સમગ્ર જોડિયા તાલુકામાં ભારે રોષ અને ઉકળાટ જેવો માહોલ સર્જાયો છે. બીજી બાજુ ગ્રામજનોએ પણ લડી લેવાના મૂડમાં હોવાનું જણાવી વિરોધ ચાલુ રાખવાની વાત કરી છે.

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