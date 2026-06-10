જામનગર: ગરીબ બાળકોના હક્કનો પૌષ્ટિક આહાર ગોડાઉનમાં સડ્યો, વોર્ડ નં. 4માં ભ્રષ્ટાચારના ગંભીર આક્ષેપ
જામનગરના લોકોએ ઉચ્ચ તપાસની માંગ કરી છે.
Published : June 10, 2026 at 1:52 PM IST
જામનગર : મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 4માં એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં સરકારી યોજના હેઠળ ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ બાળકો માટે આવતો પૌષ્ટિક આહાર આંગણવાડીઓના ગોડાઉનમાં જ સડી રહ્યો હોવાના ગંભીર આક્ષેપો થયા છે. વોર્ડ નંબર 4ના મહિલા અગ્રણી રચનાબેન નંદાણિયાએ પત્રકાર પરિષદ યોજીને આ સમગ્ર મામલે તંત્ર સામે આકરા પ્રહારો કર્યા છે અને કમિશનરને ઊંડી તપાસ કરવાની માંગ કરી છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
વોર્ડ નંબર 4ના મહિલા અગ્રણી રચનાબેન નંદાણિયાના જણાવ્યા અનુસાર, તેમના વિસ્તારમાં રહેતા એક સ્થાનિક મહિલા ચન્નીબેનએ તેમને ફરિયાદ કરી હતી કે છેલ્લા 6 મહિનાથી તેમના બાળકોને આંગણવાડીમાંથી મળવાપાત્ર રેશનિંગનો માલ મળ્યો નથી. જ્યારે તેઓ આંગણવાડી પર જાય છે, ત્યારે ઓટીપી (OTP) ન આવતો હોવાનું બહાનું બતાવીને માલ આપવામાં આવતો નથી. જોકે, આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આ જ સમયગાળા દરમિયાન તેલ જેવી વસ્તુઓ આપવામાં આવી હતી, પરંતુ ચોખા, તુવેર દાળ અને ચણાનો જથ્થો અટકાવી દેવાયો હતો.
આંગણવાડીની મુલાકાતમાં મોટો ખુલાસો
આ ફરિયાદના આધારે રચનાબેન જ્યારે નજીકની આંગણવાડીની ઓચિંતી મુલાકાતે પહોંચ્યા, ત્યારે ત્યાંનો નજારો જોઈને તેઓ ચોંકી ગયા હતા. આંગણવાડીમાં 10 ગુણી ચણાનો જથ્થો એમ જ પડ્યો હતો. જ્યારે ત્યાંના કર્મચારીઓને પૂછવામાં આવ્યું કે આ જથ્થો ક્યારનો છે, ત્યારે જાણવા મળ્યું કે આ ચણા વર્ષ 2025ના વર્ષના છે, જે હજુ સુધી બાળકો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા નથી.
આ બાબતે સુપરવાઈઝર અને આંગણવાડીના બહેનો દ્વારા એવો બચાવ કરવામાં આવ્યો હતો કે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સમયસર કાર્ડ કે ઓટીપીની પ્રક્રિયા ન થવાને કારણે અને રેશનિંગના સંચાલકો દ્વારા સમયસર માલ ન પહોંચાડવાના લીધે આ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે.
રચનાબેને તંત્ર પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે, "જો કાર્ડ કે ઓટીપીની સમસ્યા હતી, તો તેલનો જથ્થો કેવી રીતે વહેંચવામાં આવ્યો? ચણા જેવી વસ્તુઓ જો બે-ત્રણ મહિના પણ પડી રહે તો તેમાં ધાનેડા (જીવાત) પડી જાય છે અને તે ખાવાલાયક રહેતી નથી. સરકાર ગરીબ બાળકોના કુપોષણને દૂર કરવા લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કરે છે, પરંતુ અહીં અધિકારીઓની બેદરકારીને કારણે આ અનાજ સડી રહ્યું છે."
જામનગરના ઇન્ચાર્જ CDPO એ જણાવ્યું હતું કે, "મે મહિનામાં આંગણવાડી વર્કર રજા પર હતા જેથી હેલ્પર વિતરણ કરી શકે તેમ ન હતા, આ બાબતે ફરિયાદ મળતા ટીમ દ્વારા સ્થળ તપાસ કરવામાં આવી છે અને રોજકામ કરવામાં આવ્યું છે."
ઉચ્ચ તપાસની માંગ કરવામાં આવી
આ સમગ્ર મામલે સ્થાનિક લોકોએ જામનગરના મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને ઉચ્ચ પદાધિકારીઓને આ મામલે તટસ્થ અને ત્વરિત તપાસ કરવા વિનંતી કરી છે. સાથે જ જામનગરના લોકોએ અપીલ કરી છે કે જે પણ વાલીઓના બાળકોને આવો માલ નથી મળ્યો, તેઓ સીધા જ કમિશનર કચેરીએ જઈને લેખિત રજૂઆત કરે જેથી ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ સામે કડક પગલાં ભરી શકાય.
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