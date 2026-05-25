જામનગર મહાનગરપાલિકા: જેલમાં બંધ બે પૂર્વ વિપક્ષી નેતાઓ પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે જનરલ બેઠકમાં હાજરી આપશે

জামনগর মহানগরপાলিকা: જেলમાં બંધ બે પૂર્વ વિપક્ષી નેતાઓ પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે જનરલ બેઠકમાં હાજરી આપશે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 25, 2026 at 10:05 PM IST

જામનગર: જામનગર મહાનગરપાલિકામાં આગામી દિવસોમાં યોજાનારી જનરલ બોર્ડની બેઠક ભારે રાજકીય ગરમાવો અને ચર્ચા જગાવનારી બની રહેશે. આ બેઠકમાં જામનગર મહાનગરપાલિકાના નવા મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન સહિતના મહત્વના પદાધિકારીઓની વરણી થવાની છે. પરંતુ આ વખતે સામાન્ય વહીવટી પ્રક્રિયા કરતા કંઈક જુદું જ દ્રશ્ય બોર્ડ બેઠકમાં જોવા મળશે, કારણ કે જેલમાં બંધ બે પૂર્વ વિપક્ષી નેતાઓ પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે આ બેઠકમાં હાજરી આપશે.

​અદાલતે આપી મંજૂરી

ગુજસીટોક (GUJCTOC) જેવા ગંભીર ગુના હેઠળ જેલમાં સજા કાપી રહેલા પૂર્વ વિપક્ષી નેતા અસલમ ખીલજી અને અલ્તાફ ખફીને અદાલત દ્વારા આ મહત્વપૂર્ણ જનરલ બોર્ડની બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે ખાસ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. કાયદાકીય જોગવાઈઓ અને લોકશાહીના અધિકારોને ધ્યાને રાખીને કોર્ટે શરતી મંજૂરી આપતા, હવે આ બંને કોર્પોરેટરો પોલીસ પહેરા હેઠળ ગૃહની કાર્યવાહીમાં સામેલ થશે.

​રાજકીય સમીકરણો

નોંધનીય છે કે, અસલમ ખીલજી અને અલ્તાફ ખફી જામનગર મનપાના વોર્ડ નંબર ૧૨ માંથી જનતાના પ્રતિનિધિ તરીકે ચૂંટાયા છે.

અસલમ ખીલજી: આમ આદમી પાર્ટી (AAP) તરફથી ચૂંટણી લડીને વિજેતા બન્યા હતા.

​અલ્તાફ ખફી: કોંગ્રેસ પક્ષના બેનર હેઠળ ચૂંટણી જીત્યા હતા. લાંબા સમયથી જેલના સળિયા પાછળ હોવા છતાં, પોતાના વિસ્તારના પ્રતિનિધિ તરીકે પદાધિકારીઓની વરણીની પ્રક્રિયામાં મતાધિકાર અથવા હાજરી આપવા માટે તેઓ ગૃહમાં આવશે.

સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન કરાશે

ગુજસીટોકના આરોપીઓ હોવાને કારણે મહાનગરપાલિકાના સભાખંડ અને તેની આસપાસના પરિસરમાં પોલીસ દ્વારા લોખંડી બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવશે. સામાન્ય જનતા અને મીડિયા કર્મીઓની નજર પણ આ અસાધારણ રાજકીય ઘટનાક્રમ પર ટકેલી રહેશે. નવા પદાધિકારીઓની વરણીની સાથે સાથે આ બંને નેતાઓની હાજરી જામનગરના રાજકારણમાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે.

