જામનગર મહાનગરપાલિકા: જેલમાંથી પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે પદાધિકારીઓની વરણીમાં હાજર રહ્યા બે કોર્પોરેટરો
કોંગ્રેસના પૂર્વ વિપક્ષી નેતા અલ્તાફ ખફી અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના કોર્પોરેટર અસલમ ખીલજીને અદાલત દ્વારા આ બેઠકમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
Published : May 26, 2026 at 10:06 PM IST
જામનગર: જામનગર મહાનગરપાલિકા (જમ્યુકો) ખાતે આજે મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન સહિતના નવા પદાધિકારીઓની વરણી માટે એક મહત્વપૂર્ણ જનરલ બોર્ડની બેઠક યોજાઈ હતી. રાજકીય ગરમાવા વચ્ચે યોજાયેલી આ બેઠક ત્યારે ભારે ચર્ચાનો વિષય બની જ્યારે ગુજસીટોક (GUJCTOC) ના ગુનામાં જેલમાં સજા કાપી રહેલા બે વિપક્ષી કોર્પોરેટરો પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત સાથે ગૃહમાં હાજર રહ્યા હતા.
અદાલતની મંજૂરી બાદ પોલીસ પહેરો
સામાન્ય રીતે મહાનગરપાલિકાની બેઠકો રાજકીય ખેંચતાણ માટે જાણીતી હોય છે, પરંતુ આજનો નજારો કંઈક અલગ જ હતો. કોંગ્રેસના પૂર્વ વિપક્ષી નેતા અલ્તાફ ખફી અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના કોર્પોરેટર અસલમ ખીલજીને અદાલત દ્વારા ખાસ શરતો સાથે આ બેઠકમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. અદાલતના આદેશ અનુસાર, પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા બંને આરોપી કોર્પોરેટરોને ચુસ્ત પોલીસ પહેરા હેઠળ જનરલ બોર્ડની બેઠકમાં લાવવામાં આવ્યા હતા.
મહત્વની વિગત: આ બંને લોકપ્રતિનિધિઓ હાલ ગુજસીટોક જેવા ગંભીર કાયદા હેઠળ જેલના સળિયા પાછળ છે. કાયદાકીય જોગવાઈઓ અને કોર્પોરેટર તરીકેના પોતાના હકની રૂએ, તેઓએ બોર્ડની પ્રક્રિયામાં ભાગ લીધો હતો.
નવા પદાધિકારીઓની વરણી
આ હાઈ-વોલ્ટેજ ડ્રામા અને પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે જામનગર મહાનગરપાલિકાના નવા શાસકોની વરણીની પ્રક્રિયા શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થઈ હતી. ભાજપ શાસિત આ મનપામાં હાઈકમાન્ડ દ્વારા નક્કી કરાયેલા નામોની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જેમાં મેયર અને ડેપ્યુટી મેયરની પ્રતિષ્ઠિત તાજપોશી કરવામાં આવી. મનપાની આર્થિક ધુરા સંભાળતી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન અને અન્ય સભ્યોની પણ વરણી કરાઈ.
બોર્ડની બેઠક પૂર્ણ થતાં જ પોલીસ વિભાગ દ્વારા બંને પૂર્વ વિપક્ષી નેતાઓને ફરીથી સુરક્ષિત રીતે જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનાએ સમગ્ર જામનગર અને રાજ્યના રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ઉત્સુકતા અને ચર્ચા જગાવી છે.