જામનગર: મનપા કચેરીમાં સર્વર ડાઉનથી જન્મ-મરણના દાખલા માટે લોકો પરેશાન, 20 દિવસનું વેઇટિંગ
વહીવટી તંત્ર દ્વારા હાલ પૂરતો વચગાળાનો રસ્તો કાઢીને લોકોને માત્ર ટોકન આપીને પરત મોકલવામાં આવી રહ્યા છે.
Published : May 27, 2026 at 4:41 PM IST
જામનગર : મહાનગરપાલિકાની ઢીલી નીતિ અને ટેકનિકલ ખામીનો ભોગ સામાન્ય જનતા બની રહી છે. શહેરમાં છેલ્લા પાંચ દિવસથી જન્મ અને મરણના દાખલા કાઢવાની કામગીરી સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગઈ છે, જેને કારણે અરજદારોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પોતાના રોજિંદા કામ-ધંધા અને મજૂરી બંધ રાખીને કોર્પોરેશનની કચેરીએ આવતા લોકોને કલાકો સુધી લાઈનમાં ઊભા રહ્યા બાદ માત્ર ધક્કા જ ખાવા પડી રહ્યા છે.
મળતી માહિતી મુજબ, CRSની સંબંધિત ટેકનિકલ કામગીરી અને સિસ્ટમ અપડેશનને કારણે છેલ્લા પાંચ દિવસથી મુખ્ય સર્વર ખોરવાઈ ગયું છે. આ સર્વર ડાઉન હોવાના લીધે ઓનલાઈન કે ઓફલાઈન કોઈ પણ પ્રકારના પ્રમાણપત્રો ઈસ્યુ થઈ શકતા નથી. વહીવટી તંત્ર દ્વારા હાલ પૂરતો વચગાળાનો રસ્તો કાઢીને લોકોને માત્ર ટોકન આપીને પરત મોકલવામાં આવી રહ્યા છે.
પરિસ્થિતિ એટલી હદે વણસી ગઈ છે કે અત્યાર સુધીમાં 300થી વધુ ટોકન ઈસ્યુ કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ આંકડાને જોતાં જો આજે સિસ્ટમ શરૂ થાય તો પણ અરજદારોનો વારો આવતા 15 દિવસ જેટલો સમય લાગી શકે તેમ છે. આ લાંબા વેટિંગ પિરિયડને કારણે લોકોની ચિંતામાં ધરખમ વધારો થયો છે.
જ્યારે આ બાબતે સંબંધિત અધિકારીઓનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે, "સિસ્ટમ અપડેશન અને ટેકનિકલ ખામી સુધારવાની કામગીરી ચાલુ છે, પરંતુ આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવામાં અને સિસ્ટમ પૂર્વવત થવામાં હજુ વધુ સમય લાગી શકે છે."
દાખલા ન મળવાને કારણે સ્થાનિક લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. શાળા-કોલેજોમાં એડમિશન, સરકારી યોજનાઓના લાભ, વારસાઈ પ્રક્રિયા, બેંકના કાર્યો તેમજ પાસપોર્ટ જેવી અતિ મહત્વની કાનૂની કામગીરીઓ અટકી પડી છે. લોકો આક્રોશપૂર્વક જણાવી રહ્યા છે કે ડિજિટલ ઈન્ડિયાના દાવાઓ વચ્ચે પાંચ-પાંચ દિવસ સુધી સર્વર ઠપ રહે અને તંત્ર પાસે કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ન હોય તે અત્યંત ગંભીર બાબત છે.
આ પણ વાંચો...