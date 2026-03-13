ETV Bharat / state

જામનગર મહાનગરપાલિકામાં 'વહીવટદાર' શાસનનો પ્રારંભ, પદાધિકારીઓની સત્તા પૂર્ણ થતા સરકારી વાહનો જમા

રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયુક્ત વહીવટદાર આરતી કંવરે આજે મહાનગરપાલિકાના વહીવટદાર તરીકેનો ચાર્જ સંભાળી લીધો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 10:55 AM IST

જામનગર : મહાનગરપાલિકામાં આજથી વહીવટી પાંખ દ્વારા સત્તાનો દોર સંભાળી લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકારના આદેશ અનુસાર, જામનગર મહાનગરપાલિકામાં આજથી વિધિવત રીતે 'વહીવટદાર' શાસનનો પ્રારંભ થયો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયુક્ત વહીવટદાર આરતી કંવરે આજે મહાનગરપાલિકાના વહીવટદાર તરીકેનો ચાર્જ સંભાળી લીધો છે.

પદાધિકારીઓની સત્તાનો અંત

વહીવટદાર શાસન લાગુ થતાની સાથે જ મ્યુનિસિપલ કમિશનરની કચેરી અને અન્ય પદાધિકારીઓની ચેમ્બરો પરથી નેમપ્લેટ હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, શાસક પક્ષના નેતા, દંડક તેમજ વિપક્ષના નેતા સહિતના તમામ હોદ્દેદારોની ચેમ્બર પરથી તેમના નામની તકતીઓ દૂર કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ ચૂંટાયેલી પાંખની વહીવટી સત્તાઓનો અત્યારે અંત આવ્યો છે.

5 સરકારી વાહનો મહાનગરપાલિકામાં જમા

સરકારી નિયમ મુજબ, વહીવટદાર શાસન અમલી બનતા જ પદાધિકારીઓને ફાળવવામાં આવેલી તમામ સરકારી સુવિધાઓ પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે. મેયર, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન, શાસક જૂથના નેતા અને વિરોધ પક્ષના નેતા સહિતના કુલ પાંચ સરકારી વાહનોને ગ્રાઉન્ડ કરીને મહાનગરપાલિકાની કચેરીમાં જમા કરાવી દેવામાં આવ્યા છે.

​હવે વહીવટદાર તમામ નિર્ણયો લેશે

આજથી જામનગર મહાનગરપાલિકાના તમામ નીતિવિષયક નિર્ણયો અને રોજબરોજના વહીવટી કાર્યો સીધા વહીવટદાર આરતી કંવરના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં આવશે. જામનગરના નાગરિકો માટેના મહત્વના પ્રોજેક્ટ્સ અને સુવિધાઓ અંગેના નિર્ણયો હવે સીધા વહીવટદાર હસ્તક રહેશે.

