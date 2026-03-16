જામનગર મનપા એક્શન મોડમાં: વેરો ન ભરનારાઓના પાણી કનેક્શન કાપવાનું શરૂ, 1.80 લાખ મિલ્કતોનો ટેક્સ બાકી
મનપાની ટીમોએ બાકીદારોના પાણીના કનેક્શન કાપવાની અને મિલ્કત સીલ કરવાની ઝુંબેશ તેજ બનાવી છે.
Published : March 16, 2026 at 9:16 PM IST
જામનગર: જામનગર મહાનગરપાલિકા (JMC) ની વેરા વસૂલાત શાખા હવે સંપૂર્ણપણે એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. વારંવારની નોટિસ અને વ્યાજ માફીની યોજનાઓ છતાં વેરો ભરપાઈ ન કરનારા મિલ્કતધારકો સામે તંત્રએ કડક કાર્યવાહીના શ્રીગણેશ કર્યા છે. મનપાની ટીમોએ બાકીદારોના પાણીના કનેક્શન કાપવાની અને મિલ્કત સીલ કરવાની ઝુંબેશ તેજ બનાવી છે.
ગોકુલનગર અને પાનાખાણ વિસ્તારોમાં તવાઈ
જામનગરના ગોકુલનગર અને પાનાખાણ જેવા વિસ્તારોમાં મનપાની વેરા વસૂલાતની ટીમો દ્વારા આજે સવારથી જ આક્રમક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જે લોકોના મિલ્કત વેરા અને પાણી વેરા લાંબા સમયથી બાકી છે, તેમના નળ જોડાણ સ્થળ પર જ કાપી નાખવામાં આવ્યા હતા. તંત્રની આ કડકાઈને જોઈને અન્ય બાકીદારોમાં પણ ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
1.80 લાખ ઘરોના વેરા બાકી: વ્યાજ માફી છતાં ઉદાસીનતા
આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે જામનગરમાં આશરે 1 લાખ 80 હજાર જેટલા ઘરોના મિલ્કત અને પાણી વેરા હજુ પણ બાકી બોલે છે. મહાનગરપાલિકા છેલ્લા 4 વર્ષથી વ્યાજ માફી (Rebate Scheme) ની સ્કીમ ચલાવી રહી છે જેથી નાગરિકોને આર્થિક રાહત મળે, તેમ છતાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ વેરો ભરવામાં ઉદાસીનતા દાખવી છે. નાછૂટકે હવે તંત્રએ કનેક્શન કાપવાનું કડક પગલું ભરવું પડ્યું છે.
ટેક્સ ઓફિસરની અંતિમ અપીલ
આ મામલે જામનગરના ટેક્સ ઓફિસર જીગ્નેશ નિર્મલ દ્વારા જણાવાયું છે કે, "તંત્ર દ્વારા બાકી વેરાની વસૂલાત માટે ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. હજુ પણ જે લોકોના વેરા બાકી છે, તેઓને માર્ચ મહિનાના અંત સુધીમાં વેરો ભરી દેવા વિનંતી છે, જેથી કાયદેસરની કાર્યવાહી કે જોડાણ કાપવાની નોબત ન આવે."
માર્ચ મહિનો આર્થિક વર્ષનો અંતિમ મહિનો હોવાથી આગામી દિવસોમાં આ ઝુંબેશ શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ વધુ તેજ બનાવવામાં આવશે તેવું મનપાના સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે.
