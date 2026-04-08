ETV Bharat / state

જામનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પૂર્વે રાજકીય ગરમાવો, બસપાના કોર્પોરેટર કોંગ્રેસમાં જોડાયા

જામનગર મહાનગરપાલિકા (JMC)ના રાજકારણમાં સમીકરણો તેજીથી બદલાઈ રહ્યા છે, જેમાં વિરોધ પક્ષો વચ્ચેની ખેંચતાણ હવે સપાટી પર આવી ગઈ છે.

બસપાના કોર્પોરેટર કોંગ્રેસમાં જોડાયા
બસપાના કોર્પોરેટર કોંગ્રેસમાં જોડાયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર : ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ અને ખાસ કરીને મહાનગરપાલિકાઓની આગામી ચૂંટણીનો રણશિંગુ ફૂંકાય તે પૂર્વે જ જામનગરમાં પક્ષ પલટાની મોસમ પૂરબહારમાં ખીલી છે. જામનગર મહાનગરપાલિકા (JMC)ના રાજકારણમાં સમીકરણો તેજીથી બદલાઈ રહ્યા છે, જેમાં વિરોધ પક્ષો વચ્ચેની ખેંચતાણ હવે સપાટી પર આવી ગઈ છે.

ખાસ કરીને વોર્ડ નંબર 6ના રાજકારણમાં મોટા ઉલટફેર જોવા મળ્યા છે. જામનગરના રાજકીય ફલક પર પોતાની અલગ ઓળખ ધરાવતા અને બહુજન સમાજ પાર્ટી (BSP)માંથી ચૂંટાઈ આવેલા કોર્પોરેટર ફુરકાન શેખે અંતે વિધિવત રીતે કોંગ્રેસનો ખેસ ધારણ કરી લેતા શહેરના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. ચૂંટણી પહેલા જ અન્ય પક્ષોના મજબૂત નેતાઓને પોતાના પાલામાં ખેંચીને કોંગ્રેસે જામનગરમાં પોતાનું પલ્લું ભારે કરવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો છે.

બસપાના કોર્પોરેટર કોંગ્રેસમાં જોડાયા (ETV Bharat Gujarat)

​કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે ભવ્ય આવકાર

​જામનગર શહેર કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે એક વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પૂર્વ સાંસદ અને દિગ્ગજ નેતા વિક્રમ માડમ તેમજ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ દિગુભા જાડેજાની પ્રેરક ઉપસ્થિતિ રહી હતી. આ પ્રસંગે ફુરકાન શેખને કોંગ્રેસનો પરંપરાગત ખેસ પહેરાવીને પક્ષમાં આવકારવામાં આવ્યા હતા.

બસપાના કોર્પોરેટર કોંગ્રેસમાં જોડાયા
બસપાના કોર્પોરેટર કોંગ્રેસમાં જોડાયા (ETV Bharat Gujarat)

​"જામનગરના સર્વાંગી વિકાસ અને જનતાના પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે કોંગ્રેસ હંમેશા અગ્રેસર રહી છે. ફુરકાન શેખ જેવા લોકપ્રિય પ્રતિનિધિના જોડાણથી પક્ષને નવી તાકાત મળશે." - વિક્રમ માડમ, પૂર્વ સાંસદ

​વોર્ડ નંબર 6નું રાજકીય મહત્વ

​ફુરકાન શેખ જામનગર મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 6માંથી બસપાની ટિકિટ પર વિજેતા બન્યા હતા. લઘુમતી બહુલ ધરાવતા આ વિસ્તારમાં તેમનું વ્યક્તિગત પ્રભુત્વ ઘણું મજબૂત માનવામાં આવે છે. બસપા છોડીને કોંગ્રેસમાં જોડાવાના તેમના નિર્ણયથી આગામી ચૂંટણીમાં આ વોર્ડના પરિણામો પર સીધી અસર પડી શકે તેમ છે.

​ઉલ્લેખનીય છે કે, થોડા સમય પહેલા જ આમ આદમી પાર્ટીએ જે વ્યક્તિને કોર્પોરેટરની ટિકિટ આપી હતી, તેઓ પણ 'આપ'નો સાથ છોડી કોંગ્રેસમાં જોડાઈ ગયા હતા. આમ, જામનગરમાં અત્યારે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે મતદારો તેમજ મજબૂત ચહેરાઓને પોતાની તરફ ખેંચવા માટે ભારે રસાકસી ચાલી રહી છે.

બસપાના કોર્પોરેટર કોંગ્રેસમાં જોડાયા
બસપાના કોર્પોરેટર કોંગ્રેસમાં જોડાયા (ETV Bharat Gujarat)

​પક્ષ પલટા બાદ ફુરકાન શેખે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ જનતાની સેવા કરવા માંગે છે અને કોંગ્રેસની વિચારધારા સાથે જોડાઈને વોર્ડ નંબર 6ના પડતર પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે વધુ આક્રમક રીતે કામ કરશે. તેમણે ભાજપની શાસન પદ્ધતિ સામે પણ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.

​બીજી તરફ, વિક્રમ માડમે આ જોડાણને આગામી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી માટે "શુભ સંકેત" ગણાવ્યો હતો. તેમણે આત્મવિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે જામનગરની જનતા હવે પરિવર્તન ઈચ્છી રહી છે અને વિપક્ષી એકતા કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં મજબૂત બની રહી છે.

​જામનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ રાજકીય પક્ષો પોતાના સમીકરણો સેટ કરવામાં વ્યસ્ત બન્યા છે. એક તરફ ભાજપ પોતાનો ગઢ સાચવવા મથામણ કરી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે વિપક્ષી મતોના વિભાજનને રોકવા અને મજબૂત ઉમેદવારો મેળવવા માટે 'ખેંચતાણ' ચરમસીમાએ પહોંચી છે. ફુરકાન શેખનું કોંગ્રેસમાં જવું એ બસપા અને આપ માટે મોટો ઝટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે.

TAGGED:

JAMNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
JAMNAGAR NEWS
BSP CORPORATOR FURQAN SHEIKH
JAMNAGAR POLITICS
JAMNAGAR ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.