જામનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી ફોર્મ ચકાસણી: કોંગ્રેસ, ભાજપ, આપ ઉમેદવારોના 104 ફોર્મ રદ

જામનગર મનપા ચૂંટણીમાં ફોર્મ ચકાસણીમાં હોબાળો, 104 ફોર્મ રદ થતા ભાજપ-કોંગ્રેસ-આપ વચ્ચે ત્રિપાંખિયો જંગ નિશ્ચિત, વોર્ડ 5 અને 7માં ભારે હોબાળો.

Published : April 14, 2026 at 2:59 PM IST

જામનગર: જામનગર મહાનગરપાલિકા, સિક્કા નગરપાલિકા અને જિલ્લા પંચાયતની આગામી ચૂંટણીઓને લઈને રાજકીય માહોલ હાલ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. તાજેતરમાં હાથ ધરવામાં આવેલી ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી પ્રક્રિયામાં અનેક ફોર્મ રદ થતા અને વિવાદો સર્જાતા જામનગરનું સમગ્ર રાજકારણ ગરમાઈ ગયું છે. ખાસ કરીને મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 5 અને 7ની બેઠકો ભારે ચર્ચા અને વિવાદનું કેન્દ્ર બની છે.

મહાનગરપાલિકા: 104 ફોર્મ રદ, વોર્ડ-16માં સૌથી વધુ કાપ

જામનગર મહાનગરપાલિકાની કુલ 64 બેઠકો માટે કુલ 290 ઉમેદવારોએ 317 ફોર્મ ભર્યા હતા. વહીવટી તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી ઝીણવટભરી ચકાસણી બાદ, કુલ 104 ફોર્મ રદ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 213 ફોર્મ માન્ય ઠર્યા છે. સૌથી વધુ ફોર્મ વોર્ડ નંબર 16માં (18 ફોર્મ) અને વોર્ડ નંબર 12માં (12 ફોર્મ) રદ થયા છે. આ ઉપરાંત અન્ય વોર્ડમાં પણ નિયમોના ભંગને કારણે મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારી પત્રો રદ કરવામાં આવ્યા છે.

વોર્ડ-5માં હોબાળો: વાઇટનરનો મુદ્દો ચર્ચામાં

વોર્ડ નંબર 5માં કોંગ્રેસના એક ઉમેદવારના સત્તાવાર મેન્ડેટ (પક્ષના આદેશ પત્ર)માં 'વ્હાઈટનર'નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાથી તેમનું ફોર્મ રદ કરવામાં આવ્યું હતું. ચૂંટણી પંચના નિયમો અનુસાર પક્ષના મેન્ડેટમાં કોઈ પણ પ્રકારની કાપકૂપ, સુધારો કે વ્હાઈટનર માન્ય ગણાતું નથી. આ નિર્ણયને પગલે કોંગ્રેસ દ્વારા ચૂંટણી તંત્રની કામગીરી સામે ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું અને સમગ્ર વિસ્તારમાં રાજકીય ગરમાવો જોવા મળ્યો હતો.

વોર્ડ-7: ભાજપના ઉમેદવાર સામે હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવાશે

વોર્ડ નંબર 7માં ભાજપના એક ઉમેદવારને ત્રણ સંતાનો હોવા છતાં તેમનું ફોર્મ માન્ય રાખવામાં આવ્યું હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના નિયમો અનુસાર બેથી વધુ સંતાન ધરાવનાર વ્યક્તિ ચૂંટણી લડી શકતી નથી. કોંગ્રેસના શહેર પ્રમુખ દિગુભા જાડેજાએ આ મામલે આક્રમક વલણ અપનાવતા જણાવ્યું છે કે, "પુરાવા હોવા છતાં ભાજપના ઉમેદવારનું ફોર્મ માન્ય રાખવામાં આવ્યું છે. આ સાવ ભેદભાવપૂર્ણ કાર્યવાહી છે અને અમે આ મામલે હાઈકોર્ટમાં દાદ માંગીશું." તેમની આ જાહેરાતને પગલે હવે આ બેઠકને લઈને કાયદાકીય જંગ ખેલાય તેવા એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે.

પક્ષવાર ઉમેદવારોની સ્થિતિ

ફોર્મ ચકાસણી બાદ અત્યારે જામનગર મહાનગરપાલિકાના ચૂંટણી મેદાનમાં પક્ષવાર સ્થિતિ નીચે મુજબ છે. ભાજપના 64 ઉમેદવારો, કોંગ્રેસના 62 ઉમેદવારો, આમ આદમી પાર્ટીના 50 ઉમેદવારો, બહુજન સમાજ પાર્ટી (BSP) ના 15 ઉમેદવારો, અપક્ષ તરીકે 13 ઉમેદવારો અને અન્ય પક્ષો (સમાજવાદી પાર્ટી અને AIMIM) ના 9 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. આ આંકડાઓ દર્શાવે છે કે શહેરની જનતાને આકર્ષવા માટે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપ વચ્ચે જોરદાર ત્રિપાંખિયો જંગ જામશે.

જિલ્લા પંચાયત અને સિક્કા નગરપાલિકાનું ચિત્ર

મહાનગરપાલિકા ઉપરાંત, જામનગર જિલ્લા પંચાયતની 24 બેઠકો માટે 132 માંથી 56 ફોર્મ રદ થતા હવે 76 ઉમેદવારો મેદાનમાં રહ્યા છે. અહીં પણ મુખ્યત્વે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે ત્રિપાંખિયો જંગ જામશે. બીજી તરફ, સિક્કા નગરપાલિકાની 28 બેઠકો માટે કુલ 91 ફોર્મમાંથી માત્ર 11 ફોર્મ રદ થતા 80 ઉમેદવારી પત્રો માન્ય રહ્યા છે. સિક્કા નગરપાલિકામાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધો મુકાબલો જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યારે અન્ય પક્ષોની હાજરી નહિવત છે.

હવે સૌની નજર 15 એપ્રિલ પર

આગામી 15 એપ્રિલના રોજ ઉમેદવારી પત્રો પાછા ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ છે. હાલમાં તમામ મુખ્ય પક્ષોના નેતાઓ બળવાખોર ઉમેદવારો કે જેમણે પક્ષ વિરુદ્ધ જઈને અપક્ષ ફોર્મ ભર્યા છે તેમને મનાવવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે, જેથી મતોનું વિભાજન અટકાવી શકાય. 15 એપ્રિલની સાંજ સુધીમાં ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ ચૂંટણીનું આખરી અને સ્પષ્ટ ચિત્ર સામે આવશે કે કોની વચ્ચે સીધો જંગ જામશે અને કયા વોર્ડમાં કેટલા ઉમેદવારો અંતિમ રીતે મેદાનમાં રહેશે.

