ચોમાસા બાદ જામનગરમાં રોગચાળાનો ખતરો: મનપા એલર્ટ મોડ પર, 164 ટીમો દ્વારા ઘરે-ઘરે સઘન સર્વે કર્યો
જામનગર મહાનગરપાલિકાએ ચોમાસા બાદ વાહકજન્ય અને જળજન્ય રોગો અટકાવવા સઘન આરોગ્ય સર્વેક્ષણ શરૂ કર્યું, 164 આરોગ્ય ટીમોએ કુલ 91126 ઘરોની પ્રત્યક્ષ મુલાકાત લીધી.
Published : August 5, 2026 at 5:41 PM IST
જામનગર: ચોમાસાની વિદાય બાદ વાહકજન્ય અને જળજન્ય રોગચાળો ડોળાકાઢે તે પહેલાં જ મહાનગરપાલિકાનું તંત્ર હરકતમાં આવી ગયું છે. શહેરમાં ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા, ઝાડા-ઉલટી તેમજ તાવ જેવા રોગોના સંક્રમણને અટકાવવા માટે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વ્યાપક કક્ષાએ સઘન આરોગ્ય સર્વેક્ષણ અને મચ્છર ઉત્પત્તિ રોધક કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
થોડા સમય પહેલાં ETV ભારતની ટીમે જામનગરમાં ચોમાસા દરમિયાન વકરતા રોગચાળા અંગે વિસ્તૃત અહેવાલ પ્રસારિત કર્યો હતો, જેમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં જામનગરમાં કયા રોગનું પ્રમાણ વધુ હોવાની માહિતી આપવામાં આવી હતી અને ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા તથા કોલેરાની ચિંતાજનક સ્થિતિ સામે આવી હતી.
“ચોમાસા પછીના સમયગાળામાં વાહકજન્ય રોગો અટકાવવા તંત્ર પૂરી ક્ષમતાથી કામ કરી રહ્યું છે. નાગરિકોને અપીલ છે કે તેઓ પોતાના ઘર કે આસપાસના વિસ્તારમાં જૂના ટાયર, કુલર, કુંડા કે ખુલ્લા વાસણોમાં પાણી ભરાઈ ન રહેવા દે. અઠવાડિયામાં એકવાર ‘ડ્રાય ડે’ ઉજવી પાણીના પાત્રો સાફ કરી સુકવે. જો કોઈને પણ તાવ, સાંધાનો દુખાવો કે અન્ય લક્ષણો જણાય તો વિલંબ કર્યા વિના નજીકના સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્ર પર જઈને ત્વરિત નિદાન અને મફત સારવાર મેળવી લેવી.” - હરીશ ગોરી, ઇન્ચાર્જ આરોગ્ય અધિકારી
જામનગર મનપા સંચાલિત 13 અર્બન પ્રાઇમરી હેલ્થ સેન્ટર (UPHC) હેઠળની 164 આરોગ્ય ટીમો દ્વારા શહેરના ખૂણે-ખૂણામાં ઘરે-ઘરે જઈને તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ગત ૨૫ જુલાઈથી ૩૧ જુલાઈ દરમિયાન યોજાયેલી વિશેષ ઝુંબેશ અંતર્ગત આરોગ્ય ટીમો દ્વારા કુલ 91126 ઘરોની પ્રત્યક્ષ મુલાકાત લેવામાં આવી હતી.
આ સર્વે દરમિયાન ચોંકાવનારા આંકડા સામે આવ્યા છે. જેમાં 1543 ઘરોમાં મચ્છરોના લાર્વા (પોરા) મળી આવ્યા હતા. ટીમો દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને 2023 જેટલા પાણી ભરાયેલા પાત્રોમાંથી લાર્વાનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, મચ્છરોનો ઉપદ્રવ અટકાવવા માટે 47084 પાણીના પાત્રોમાં ‘ટેમિફોસ’ દવાનો છંટકાવ અને ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
ચાલુ વર્ષ દરમિયાન જામનગર શહેરમાં અત્યાર સુધીમાં ડેન્ગ્યુના 12 અને મલેરિયાના 10 પોઝિટિવ કેસો નોંધાઈ ચૂક્યા છે. આરોગ્ય સર્વેક્ષણ દરમિયાન તાવના ૫૨૦ અને ઝાડા-ઉલટીના 74 દર્દીઓ મળી આવ્યા હતા. આરોગ્ય વિષયક કટોકટી અને રોગચાળો ફેલાતો અટકાવવા તંત્ર દ્વારા 41100 ક્લોરીન ટેબ્લેટ્સ અને 2639 ORS (ઓઆરએસ) પેકેટોનું સ્થળ પર જ વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે.
મહાનગરપાલિકાની આ આક્રમક કામગીરીથી શહેરીજનોમાં રોગચાળા સામે સુરક્ષાની ભરોસાપાત્ર લાગણી જન્મી છે, પરંતુ તંત્રની સાથે નાગરિકોની સજાગતા પણ એટલી જ જરૂરી બની રહે છે.
આ પણ વાંચો...
- જામનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી: કલેક્ટરે સમીક્ષા બેઠક યોજી, મનપાએ લોકોને એલર્ટ રહેવા અને જરૂરી સૂચનાઓ આપી
- જામનગરના વકીલો હડતાળ પર, કામકાજથી અળગા રહ્યાં, સૌરાષ્ટ્રમા હાઈકોર્ટની માંગણી સાથે કલેકટરને આપ્યું આવેદન
- જામનગર આયુર્વેદ યુનિ.માં કેવી રીતે લીક થયું પેપર? વોટ્સએપમાં આવ્યા પ્રશ્નો, સૂચના લખી-આગળ મોકલતો નહીં