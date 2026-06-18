પહેલા વરસાદમાં જ ધોવાઈ ગયા જામનગર મહાનગરપાલિકાની પ્રિ-મોન્સૂન કામગિરીના દાવા: શહેર પાણી-પાણી, મનપાની મુખ્ય કચેરીમાં પણ ભરાયા પાણી
પ્રિ-મોન્સૂન કામગિરીના નામે કરેલી તમામ વાતો ખોટી સાબિત થઈ, શહેરમાં ઠેર-ઠેર પાણી ભરાયા
Published : June 18, 2026 at 5:05 PM IST
જામનગર: રાજ્યમાં ચોમાસાની શરૂઆત થવામાં જ છે. જામનગરમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે. લાંબા અસહ્ય ઉકળાટ બાદ લોકોને ગરમીથી રાહત તો મળી છે, પરંતુ બીજી તરફ જામનગર મહાનગરપાલિકા (JMC) ની પ્રિ-મોન્સૂન કામગિરીના દાવાઓ ધોવાઈ ગયા છે. સીઝનના પ્રથમ વરસાદે જ તંત્રની પોલ ખોલી નાખી છે અને શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં ઠેર-ઠેર ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા સર્જાઈ છે.
જાણીતા વિસ્તારો બન્યા બેટ, કમિશનર કચેરી પણ ન બચી
પ્રથમ વરસાદના ગણતરીના કલાકોમાં જ જામનગરના મુખ્ય અને ધમધમતા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. શહેરના જુના રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, વિભાજી સ્કૂલ પાસે, બેડીગેટ અને ટાઉન હોલ જેવા હૃદયસમા વિસ્તારોમાં નદીઓ વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. આશ્ચર્ય અને શરમજનક બાબત તો એ છે કે, ખુદ જામનગર મહાનગરપાલિકાની મુખ્ય કચેરીના કમ્પાઉન્ડમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા હતા. જે તંત્ર આખા શહેરને પૂરથી બચાવવાના દાવા કરતું હતું, તે પોતે જ પોતાના ઘરઆંગણે ભરાયેલા પાણીનો નિકાલ કરવામાં નિષ્ફળ સાબિત થયું છે.
કરોડોનો ખર્ચ પાણીમાં: લોકોમાં ભારે રોષ
મહાનગરપાલિકા દ્વારા દર વર્ષે ચોમાસા પહેલાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્શન પ્લાન પાછળ કરોડો રૂપિયાના આંધણ કરવામાં આવે છે. પ્રિ-મોન્સૂનની કામગિરી પાછળ કાગળ પર જે આંકડા બતાવવામાં આવે છે, તેની વરવી વાસ્તવિકતા આજે પ્રજા સામે આવી ગઈ છે. નાગનાથ ગેટ પાસે આવેલ મહેશ્વરી વાંસાની કેનાલની સફાઈ ન થઈ હોવાને કારણે, આ નજીવા વરસાદમાં જ કેનાલ અને ગટરના ગંદા પાણી ઉભરાઈને મુખ્ય માર્ગો પર આવી ગયા હતા. જેના લીધે સમગ્ર વિસ્તારમાં દુર્ગંધ ફેલાઈ છે અને રોગચાળો ફાટી નીકળવાનો ભય સેવાઈ રહ્યો છે.
માત્ર નામની જ કામગિરી?
હજુ તો ચોમાસાની સીઝનનો આ માત્ર પ્રથમ અને સામાન્ય વરસાદ છે, ત્યાં જ જો શહેરની આવી દુર્દશા થતી હોય, તો આગામી દિવસોમાં ભારે વરસાદ દરમિયાન જામનગરની સ્થિતિ કેવી થશે તે વિચારીને જ નાગરિકો ધ્રુજી ઉઠ્યા છે. સ્થાનિક લોકોમાં અને લોકમુખે એક જ ચર્ચા ચાલી રહી છે કે, "શું દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ પ્રિ-મોન્સૂનની કામગિરી માત્ર કાગળ પર અને નામ પૂરતી જ કરવામાં આવી છે?" કરોડો રૂપિયાનો ધુમાડો કરવા છતાં જનતાને કેમ દર ચોમાસે આવી હાલાકી ભોગવવી પડે છે, તે એક મોટો સવાલ છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે તંત્ર આ આંચકામાંથી જાગીને તાત્કાલિક કોઈ નક્કર પગલાં ભરે છે કે પછી જામનગરવાસીઓએ આખું ચોમાસું આવા જ નરકાગારમાં વિતાવવું પડશે.
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