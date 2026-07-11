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જામનગર મેયર મોનિકાબેન વ્યાસે ગાયું લોકપ્રિય ગીત, કલાપ્રેમી અંદાજે સૌને આશ્ચર્યચકિત કર્યા

આ કાર્યક્રમમાં શહેરના પ્રથમ નાગરિક અને જામનગરના મેયર મોનિકાબેન વ્યાસ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.

જામનગર મેયર મોનિકાબેન વ્યાસે ગાયું લોકપ્રિય ગીત, કલાપ્રેમી અંદાજે સૌને આશ્ચર્યચકિત કર્યા
જામનગર મેયર મોનિકાબેન વ્યાસે ગાયું લોકપ્રિય ગીત, કલાપ્રેમી અંદાજે સૌને આશ્ચર્યચકિત કર્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 1:35 PM IST

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જામનગર: છોટી કાશી તરીકે પ્રખ્યાત જામનગર શહેરમાં અવારનવાર સાંસ્કૃતિક અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓનો અનોખો સમન્વય જોવા મળે છે. તાજેતરમાં જામનગરના ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ હોલ ખાતે બોલબાલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા એક ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

આ કાર્યક્રમમાં શહેરના પ્રથમ નાગરિક અને જામનગરના મેયર મોનિકાબેન વ્યાસ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં. કાર્યક્રમ દરમિયાન એક એવો અદ્ભુત નજારો જોવા મળ્યો જેણે ઉપસ્થિત તમામ નગરજનોના હૃદય જીતી લીધાં.

જામનગર મેયર મોનિકાબેન વ્યાસે ગાયું લોકપ્રિય ગીત, કલાપ્રેમી અંદાજે સૌને આશ્ચર્યચકિત કર્યા (ETV Bharat Gujarat)

સામાન્ય રીતે રાજકીય અને વહીવટી વ્યસ્તતાઓમાં રહેતાં મેયર મોનિકાબેન વ્યાસે જાહેર મંચ પરથી પોતાની અનોખી કલાત્મક પ્રતિભાનો પરિચય આપ્યો. તેમણે માઇક સંભાળીને અત્યંત લોકપ્રિય ભક્તિગીત "સાંવરિયો રે મારો..." રજૂ કર્યું. મેયરના સુરીલા અને મધુર સ્વરે હોલમાં ઉપસ્થિત તમામ લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા. વહીવટી વડા તરીકે કડક છાપ ધરાવતાં મેયરના આ મધુર અને કલાપ્રેમી અંદાજે સૌને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા.

તાળીઓના ગડગડાટથી ગુંજી ઊઠ્યો હોલ

કાર્યક્રમમાં શહેરના વિવિધ ક્ષેત્રના અગ્રણીઓ, સામાજિક આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં નગરજનો હાજર રહ્યા હતા. મેયર મોનિકાબેન વ્યાસે ગીત પૂરું કર્યું ત્યારે સમગ્ર હોલ તાળીઓના ગડગડાટથી ગુંજી ઊઠ્યો. શ્રોતાઓએ ઊભા થઈને મેયરની ગાયન કલાને દિલથી વધાવી લીધી.

કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત એક નાગરિકે કહ્યું, "મેયર મોનિકાબેન વ્યાસના મધુર કંઠે સમગ્ર કાર્યક્રમમાં નવી જ ઉર્જા ભરી દીધી. રાજકારણીની વ્યસ્ત દિનચર્યા વચ્ચે પણ તેમની અંદર છુપાયેલી આ કલા ખરેખર પ્રશંસનીય છે."

મેયરના ગીત રજૂઆત બાદ સમગ્ર કાર્યક્રમનું વાતાવરણ ભક્તિમય અને સંગીતમય બની ગયું. બોલબાલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત આ સંધ્યામાં સાંસ્કૃતિક રંગો સાથે અરસપરસ સૌહાર્દ અને ભાઈચારાનો અદ્ભુત માહોલ જોવા મળ્યો. જામનગરના પ્રબુદ્ધ નાગરિકોએ આ કાર્યક્રમના આયોજન અને મેયરની સહજતાની મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરી. આ પ્રસંગ લાંબા સમય સુધી જામનગરવાસીઓના સ્મરણમાં રહેશે.

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JAMNAGAR
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