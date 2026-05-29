જામનગર: પ્રેમ પ્રકરણની જૂની અદાવતમાં જૂથ અથડામણ, એક મહિલા ઈજાગ્રસ્ત

જામનગરના સત્યા ગામના મયુર લાલજી માલાના ઘર પર તૂટી પડ્યું 22 જેટલા લોકોનું ટોળું, ઘરમાં કરી તોડફોડ, એક મહિલા થઈ ઈજાગ્રસ્ત.

જામનગર ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જૂથ અથડામણ
Published : May 29, 2026 at 3:38 PM IST

જામનગર : કાલાવડ ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલા સત્યા ગામમાં પ્રેમ પ્રકરણની જૂની અદાવતને લઈને બે જૂથો વચ્ચે હિંસક અથડામણ થવાની ચકચારી ઘટના સામે આવી છે. લાકડીઓ અને અન્ય હથિયારો વડે થયેલા આ હુમલામાં એક મહિલા ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થઈ હોવાના અહેવાલ છે. પોલીસે આ મામલે 7 મુખ્ય આરોપીઓ અને અન્ય 15 અજાણ્યા શખ્સો સામે ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ઘટનાની વિગત અને પૃષ્ઠભૂમિ

મળતી માહિતી અનુસાર, આ ઘટના ગત તારીખ 28 મે 2026ના રોજ મોડી રાત્રે અંદાજે 12:30 વાગ્યાની આસપાસ સત્યા ગામમાં બની હતી. પોલીસ સમક્ષ નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ, સત્યા ગામના રહેવાસી મયુર લાલજી માલાના ઘરે આ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. મયુરભાઈના ફોઈના દીકરા મહેશ મોહન હરવરના પ્રેમ પ્રકરણની બાબતને લઈને સામા પક્ષના લોકો લાંબા સમયથી રોષમાં હતા. આ જ બાબતનું વેર રાખીને, મધરાતે 7 ઓળખીતા શખ્સો અને તેમની સાથે અન્ય 15 જેટલા અજાણ્યા માણસોનું મોટું ટોળું લાકડીઓ અને અન્ય ઘાતક હથિયારો સાથે મયુરભાઈના ઘર પર તૂટી પડ્યું હતું.

હુમલામાં મહિલા ઈજાગ્રસ્ત

આ હિંસક હુમલા દરમિયાન ટોળાએ ઘરમાં તોડફોડ કરી હતી અને પરિવારના સભ્યો પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનામાં વચ્ચે પડેલા એક મહિલાને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી, જેમને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. ઘટનાને પગલે સમગ્ર ગામમાં ભય અને તંગદિલીનો માહોલ વ્યાપી ગયો હતો.

પોલીસની કડક કાર્યવાહી

ઘટનાની જાણ થતાં જ કાલાવડ ગ્રામ્ય પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો અને પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. પોલીસે ભોગ બનનાર પક્ષની ફરિયાદના આધારે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

જૂથ અથડામણમાં તોડફોડ
પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, આ મામલે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની વિવિધ કલમો જેવી કે 109(1), 115(2), 189(2)(3), 190, 191(2), 351(2)(3)(4), 352, 61 તેમજ જી.પી. એક્ટની કલમ 135 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

હાલમાં પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને આ ગુનામાં સામેલ બે મુખ્ય આરોપીઓને રાઉન્ડઅપ (ધરપકડ) કરી લીધા છે. જ્યારે અન્ય ફરાર થઈ ગયેલા આરોપીઓ અને ટોળામાં સામેલ અન્ય 15 શખ્સોને પકડી પાડવા માટે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પોલીસ દ્વારા અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને સત્યા ગામ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં સઘન સર્ચ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.

