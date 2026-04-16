જામનગર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી: 612 ઉમેદવારો મેદાને, ભાજપનો બિનહરીફ બેઠકો પર દબદબો
જામનગર જિલ્લા પંચાયતની 24 બેઠકો માંથી 1 બેઠક બિનહરીફ થઈ છે, જેના પરિણામે હવે 23 બેઠકો પર 76 ઉમેદવારો વચ્ચે મુકાબલો થશે.
Published : April 16, 2026 at 1:37 PM IST
જામનગર: જામનગર જિલ્લામાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. ફોર્મ ખેંચવાની અંતિમ મુદત પૂર્ણ થતાની સાથે જ હવે ચૂંટણી જંગનું સમગ્ર ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. જામનગર મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને સિક્કા નગરપાલિકાની બેઠકો માટે હવે ઉમેદવારો વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ જામશે.
મહાનગરપાલિકા: 63 બેઠકો પર 206 ઉમેદવારો
જામનગર મહાનગરપાલિકાની કુલ 64 બેઠકો માંથી 1 બેઠક બિનહરીફ જાહેર થઈ છે. હવે બાકીની 63 બેઠકો પર કુલ 206 ઉમેદવારો પોતાનું નસીબ અજમાવી રહ્યા છે. મહાનગરપાલિકામાં સત્તા કબજે કરવા માટે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે ત્રિપાંખિયો જંગ ખેલાય તેવી શક્યતા છે.
જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતનું ગણિત
જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ચૂંટણીનો પારો ચડ્યો છે. જામનગર જિલ્લા પંચાયતની 24 બેઠકો માંથી 1 બેઠક બિનહરીફ થઈ છે, જેના પરિણામે હવે 23 બેઠકો પર 76 ઉમેદવારો વચ્ચે મુકાબલો થશે. જિલ્લા પંચાયતની બેઠકો માટે કુલ 3 ઉમેદવારોએ પોતાના ફોર્મ પરત ખેંચ્યા છે. બીજી તરફ, જિલ્લાની 6 તાલુકા પંચાયતોની કુલ 112 બેઠકો માંથી 5 બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે. આમ, હવે 107 બેઠકો પર 326 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. તાલુકા પંચાયતોમાં કુલ 13 ફોર્મ પાછા ખેંચાયા છે.
બિનહરીફ બેઠકો પર ભાજપની જીત
જામનગર જિલ્લાની આ ચૂંટણીમાં સૌથી નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે જેટલી પણ બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે, તે તમામ પર ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ના ઉમેદવારો વિજેતા બન્યા છે.
- મહાનગરપાલિકા: 01 બેઠક (ભાજપ)
- જિલ્લા પંચાયત: 01 બેઠક (ભાજપ)
- તાલુકા પંચાયત: 05 બેઠક (ભાજપ)
સિક્કા નગરપાલિકામાં જંગ
સિક્કા નગરપાલિકાની તમામ 28 બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાશે. અહીં કોઈ પણ બેઠક બિનહરીફ થઈ નથી. આ 28 બેઠકો માટે કુલ 80 ઉમેદવારો મેદાનમાં ઉતર્યા છે, જે નગરપાલિકાના શાસન માટે રસાકસી પૂર્વક લડશે.
"ચૂંટણી પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે ફોર્મ ખેંચવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે. જિલ્લામાં શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન યોજાય તે માટે વહીવટી તંત્ર સજ્જ છે." — પી. બી. પંડ્યા, કલેક્ટર, જામનગર
આ આંકડાકીય ચિત્ર સ્પષ્ટ થયા બાદ હવે ઉમેદવારો દ્વારા જોરશોરથી પ્રચાર શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. જામનગરની જનતા કોના પર કળશ ઢોળશે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
