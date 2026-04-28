ETV Bharat / state

જામનગર સ્થાનિક ચૂંટણીમાં ભાજપની ઐતિહાસિક જીત, મનપામાં 64માંથી 60 બેઠકો જીતી, જિલ્લા પંચાયતમાં પણ 19 પર વિજય

જામનગર મહાનગરપાલિકાની 64માંથી 60 બેઠકો ભાજપે જીતી, જિલ્લાની 6 તાલુકા પંચાયતોમાં ભાજપનો દબદબો, પરંતુ લાલપુરમાં AAPની 10 બેઠકો સાથે સીધી બહુમતી.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 28, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર: ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામો આજે જાહેર થતાં જામનગર જિલ્લામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ફરી એકવાર પોતાનું અભૂતપૂર્વ વર્ચસ્વ સાબિત કર્યું છે. જામનગર મહાનગરપાલિકાથી લઈને જિલ્લા પંચાયત અને મોટાભાગની તાલુકા પંચાયતોમાં ભાજપના ઉમેદવારોએ શાનદાર દેખાવ કર્યો, જ્યારે લાલપુર અને જામજોધપુર જેવા કેટલાક વિસ્તારોમાં આમ આદમી પાર્ટીએ મજબૂત હાજરી નોંધાવી.

મહાનગરપાલિકાના પરિણામોની વાત કરીએ તો, કુલ 64 બેઠકોમાંથી ભાજપે 60 બેઠકો પર જંગી બહુમતીથી વિજય મેળવ્યો છે. વિરોધ પક્ષોને કોઈપણ જાતની સફળતા મળી નથી, અને ભાજપનો એકહથ્થુ કબ્જો સ્થપાયો છે. આ જીતને વિકાસની રાજનીતિ પર નાગરિકોની મહોર તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.

જિલ્લા પંચાયતની 24 બેઠકોમાં ભાજપે 19 બેઠકો પર વિજય મેળવી સ્પષ્ટ બહુમતી હાંસલ કરી. કોંગ્રેસને માત્ર 2 બેઠકો મળી, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીએ 3 બેઠકો સાથે જિલ્લા પંચાયતમાં પ્રથમ વખત ખાતું ખોલાવ્યું. આ પરિણામ AAP માટે મહત્વપૂર્ણ ઉપલબ્ધિ ગણાવી શકાય.

તાલુકા પંચાયતોના પરિણામો પર એક નજર કરીએ તો, જામનગર તાલુકામાં ભાજપે 26માંથી 25 બેઠકો જીતી, જ્યારે ધ્રોલ તાલુકામાં 16માંથી 14 બેઠકો ભાજપને અને 2 બેઠકો આપને મળી. કાલાવડ તાલુકામાં 18માંથી ભાજપ 14, કોંગ્રેસ 2, AAP 1 અને અપક્ષ 1 બેઠક સાથે સત્તામાં આવી. જોડિયા તાલુકામાં 16 બેઠકોમાંથી ભાજપ 11, કોંગ્રેસ 3 અને AAP 2 બેઠકો જીતવામાં સફળ રહી.

જામજોધપુર તાલુકા પંચાયતની 18 બેઠકોમાં ભાજપે 11 અને આમ આદમી પાર્ટીએ 7 બેઠકો જીતી પોતાની મજબૂત હાજરી નોંધાવી. જ્યારે લાલપુર તાલુકા પંચાયતમાં સૌથી ચોંકાવનારું પરિણામ આવ્યું, જ્યાં આમ આદમી પાર્ટીએ 18માંથી 10 બેઠકો જીતી સીધી બહુમતી મેળવી. અહીં ભાજપને 6, કોંગ્રેસને 1 અને અપક્ષને 1 બેઠક પર સમાધાન કરવું પડ્યું.

જિલ્લામાં એકમાત્ર સિક્કા નગરપાલિકા એવી રહી જ્યાં કોંગ્રેસે પોતાની સત્તા જાળવી રાખી. કુલ 28 બેઠકોમાંથી કોંગ્રેસે 16 બેઠકો પર વિજય મેળવ્યો. ભાજપને 9 બેઠકો મળી, જ્યારે AIMIM એ 3 બેઠકો જીતીને આ નગરપાલિકામાં પ્રવેશ કર્યો.

એકંદરે, જામનગર જિલ્લામાં ભાજપનો જનાધાર મજબૂત જોવા મળ્યો, પરંતુ કેટલાક ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આમ આદમી પાર્ટીનો ઉદય આગામી સમયમાં નવા રાજકીય સમીકરણો ઊભા થવાનો સંકેત આપે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. કેદી બન્યાં કોર્પોરેટર, જેલમાં બેઠા બેઠા આરોપીઓ જામનગર મનપાની ચૂંટણી જીત્યા
  2. જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતનાં પરિણામોમાં ભાજપ સત્તાની ઉંબરે, આમ આદમી પાર્ટીએ ‘જાયન્ટ કિલર’ની ભૂમિકા ભજવી

TAGGED:

JAMNAGAR LOCAL BODY ELECTION
RIVABA JADEJA
POONAM MADAM
GUJARAT LOCAL BODY ELECTIONS RESULT
JAMNAGAR ELECTION RESULTS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.