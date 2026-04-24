જામનગર: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે વહીવટી તંત્ર સજ્જ, જિલ્લામાં 468 મતદાન મથકો સંવેદનશીલ જાહેર કરાયા

જામનગર મહાનગરપાલિકા માટે 203 અને સિક્કા નગરપાલિકા માટે 15 મતદાન મથકો સંવેદનશીલ જાહેર, 6 અતિસંવેદનશીલ, સમગ્ર જિલ્લામાં 9.88 લાખથી વધુ મતદારો કરશે મતદાન

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 10:27 PM IST

જામનગર: ગુજરાતમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને લઈને રાજકીય વાતાવરણ ગરમ બન્યું છે, ત્યારે જામનગર જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ લોકશાહીના આ પર્વને શાંતિપૂર્ણ રીતે પાર પાડવા માટેની તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. જામનગર જિલ્લા કલેક્ટર પી.બી. પંડ્યાએ આજે પત્રકાર પરિષદ યોજીને ચૂંટણી સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ વિગતો અને આંકડા રજૂ કર્યા હતા.

સુરક્ષા વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે જિલ્લાના મતદાન મથકોનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. જામનગર મહાનગરપાલિકા (JMC)ની ચૂંટણી માટેના 203 મતદાન મથકોને સંવેદનશીલ અને 6 મથકોને અતિ સંવેદનશીલ જાહેર કરાયા છે. જ્યારે સિક્કા નગરપાલિકા વિસ્તારમાં 15 મતદાન મથકોને સંવેદનશીલની યાદીમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર જામનગર જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે તો, કુલ 429 મતદાન મથકો સંવેદનશીલ અને 39 અતિ સંવેદનશીલ ગણવામાં આવ્યા છે. આ તમામ મથકો પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાશે અને સીસીટીવી કેમેરા દ્વારા સતત નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે.

ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડાઓ પ્રમાણે, આ વખતે જામનગર જિલ્લામાં મતદારોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો છે. જિલ્લામાં કુલ અંદાજે 9.88 લાખથી વધુ મતદારો છે, જેઓ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી સ્થાનિક સરકારની પસંદગી કરશે.

પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન કલેક્ટર પી.બી. પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે, શાંતિપૂર્ણ મતદાન એ જ તંત્રનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે. તેમણે કહ્યું કે, વહીવટી તંત્ર દ્વારા EVM મશીનોની ચકાસણી, સ્ટાફની તાલીમ અને મતદાન મથકો પર પાયાની સુવિધાઓની ખાતરી કરી દેવામાં આવી છે. આદર્શ આચારસંહિતાના અમલ માટે વિવિધ ટીમો કાર્યરત કરી દેવામાં આવી છે. ખાસ કરીને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં વધારાની ફોર્સ તૈનાત કરવામાં આવશે, જેથી મતદારો નિર્ભય થઈને પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે.

કલેક્ટરે નાગરિકોને લોકશાહીને મજબૂત કરવા મહત્તમ સંખ્યામાં મતદાન કરવાની અપીલ પણ કરી હતી. સાથે જ, ચૂંટણી દરમિયાન કોઈ પણ ફરિયાદ કે તકલીફ માટે કંટ્રોલ રૂમ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો હોવાનું તેમણે ઉમેર્યું.

