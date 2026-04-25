જામનગર: ચૂંટણી પ્રચાર થંભતાં જ શહેરમાંથી પોસ્ટર હટાવવાની કામગીરી શરુ કરી, EVMની ફાળવણી પૂર્ણ

શહેરના મુખ્ય માર્ગો અને ચોકમાંથી પ્રચાર સામગ્રી ઉતારવા એસ્ટેટ શાખાની ખાસ ટીમો કાર્યરત, જિલ્લા-તાલુકા પંચાયત અને સિક્કા નગરપાલિકા માટે EVM ફાળવણી પ્રક્રિયા પારદર્શક રીતે સંપન્ન.

જામનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 25, 2026 at 3:34 PM IST

જામનગર: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પ્રચારનો ઘોંઘાટ શાંત થતાં જ જામનગર શહેરમાં વહીવટી તંત્ર એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. જામનગર મહાનગરપાલિકા (JMC)ની એસ્ટેટ શાખાએ આચારસંહિતાની ચુસ્ત અમલવારીના ભાગરૂપે આખા શહેરમાંથી રાજકીય પક્ષોના બેનરો, પોસ્ટરો અને ઝંડાઓ હટાવવાની ઝુંબેશ યુદ્ધના ધોરણે શરૂ કરી દીધી છે.

એસ્ટેટ શાખા દ્વારા કુલ 5 વિશેષ ટીમો બનાવવામાં આવી છે, જેમાં 40થી વધુ કર્મચારીઓ સતત રોકાયેલા છે. શહેરની લંબાઈ-પહોળાઈ અને મોટા પ્રમાણમાં લગાવવામાં આવેલા હોર્ડિંગ્સને કારણે તમામ સામગ્રી દૂર કરવામાં આવતીકાલ સવાર સુધીનો સમય લાગી શકે છે.

11 લાખથી વધુ મતદારો મતાધિકાર માટે તૈયાર

એક રસપ્રદ ઘટનાક્રમમાં, મહાનગરપાલિકાની ટીમ સક્રિય થાય તે પહેલાં જ શહેરના કેટલાક જાગૃત રાજકીય પક્ષો અને કાર્યકરોએ જાતે જ પોતાના બેનરો-પોસ્ટરો ઉતારવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. જોકે, જાહેર મિલકતો અને વીજપોલ પર લાગેલા ઝંડાઓ દૂર કરવા માટે કોર્પોરેશનની ટીમ ક્રેન અને અન્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરી રહી છે.

જિલ્લામાં 2,137 EVMની રેન્ડમ ફાળવણી પૂર્ણ

JMCની દબાણ શાખાના અધિકારી અનવર ગજણે જણાવ્યું કે, "ચૂંટણી પ્રચારના પડઘમ શાંત થતાની સાથે જ આચારસંહિતાની અમલવારી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. અમારી 5 ટીમો શહેરના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં તૈનાત છે અને તમામ પ્રચાર સામગ્રી દૂર ન થાય ત્યાં સુધી કામગીરી ચાલુ રહેશે." હાલ પ્રચારનો ઘોંઘાટ શાંત થતાં, જામનગરના નાગરિકો શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન કરી શકે તે માટે તંત્ર કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર પણ ચાંપતી નજર રાખી રહ્યું છે.

બીજી તરફ, જામનગર જિલ્લા વહીવટીતંત્રએ ચૂંટણી પ્રક્રિયા મુક્ત, ન્યાયી અને પારદર્શક બને તે માટે તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપ્યો છે. જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી પી.બી. પંડ્યાના માર્ગદર્શન હેઠળ જામનગર મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને સિક્કા નગરપાલિકા માટે કુલ 2,137 ઈવીએમ (EVM)ની રેન્ડમ ફાળવણીની પ્રક્રિયા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.

ચૂંટણી પ્રચાર થંભતાં જ પ્રશાસને શહેરભરમાંથી બેનર-પોસ્ટર હટાવવાની યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી શરુ કરી

જિલ્લા સેવા સદનના સ્ટ્રોંગરૂમમાંથી કડક સુરક્ષા વચ્ચે EVM બહાર કાઢી, રેન્ડમાઇઝેશન દ્વારા ફાળવણી કરવામાં આવી. જેમાં જામનગર મહાનગરપાલિકાને 474, જિલ્લા પંચાયતને 808, તાલુકા પંચાયતને 824 અને સિક્કા નગરપાલિકાને 31 મશીનો ફાળવવામાં આવ્યા.

જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી સુધીર બારડે માહિતી આપતાં જણાવ્યું કે, JMCના 16 વોર્ડના 4,42,829 મતદારો માટે 414 મતદાન મથક, જિલ્લા-તાલુકા પંચાયતોની 136 બેઠકો માટે 712 મતદાન મથકો પર 5,26,569 મતદારો અને સિક્કાના 7 વોર્ડમાં 22 મથકો પર 19,409 મતદારો મતદાન કરશે. તમામ મતદાન મથકો પર પીવાનું પાણી, છાંયડો અને પ્રાથમિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે. મતદાન દિવસે કાયદો-વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થા અત્યંત કડક બનાવવામાં આવી છે. તંત્રને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે ચૂંટણી શાંતિપૂર્ણ અને પારદર્શક માહોલમાં સંપન્ન થશે.

આ પણ વાંચો...

  1. જામનગર: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે વહીવટી તંત્ર સજ્જ, જિલ્લામાં 468 મતદાન મથકો સંવેદનશીલ જાહેર કરાયા
  2. જામનગર: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને પગલે પોલીસ તંત્ર એક્શન મોડમાં, SP રવિ મોહન સૈનીનું સિક્કામાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ

