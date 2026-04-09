ETV Bharat / state

જામનગર LCBએ 1.39 કરોડનો વિદેશી દારૂ ભરેલો ટ્રક ઝડપ્યો, ચાલકની ધરપકડ, મુખ્ય સુત્રધારોની શોધ

જામનગર LCBએ જામનગર-રાજકોટ હાઈવે પર જાંબુડા ગામના પાટીયા પાસે વોચ ગોઠવી હતી, તે દરમિયાન એક ટ્રકની તપાસ કરતા તેમાંથી માતબાર વિદેશી દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો.

જામનગર LCBએ 1.39 કરોડનો વિદેશી દારૂ ભરેલો ટ્રક ઝડપ્યો
જામનગર LCBએ 1.39 કરોડનો વિદેશી દારૂ ભરેલો ટ્રક ઝડપ્યો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 12:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

​જામનગર: જામનગર જિલ્લામાં પ્રોહિબિશન અને જુગારની બદીને જડમૂળથી ઉખાડી ફેંકવા માટે પોલીસ દ્વારા આક્રમક કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. LCB પોલીસ ઇન્સપેક્ટર વી.બી. ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ PSI એમ.વી. ભાટીયા અને તેમની ટીમ જ્યારે પેટ્રોલીંગમાં હતી, ત્યારે મળેલી એક ચોક્કસ બાતમીના આધારે પોલીસે દારૂના માતબાર જથ્થાને ઝડપી પાડવામાં સફળતા મળી હતી.

LCB સ્ટાફના મયુરસિંહ પરમાર, દિલીપભાઇ તલાવડીયા, હિતેન્દ્રસિંહ જાડેજા, યુવરાજસિંહ ઝાલા અને રૂષીરાજસિંહ વાળાને ખાનગી રાહે બાતમી મળી હતી કે, એક ટ્રકમાં મોટા પાયે વિદેશી દારૂનો જથ્થો જઈ રહ્યો છે. આ બાતમીના આધારે LCBની ટીમે જામનગર-રાજકોટ હાઈવે પર જાંબુડા ગામના પાટીયા પાસે વોચ ગોઠવી 'ભારત બેન્જ' કંપનીના ટ્રકને અટકાવવામાં આવ્યો હતો.

દારૂ ભરેલા ટ્રકના ચાલકની જામનગર LCBએ કરી ધરપકડ
દારૂ ભરેલા ટ્રકના ચાલકની જામનગર LCBએ કરી ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)

​ભારે માત્રામાં દારૂનો જથ્થો જપ્ત

​પોલીસે ટ્રકની તપાસ કરતા તેમાંથી અલગ-અલગ બ્રાન્ડની ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂની કુલ 29,243 બોટલો મળી આવી હતી. જેની કિંમત અંદાજે રૂ. 1,39,79,800/- જેટલી થાય છે. પોલીસે દારૂ, ટ્રક અને મોબાઈલ સહિત કુલ રૂ. 1,59,84,800 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.

​આ કેસમાં પોલીસે ટ્રક ચાલક રાજુભાઇ ઉર્ફે દેવો ખીમાભાઈ મોરી કે જે પોરબંદરનો રહેવાશી છે તેની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે મુખ્ય સૂત્રધારોને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે:

જામનગર LCBએ 1.39 કરોડનો વિદેશી દારૂ ભરેલો ટ્રક ઝડપ્યો
જામનગર LCBએ 1.39 કરોડનો વિદેશી દારૂ ભરેલો ટ્રક ઝડપ્યો (Etv Bharat Gujarat)

​વોન્ટેડ આરોપી:

  • ​કરશનભાઇ કાનાભાઇ કોડીયાતર (રહે. રાણાવાવ) - દારૂ મંગાવનાર મુખ્ય આરોપી.
  • ​દુદાભાઇ દેવરાજભાઈ કોડીયાતર (રહે. ભાણવડ) - દારૂ મંગાવનાર મુખ્ય આરોપી.
  • ​દારૂ ભરી આપનાર અજાણ્યો શખ્સ.

શંસા થઈ રહી છે. પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ હિતેન્દ્રસિંહ જાડેજાની ફરિયાદના આધારે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

TAGGED:

JAMNAGAR RAJKOT HIGHWAY
JAMNAGAR POLICE
GUJARAT POLICE
JAMNAGAR NEWS
LIQUOR SEIZED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.