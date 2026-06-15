જામનગર: LCB પોલીસે ધ્રોલ નજીકથી ગેરકાયદેસર પિસ્ટલ સાથે માથાભારે શખ્સને ઝડપી પાડ્યો
જામનગર એસ.પી.ની સૂચનાથી હથિયારધારી અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ ધરાવતા ઈસમો પર નજર રાખી રહેલી ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમને ચોક્કસ અને સચોટ બાતમી મળી હતી.
Published : June 15, 2026 at 4:01 PM IST
જામનગર: ધ્રોલ નજીક મોડપર પાટિયા પાસે જામનગર લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB) એ ગોઠવી વ્યુહાત્મક વોચ; મધ્યપ્રદેશથી ગેરકાયદેસર હથિયાર મેળવીને ધસી આવેલા રાજકોટના પડધરી પંથકના માથાભારે શખ્સ વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજાને બાતમીના આધારે એક પિસ્ટલ અને જીવતા કાર્ટીશ સાથે દબોચી લેવામાં જામનગર પોલીસને મોટી સફળતા સાંપડી, પોલીસે હથિયાર અને મોબાઈલ ફોન સહિત કુલ રૂ. 30,100નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી આ હથિયાર સપ્લાય કરનારા એમ.પી.ના અનિલ ભુરીયા નામના શખ્સ સુધી પહોંચવા તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા.
જામનગર જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વધુ મજબૂત કરવા અને ગેરકાયદેસર હથિયારોની હેરફેર રોકવા માટે જામનગર લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB) સતત એક્શન મોડમાં જોવા મળી રહી છે. આ દરમિયાન જામનગર એલ.સી.બી.ની ટીમને એક મોટી સફળતા હાથ લાગી છે, જેમાં ધ્રોલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી એક અત્યંત માથાભારે શખ્સને ઘાતક હથિયાર અને જીવતા દારૂગોળા સાથે ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.
જામનગર એસ.પી.ની સૂચનાથી હથિયારધારી અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ ધરાવતા ઈસમો પર નજર રાખી રહેલી ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમને ચોક્કસ અને સચોટ બાતમી મળી હતી કે એક શખ્સ ગેરકાયદેસર હથિયાર સાથે ધ્રોલ તરફથી પસાર થવાનો છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને મોડપર ગામના પાટિયા પાસે વ્યુહાત્મક રીતે વોચ ગોઠવી હતી અને શંકાસ્પદ શખ્સને આંતરીને તેની પાસેથી પિસ્ટલ રિકવર કરી સમગ્ર નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
મોડપર પાટિયા પાસે દિલધડક ઓપરેશન
એલ.સી.બી. પી.આઈ. અને તેમની ટીમે મેળવેલી હકીકતના આધારે ધ્રોલ તાલુકાના મોડપર ગામના પાટિયા નજીક હાઈવે પર નાકાબંધી જેવી જ કડક વોચ ગોઠવી દીધી હતી. આ દરમિયાન ત્યાંથી પસાર થઈ રહેલા રાજકોટ જિલ્લાના પડધરી તાલુકાના ખાખરાબેલા ગામના વતની અને માથાભારે છાપ ધરાવતા વિરેન્દ્રસિંહ કિશોરસિંહ જાડેજા નામના શખ્સને પોલીસે કોર્ડન કરીને દબોચી લીધો હતો. પોલીસની અચાનક રેડથી આરોપીને ભાગવાનો કોઈ મોકો મળ્યો ન હતો.
મુદ્દામાલની વિગત
પોલીસ ટીમે પકડાયેલા શખ્સ વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજાની સઘન અંગઝડતી અને તલાશી લેતા તેની પાસેથી કાયદાની મંજૂરી વગરનું ઘાતક હથિયાર મળી આવ્યું હતું. પોલીસે તેની પાસેથી નીચે મુજબનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે:
- ગેરકાયદેસર પિસ્ટલ (નંગ-1): કિંમત રૂ. 25,000
- જીવતો કાર્ટીશ (નંગ-1): કિંમત રૂ. 100
- મોબાઈલ ફોન (નંગ-1): કિંમત રૂ. 5,000
- કુલ જપ્ત મુદ્દામાલ: રૂ. 30,100
મધ્યપ્રદેશના હથિયાર સપ્લાયરનું નામ ખુલ્યું
ઝડપાયેલા આરોપી વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજાની પોલીસે જ્યારે આગવી ઢબે પૂછપરછ હાથ ધરી, ત્યારે આ ગેરકાયદેસર હથિયાર પાછળ મધ્યપ્રદેશ (MP) નું મોટું કનેક્શન હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આરોપીએ કબૂલાત કરી હતી કે આ પિસ્ટલ તેને મધ્યપ્રદેશના અનિલ ભુરીયા નામના કુખ્યાત હથિયાર સપ્લાયરે પૂરી પાડી હતી. આ હથિયાર કયા ગુનાહિત હેતુ માટે લાવવામાં આવ્યું હતું અને જામનગર કે રાજકોટ પંથકમાં કોને આપવાનું હતું તે દિશામાં પોલીસે તપાસ કેન્દ્રિત કરી છે.
એલ.સી.બી.ની ટીમે ધ્રોલના મોડપર પાટિયા પાસેથી રાજકોટના પડધરીના એક શખ્સને પિસ્ટલ અને કાર્ટીશ સાથે રાઉન્ડઅપ કર્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આ હથિયાર મધ્યપ્રદેશના અનિલ ભુરીયા નામના સપ્લાયરે આપ્યું હોવાનું ખુલ્યું છે. આ હથિયાર અહીં લાવવા પાછળનો હેતુ શું હતો અને તેની સાથે અન્ય કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે તેની ઝીણવટભરી તપાસ ચાલુ છે."