કાલાવાડ-જામનગર હાઈવે પર હિટ એન્ડ રન: શેરડીનો રસ પીતા લોકો પર કાર ફરી વળી, મહિલા-બાળકનું કરુણ મોત
કાલાવાડ-જામનગર હાઈવે પર નવા માર્કેટિંગ યાર્ડની બિલકુલ સામે, ક્રિષ્ના રેસ્ટોરન્ટ પાસે પુરપાટ ઝડપે આવતી બેફામ કારે શેરડીનો રસ પી રહેલા નિર્દોષ નાગરિકોને અડફેટે લીધા હતા.
Published : April 20, 2026 at 7:12 PM IST
જામનગર: જામનગર જિલ્લાના કાલાવાડ શહેરમાં આજે એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક અને ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. કાલાવાડ-જામનગર હાઈવે પર આવેલા નવા માર્કેટિંગ યાર્ડની બિલકુલ સામે, ક્રિષ્ના રેસ્ટોરન્ટ પાસે પુરપાટ ઝડપે આવતી એક બેફામ કારે શેરડીનો રસ પી રહેલા નિર્દોષ નાગરિકોને અડફેટે લીધા હતા. આ ગંભીર હિટ એન્ડ રનની ઘટનામાં બે લોકોના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે અન્ય બે લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થતા સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
ઘટનાની વિગત: ક્ષણભરમાં માતમ છવાયો
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ઉનાળાની ગરમીમાં ઠંડક મેળવવા માટે કેટલાક લોકો હાઈવે પર સ્થિત ક્રિષ્ના રેસ્ટોરન્ટ પાસે શેરડીનો રસ પી રહ્યા હતા. આ સમયે જામનગર તરફથી આવતી એક પૂરપાટ ઝડપે દોડતી કારના ચાલકે સ્ટેયરીંગ પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો હતો. કાર એટલી પ્રચંડ ગતિમાં હતી કે તે સીધી જ રસ્તાની બાજુમાં ઊભેલા લોકોમાં ઘૂસી ગઈ હતી. કારની ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે ત્યાં હાજર ચારથી વધુ લોકો હવામાં ફંગોળાયા હતા. આ અકસ્માતમાં એક આશાસ્પદ યુવાન અને એક મહિલાનું ઘટનાસ્થળે જ કરૂણ મોત નીપજ્યું હતું. અકસ્માત બાદ હાઈવે પર ચીચીયારીઓ ગુંજી ઉઠી હતી અને લોહીના ખાબોચિયા ભરાઈ ગયા હતા.
ઈજાગ્રસ્તોને રાજકોટ ખસેડાયા
આ ભયાનક અકસ્માતમાં અન્ય બે વ્યક્તિઓને ગંભીર પ્રકારની ઈજાઓ પહોંચી છે. ઘટના બનતા જ આસપાસના લોકો અને રાહદારીઓ મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા. તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરવામાં આવતા, પેરામેડિકલ સ્ટાફે પ્રાથમિક સારવાર આપી બંને ગંભીર ઈજાગ્રસ્તોને વધુ સારવાર અર્થે રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડ્યા છે. હાલ તેમની હાલત નાજુક હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
પોલીસ કાર્યવાહી અને તપાસ
બનાવની જાણ થતા જ કાલાવાડ ટાઉન પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે મૃતદેહોનો કબજો મેળવી તેને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે કાલાવાડની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા છે.
હિટ એન્ડ રન: અકસ્માત સર્જ્યા બાદ કાર ચાલક
માનવતા નેવે મૂકીને પોતાની કાર સાથે ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. કાલાવાડ પોલીસે અજાણ્યા કાર ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી, સીસીટીવી ફૂટેજ અને અન્ય પુરાવાઓના આધારે તેની શોધખોળ હાથ ધરી છે.
જામનગર કાલાવડ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનના PI આકાશ બારશિયાએ ETV ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, જામનગરથી કાલાવડ તરફ આવતી મારુતિ સ્વીફ્ટ ડિઝાયર કાર ચાલકે કાલાવડમાં માર્કેટિંગ યાર્ડ પાસે કાબુ ગુમાવતા અકસ્માત સર્જયો હતો. ઘટનામાં એક 13 વર્ષના બાળક અને એક મહિલાનું મોત થયું છે. સમગ્ર બાબતે હાલ ફરિયાદ નોંધવાની તજવીજ અને આરોપીને પકડવાની કામગીરી ચાલુ છે.
સ્થાનિકોમાં રોષ
હાઈવે પર વધતા જતા ટ્રાફિક અને બેફામ ગતિએ દોડતા વાહનોને કારણે અવારનવાર આવા અકસ્માતો સર્જાય છે. નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવતા સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસ દ્વારા હાઈવે પર સ્પીડ બ્રેકર અથવા ચેકિંગ પોઈન્ટ વધારવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે. હાલમાં પોલીસે ફરાર ચાલકને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
