જામનગર: ટિકિટ ન મળતા BSPમાં ગયેલા જળીબેન સરવૈયાની ગણતરીના કલાકોમાં જ ભાજપમાં કરી ‘ઘરવાપસી’

​જામનગરમાં ભાજપ દ્વારા ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવ્યા બાદ કેટલાક સ્થાનિક નેતાઓમાં ભારે અસંતોષ જોવા મળ્યો હતો.

Published : April 11, 2026 at 2:50 PM IST

જામનગર: ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે ત્યારે જામનગર ભાજપમાં ટિકિટ ફાળવણી બાદ ભારે રસાકસી અને ડ્રામેટિક વળાંકો જોવા મળી રહ્યા છે. ટિકિટ ન મળવાથી નારાજ થયેલા કાર્યકરો અને નેતાઓના ‘ધમપછાડા’ વચ્ચે પક્ષપલટાનો એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં નેતાએ ગણતરીના કલાકોમાં જ પોતાની જૂની પાર્ટીમાં પરત ફરીને રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા જગાવી છે.

શું હતો સમગ્ર મામલો?

​જામનગરમાં ભાજપ દ્વારા ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવ્યા બાદ કેટલાક સ્થાનિક નેતાઓમાં ભારે અસંતોષ જોવા મળ્યો હતો. જેમાં જળીબેન સરવૈયા અને કેશુભાઈ માડમ મુખ્ય હતા. ભાજપમાંથી ટિકિટ ન મળતા આ બંને નેતાઓએ બળવો પોકારીને તાત્કાલિક અસરથી બહુજન સમાજ પાર્ટી (BSP)નો છેડો પકડ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા અને રાજકીય ગલીઓમાં આ સમાચાર વાયુવેગે ફેલાઈ ગયા હતા કે ભાજપના પાયાના કાર્યકરો હવે હાથી પર સવાર થઈ ગયા છે.

​કલાકોમાં જ હૃદય પરિવર્તન

​જોકે, આ પક્ષપલટાનો આનંદ બસપા માટે લાંબો સમય ટક્યો નહીં. બસપામાં જોડાયાના ગણતરીના કલાકોમાં જ જળીબેન સરવૈયાએ ફરી એકવાર યુ-ટર્ન લીધો હતો. તેમણે કેશુભાઈ માડમ અને બસપાનો સાથ છોડીને ફરીથી કેસરિયો ધારણ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ ઘટનાને જામનગરના રાજકારણમાં ભારે કુતૂહલ પૂર્વક જોવામાં આવી રહી છે.

​ભાજપ અધ્યક્ષાએ પહેરાવ્યો ખેસ

​જળીબેન સરવૈયાની ‘ઘરવાપસી’ વખતે ભાજપના શહેર સંગઠને તેમને આવકાર્યા હતા. જામનગર ભાજપ શહેર પ્રમુખ બીનાબેન કોઠારીના હસ્તે જળીબેનને ફરીથી ભાજપનો ખેસ પહેરાવી પક્ષમાં વિધિવત રીતે સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા.

​"પક્ષમાં ક્યારેક નારાજગી હોય શકે, પરંતુ અંતે તો વિચારધારા જ મહત્વની હોય છે. ભાજપ પરિવાર તેમને આવકારે છે." — બીનાબેન કોઠારી (શહેર પ્રમુખ - ભાજપ, જામનગર)

આ સમગ્ર ઘટનાક્રમે સાબિત કર્યું છે કે ચૂંટણી ટાણે ટિકિટ માટેની ખેંચતાણ ગમે તેટલી હોય, પરંતુ સંગઠનનું દબાણ અને સમજાવટની રાજનીતિ ઘણીવાર પક્ષપલટાને નિષ્ફળ બનાવી દે છે. જળીબેન સરવૈયાની આ ‘ઘરવાપસી’ થી હાલ પૂરતો જામનગર ભાજપમાં સર્જાયેલો વિવાદ શમ્યો હોય તેવું જણાય છે, પરંતુ નારાજ કાર્યકરોનો ગણગણાટ હજુ પણ પક્ષ માટે ચિંતાનો વિષય બની શકે છે.

આ પણ વાંચો:

