જામનગર: ટિકિટ ન મળતા BSPમાં ગયેલા જળીબેન સરવૈયાની ગણતરીના કલાકોમાં જ ભાજપમાં કરી ‘ઘરવાપસી’
Published : April 11, 2026 at 2:50 PM IST
જામનગર: ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે ત્યારે જામનગર ભાજપમાં ટિકિટ ફાળવણી બાદ ભારે રસાકસી અને ડ્રામેટિક વળાંકો જોવા મળી રહ્યા છે. ટિકિટ ન મળવાથી નારાજ થયેલા કાર્યકરો અને નેતાઓના ‘ધમપછાડા’ વચ્ચે પક્ષપલટાનો એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં નેતાએ ગણતરીના કલાકોમાં જ પોતાની જૂની પાર્ટીમાં પરત ફરીને રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા જગાવી છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
જામનગરમાં ભાજપ દ્વારા ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવ્યા બાદ કેટલાક સ્થાનિક નેતાઓમાં ભારે અસંતોષ જોવા મળ્યો હતો. જેમાં જળીબેન સરવૈયા અને કેશુભાઈ માડમ મુખ્ય હતા. ભાજપમાંથી ટિકિટ ન મળતા આ બંને નેતાઓએ બળવો પોકારીને તાત્કાલિક અસરથી બહુજન સમાજ પાર્ટી (BSP)નો છેડો પકડ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા અને રાજકીય ગલીઓમાં આ સમાચાર વાયુવેગે ફેલાઈ ગયા હતા કે ભાજપના પાયાના કાર્યકરો હવે હાથી પર સવાર થઈ ગયા છે.
કલાકોમાં જ હૃદય પરિવર્તન
જોકે, આ પક્ષપલટાનો આનંદ બસપા માટે લાંબો સમય ટક્યો નહીં. બસપામાં જોડાયાના ગણતરીના કલાકોમાં જ જળીબેન સરવૈયાએ ફરી એકવાર યુ-ટર્ન લીધો હતો. તેમણે કેશુભાઈ માડમ અને બસપાનો સાથ છોડીને ફરીથી કેસરિયો ધારણ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ ઘટનાને જામનગરના રાજકારણમાં ભારે કુતૂહલ પૂર્વક જોવામાં આવી રહી છે.
ભાજપ અધ્યક્ષાએ પહેરાવ્યો ખેસ
જળીબેન સરવૈયાની ‘ઘરવાપસી’ વખતે ભાજપના શહેર સંગઠને તેમને આવકાર્યા હતા. જામનગર ભાજપ શહેર પ્રમુખ બીનાબેન કોઠારીના હસ્તે જળીબેનને ફરીથી ભાજપનો ખેસ પહેરાવી પક્ષમાં વિધિવત રીતે સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા.
"પક્ષમાં ક્યારેક નારાજગી હોય શકે, પરંતુ અંતે તો વિચારધારા જ મહત્વની હોય છે. ભાજપ પરિવાર તેમને આવકારે છે." — બીનાબેન કોઠારી (શહેર પ્રમુખ - ભાજપ, જામનગર)
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમે સાબિત કર્યું છે કે ચૂંટણી ટાણે ટિકિટ માટેની ખેંચતાણ ગમે તેટલી હોય, પરંતુ સંગઠનનું દબાણ અને સમજાવટની રાજનીતિ ઘણીવાર પક્ષપલટાને નિષ્ફળ બનાવી દે છે. જળીબેન સરવૈયાની આ ‘ઘરવાપસી’ થી હાલ પૂરતો જામનગર ભાજપમાં સર્જાયેલો વિવાદ શમ્યો હોય તેવું જણાય છે, પરંતુ નારાજ કાર્યકરોનો ગણગણાટ હજુ પણ પક્ષ માટે ચિંતાનો વિષય બની શકે છે.
