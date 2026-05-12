જામનગરની ITI એ સમગ્ર ગુજરાતમાં ડંકો વગાડ્યો, શ્રેષ્ઠતા માટે રાજ્ય કક્ષાએ ત્રીજો ક્રમ મેળવ્યો

1957થી કાર્યરત આ ઐતિહાસિક સંસ્થાએ તેની ગુણવત્તાયુક્ત તાલીમ અને આધુનિક શિક્ષણ પદ્ધતિના દમ પર રાજ્ય કક્ષાએ ત્રીજો ક્રમ મેળવ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 7:30 PM IST

​જામનગર: ગુજરાત રાજ્યના શ્રમ અને કૌશલ્ય વિકાસ વિભાગ દ્વારા આયોજિત મૂલ્યાંકનમાં જામનગરની સરકારી ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા (ITI) એ સમગ્ર રાજ્યમાં ત્રીજો ક્રમ પ્રાપ્ત કરીને જામનગર જિલ્લાનું નામ સુવર્ણ અક્ષરે અંકિત કર્યું છે. 1957થી કાર્યરત આ ઐતિહાસિક સંસ્થાએ તેની ગુણવત્તાયુક્ત તાલીમ અને આધુનિક શિક્ષણ પદ્ધતિના દમ પર આ પ્રતિષ્ઠિત સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.

જામનગર ITIએ વધાર્યુ જિલ્લાનું ગૌરવ​

ગાંધીનગર સ્થિત સ્વર્ણિમ સંકુલ ખાતે આયોજિત એક ગરિમાપૂર્ણ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર મંત્રી કુંવરજીભાઈ બાવળીયા તથા મંત્રી કાન્તીભાઈ અમૃતિયાના હસ્તે જામનગર ITI ને એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે શ્રમ વિભાગના સચિવ લોચન સેહરા, રોજગાર અને તાલીમ નિયામક નીતિન સાંગવાન સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સંસ્થાની કામગીરીને બિરદાવી હતી.

​માપદંડોમાં મેળવ્યા 127 ગુણ

​શ્રેષ્ઠ ITIની પસંદગી માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા અત્યંત કઠિન અને પારદર્શક 30 માપદંડો નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં સંસ્થાની સ્વચ્છતા, તાલીમની આધુનિકતા, ઓન-જોબ ટ્રેનિંગ (OJT), ડ્યુઅલ સિસ્ટમ ઓફ ટ્રેનિંગ અને પ્લેસમેન્ટ રેશિયો જેવી બાબતોનું ઝીણવટભર્યું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. જામનગર ITI એ 150 ગુણમાંથી 127 ગુણ મેળવીને અન્ય સંસ્થાઓ સામે બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કર્યો છે.

​સર્વાંગી વિકાસ અને સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વ

  • વિદ્યાર્થીનો સર્વાંગી વિકાસ: સંસ્થા માત્ર ટેકનિકલ શિક્ષણ પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી ઘડતર માટે પણ સતત કાર્યશીલ છે.
  • સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ: થેલેસેમીયા ટેસ્ટ, બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ, કેન્સર અવેરનેસ અને વૃક્ષારોપણ.
  • પર્યાવરણ જાગૃતિ: ગીર, નરારા અને પોલો ફોરેસ્ટ જેવી જગ્યાઓએ શૈક્ષણિક પ્રવાસ.
  • સુરક્ષા તાલીમ: ફાયર સેફ્ટી અને સિવિલ ડિફેન્સના વિશેષ સત્રો.

​આધુનિક કોર્સ અને ઉજ્જવળ કારકિર્દી

​હાલમાં આ સંસ્થામાં 2 હજાર જેટલા તાલીમાર્થીઓ ઓટોમોબાઈલ, મિકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ અને સિવિલ જેવા પરંપરાગત ક્ષેત્રો ઉપરાંત ‘આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI)’ અને ‘ફાયર ટેકનોલોજી’ જેવા ભવિષ્યલક્ષી કોર્સમાં તાલીમ લઈ રહ્યા છે. સંસ્થાનું સક્રિય પ્લેસમેન્ટ સેલ ખાતરી કરે છે કે દરેક કુશળ યુવાનને દેશની નામાંકિત કંપનીઓમાં રોજગારી મળી રહે. આગામી નવા શૈક્ષણિક સત્રની પ્રવેશ પ્રક્રિયા પણ ટૂંક સમયમાં શરૂ થનાર છે, ત્યારે આ એવોર્ડ જામનગરના વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રોત્સાહનનું નવું કિરણ લઈને આવ્યું છે.

