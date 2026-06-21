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જામનગરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ભવ્ય ઉજવણીઃ ધન્વંતરી મેદાન ખાતે ITRA દ્વારા કોમન યોગ પ્રોટોકોલમાં 2000થી વધુ લોકોએ એકસાથે કર્યા યોગ

ગુલાબકુંવરબા આયુર્વેદ સોસાયટી અને CISFના જવાનોએ પણ એક જ લયમાં કર્યા યોગાસન-પ્રાણાયામ, ITRAના વિદ્યાર્થીઓની સંગીતમય પ્રસ્તુતિએ મંત્રમુગ્ધ કર્યા.

જામનગરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી
જામનગરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 2:19 PM IST

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જામનગરઃ સમગ્ર વિશ્વમાં 21 જૂને ‘આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ’ની ઉત્સાહભેર ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે છોટી કાશી તરીકે પ્રખ્યાત જામનગરમાં પણ યોગનો અદ્ભુત માહોલ જોવા મળ્યો હતો. કેન્દ્રીય આયુષ મંત્રાલય હેઠળ કાર્યરત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટીચિંગ એન્ડ રિસર્ચ ઇન આયુર્વેદ (ITRA) દ્વારા આજે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે શહેરના ઐતિહાસિક ધન્વંતરી મેદાન ખાતે એક ભવ્ય કોમન યોગ પ્રોટોકોલ અભ્યાસ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં યોગ પ્રેમીઓનો જાણે મહાસંગમ સર્જાયો હતો.

આ ગરિમાપૂર્ણ કાર્યક્રમનું આયોજન ITRA સંસ્થાના ડાયરેક્ટર પ્રો. ડૉ. તનુજા નેસરીની ગરિમામય અધ્યક્ષતામાં કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી સંપ્રદાયના પૂજ્ય શ્રી લક્ષ્મણ દેવ સ્વામીજી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમણે પોતાના આશીર્વચનમાં માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે યોગની અનિવાર્યતા પર ભાર મૂક્યો હતો.

ગુલાબકુંવરબા આયુર્વેદ સોસાયટી અને CISFના જવાનોએ પણ એક જ લયમાં કર્યા યોગાસન-પ્રાણાયામ (Etv Bharat Gujarat)

આ કાર્યક્રમને જામનગરની જનતા તરફથી અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ સાંપડ્યો હતો. વહેલી સવારથી જ ધન્વંતરી મેદાન યોગમય બની ગયું હતું. સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓ, અધ્યાપકો અને વહીવટી કર્મચારીઓ ઉપરાંત CISFના જવાનો, WHO-GTMCના પ્રતિનિધિઓ તેમજ ગુલાબકુંવરબા આયુર્વેદ સોસાયટીના સભ્યોએ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લીધો હતો. જાહેર જનતા સહિત માતબર સંખ્યામાં 2000થી વધુ લોકોએ એકસાથે, એક જ લયમાં વિવિધ યોગ મુદ્રાઓ અને પ્રાણાયામ કરીને યોગને પોતાના જીવનમાં આત્મસાત કરવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો હતો.

ITRAના વિદ્યાર્થીઓની સંગીતમય પ્રસ્તુતિએ મંત્રમુગ્ધ કર્યા (Etv Bharat Gujarat)

આ વર્ષના આયોજનમાં કેટલાક વિશેષ સાંસ્કૃતિક અને ડિજિટલ નવતર પ્રયોગો આકર્ષણનું મુખ્ય કેન્દ્ર રહ્યા હતા. ITRAના યોગ વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સંગીતના સૂર અને યોગાસનોના સમન્વયથી એક અદ્ભુત ‘યોગ ફ્યૂઝન’ પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું હતું, જેણે ઉપસ્થિત સૌ કોઈને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા. સાથે જ, ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શરૂ કરેલી યોગની વૈશ્વિક યાત્રાને પ્રદર્શિત કરતી એક વિશેષ ઓડિયો-વિડિયો પ્રસ્તુતિ ‘યોગ હું થી હું નો સંગમ’ દર્શાવવામાં આવી હતી, જેણે દર્શકોને યોગના ઇતિહાસ અને વૈશ્વિક અસરથી અવગત કરાવ્યા.

સમગ્ર કાર્યક્રમ સુમેળભર્યા વાતાવરણમાં સંપન્ન થયો હતો અને ઉપસ્થિત તમામ નાગરિકોએ વર્ષ દરમિયાન નિયમિત યોગ કરવાનો સંકલ્પ લીધો હતો. જામનગરનો આ ભવ્ય યોગ મહોત્સવ ફરી એકવાર યોગ પ્રત્યેની લોકોની અતૂટ આસ્થાનો પરિચાયક બની રહ્યો.
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TAGGED:

JAMNAGAR ITRA EVENT
COMMON YOGA PROTOCOL
DHANVANTARI MAIDAN CELEBRATION
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