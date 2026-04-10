જામનગરમાં વિશ્વની પ્રથમ ગ્લોબલ વનતારા યુનિવર્સિટીનો શિલાન્યાસ, વન્યજીવ સંરક્ષણ માટે ભારત બનશે વૈશ્વિક હબ
આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા ભારત વન્યજીવ સંરક્ષણ માટેના એક મજબૂત વૈશ્વિક કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી આવશે.
Published : April 10, 2026 at 9:29 PM IST
જામનગર : રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર અનંત અંબાણીના વિઝનરી નેતૃત્વ હેઠળ જામનગરની ધરા પર એક અભૂતપૂર્વ શૈક્ષણિક ક્રાંતિનો પ્રારંભ થયો છે. વૈશ્વિક વન્યજીવ સંરક્ષણ સંસ્થા ‘વનતારા’ દ્વારા ગુજરાતના જામનગરમાં વિશ્વની પ્રથમ સંકલિત ગ્લોબલ યુનિવર્સિટી 'વનતારા યુનિવર્સિટી'ની સ્થાપનાની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
આ યુનિવર્સિટી માત્ર એક શિક્ષણ સંસ્થા નથી, પરંતુ આધુનિક ગુરુકુળ અને ઉદ્દેશ-આધારીત શિક્ષણના સમન્વયથી ભારતને વન્યજીવ અને પ્રાણીચિકિત્સા (Veterinary) વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં દુનિયાનું નેતૃત્વ કરવા સજ્જ કરશે. આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા ભારત વન્યજીવ સંરક્ષણ માટેના એક મજબૂત વૈશ્વિક કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી આવશે.
પ્રાચીન વિરાસત અને આધુનિક વિજ્ઞાનનો સંગમ
વનતારા યુનિવર્સિટીની પરિકલ્પના પ્રાચીન નાલંદા યુનિવર્સિટીના ઉચ્ચ આદર્શો પર આધારિત છે. શિલાન્યાસ વિધિમાં બિહારની પ્રાચીન વિંધ્ય રચનામાંથી પ્રેરિત બે વિશિષ્ટ બિજોલિયા રેતશીલાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, જે ભારતના અમર જ્ઞાન વારસાનું પ્રતીક છે.
આ પ્રસંગે અનંત અંબાણીએ ભાવુક સંદેશ આપતા જણાવ્યું હતું કે, "તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિમાં રહેલા પ્રાણીઓની સંભાળ લેવાની મારી વ્યક્તિગત યાત્રાએ આ યુનિવર્સિટીને આકાર આપ્યો છે. 'આનો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ વિશ્વત:' ના મંત્ર સાથે અમે એવી પેઢી તૈયાર કરવા માંગીએ છીએ જે કરુણા અને કૌશલ્ય સાથે દરેક જીવની સેવા કરવા કટિબદ્ધ હોય."
દેશભરની પવિત્ર માટી અને જળનું સ્થાપન
સંપૂર્ણ હિન્દુ પરંપરા અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે યોજાયેલા આ સમારોહમાં ભારતની ભૌગોલિક અને જૈવિક વિવિધતાના દર્શન થયા હતા. હિમાલયના શિખરો, દક્ષિણના સમુદ્રકાંઠા, પૂર્વના ગાઢ જંગલો અને પશ્ચિમના રણ પ્રદેશો સહિત દેશના ખૂણેખૂણેથી લાવવામાં આવેલી પવિત્ર માટી, જળ અને પથ્થરોનું વિધિવત સ્થાપન કરવામાં આવ્યું હતું, જે યુનિવર્સિટીના રાષ્ટ્રવ્યાપી વિઝનને દર્શાવે છે.
વિશેષ અભ્યાસક્રમો અને શિષ્યવૃત્તિ
આ યુનિવર્સિટીમાં અદ્યતન શૈક્ષણિક માળખા સાથે અંડરગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએટ અને ફેલોશિપ પ્રોગ્રામ્સ ઓફર કરવામાં આવશે. જેમાં મુખ્યત્વે:
- વન્યજીવન ઔષધિ (Wildlife Medicine) અને જટિલ શસ્ત્રક્રિયા.
- પ્રાણી પોષણ, આનુવંષિકતા અને રોગશાસ્ત્ર.
- વર્તણૂકીય વિજ્ઞાન અને કુદરતી આવાસ ડિઝાઇન.
સામાજિક રીતે નબળા વર્ગના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ માટે 'એવરી લાઇફ મેટર્સ' શિષ્યવૃત્તિની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેથી આર્થિક અવરોધ વગર પ્રતિભાઓ વન્યજીવ સંરક્ષણમાં જોડાઈ શકે. વનતારા યુનિવર્સિટી તેના સંશોધન અને ફિલ્ડ વર્ક દ્વારા વન્યજીવ આરોગ્ય અને સંરક્ષણ વિજ્ઞાનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનું ઉત્કૃષ્ટ કેન્દ્ર બનવા તરફ અગ્રેસર છે.
આ પણ વાંચો...