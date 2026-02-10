ETV Bharat / state

જામનગરમાં 2.80 કરોડની સરકારી જમીન પચાવી પાડવાનું કૌભાંડ, 6 શખ્સો સામે પોલીસ ફરિયાદ

રણજીત સાગર રોડ પર આવેલી સરકારી જમીન પચાવી પાડવાના કેસમાં પોલીસે ત્રણ આરોપીઓની અટકાયત કરી છે

જામનગરમાં 2.80 કરોડની સરકારી જમીન પચાવી પાડવાનું કૌભાંડ
જામનગરમાં 2.80 કરોડની સરકારી જમીન પચાવી પાડવાનું કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 10, 2026 at 7:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર : શહેરમાં સરકારી જમીન પચાવી પાડવાના ગંભીર મામલે પોલીસે લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ 6 શખ્સો સામે ગુનો દાખલ કર્યો છે. રણજીત સાગર રોડ પર આવેલી સરકારી જમીન પચાવી પાડવાના કેસમાં પોલીસે ત્રણ આરોપીઓની અટકાયત કરી છે.

પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે, આરોપીઓએ સરકારી ખરાબાની જમીનના ખોટા નકશા અને દસ્તાવેજો તૈયાર કરી કુલ 66 પ્લોટ પાડી તેને વેચી નાખવાનો કાવતરું કર્યાનો આક્ષેપ છે. આ સરકારી જમીન અંદાજે 8,586 ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલી છે, જેની બજાર કિંમત આશરે 2.80 કરોડ રૂપિયા આંકવામાં આવી છે.

6 શખ્સો સામે પોલીસ ફરીયાદ (ETV Bharat Gujarat)

"જામનગર શહેરની સરકારી ખરાબાની જમીન નં 10125 જે જમીન હતી ત્યાં આરોપીઓ દ્વારા ખોટા નકશાઓ બનાવીને તેમાં પ્લોટીંગ કરીને મધ્યમ વર્ગના લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી, સરકારી જમીન પચાવી પાડીને તેને વેચી નાખવામાં આવી હતી.જેના આધારે ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. આ ફરીયાદમાં કૂલ 6 વ્યકતિઓના નામ છે.

જેમાં મનસુખ રતીલાલ ભટ્ટી, આમદભાઈ ઉંમરભાઈ ખફી, નુરમામદ ઉર્ફે ખોડુભાઈ દાઉદભાઈ ચાવડા, રાજેશ કાંતિમલ મારુ, યજ્ઞેશ રતિલાલ રાણપરીયા અને જગદિશ ગણેશભાઈ ચોવટીયાનો સમાવેશ થાય છે. 3 આરોપીઓને હસ્તગત કરી તેમની વિરુધ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.જ્યારે અન્ય ત્રણ ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે." - જયવીરસિંહ ઝાલા, DySP, જામનગર

જમીન પચાવી પાડવાના આરોપસર મનસુખ રતીલાલ ભટ્ટી, આમદભાઈ ઉંમરભાઈ ખફી, નુરમામદ ઉર્ફે ખોડુભાઈ દાઉદભાઈ ચાવડા, રાજેશ કાંતિમલ મારુ, યજ્ઞેશ રતિલાલ રાણપરીયા અને જગદિશ ગણેશભાઈ ચોવટીયા સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસે જગદિશ ગણેશભાઈ ચોવટીયા, રાજેશ કાંતિમલ મારુ અને યજ્ઞેશ રતિલાલ રાણપરીયાની ધરપકડ કરી છે.

પકડી પાડેલા ત્રણેય આરોપીઓની સઘન પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે, જ્યારે અન્ય ત્રણ ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટનો થઈ રહ્યો છે "દુરુપયોગ" ? હાઈકોર્ટે કરી ગાઈડલાઈનની દરખાસ્ત
  2. Gujarati Movie: લેન્ડ ગ્રેબિંગથી બચવા શું કરવું તેની પર આવી રહી છે નવી ગુજરાતી ફિલ્મ, ટીમે ભુજમાં કર્યો પ્રચાર

TAGGED:

JAMNAGAR POLICE
JAMNAGAR CRIME
JAMNAGAR COLLECTOR
JAMNAGAR IN RANJIT SAGAR ROAD
LAND GRABBING SCAM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.