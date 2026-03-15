જામનગરના મેઘપરમાં ગામેથી બે બોગસ ડોક્ટરો ઝડપાયા, બંને પશ્ચિમ બંગાળના રહેવાસી

કોઈપણ માન્ય ડિગ્રી વગર ક્લિનિક ચલાવી લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે રમત રમતા બે પરપ્રાંતીય બોગસ ડોક્ટરોને પોલીસે મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યા છે.

પશ્ચિમ બંગાળના બે બોગસ ડોક્ટરો ઝડપાયા
પશ્ચિમ બંગાળના બે બોગસ ડોક્ટરો ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 15, 2026 at 1:37 PM IST

જામનગર : જિલ્લામાં માનવ જિંદગી સાથે ચેડાં કરતા તત્વો સામે સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) એ લાલ આંખ કરી છે. લાલપુર તાલુકાના મેઘપર ગામમાં કોઈપણ માન્ય ડિગ્રી વગર ક્લિનિક ચલાવી લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે રમત રમતા બે પરપ્રાંતીય બોગસ ડોક્ટરોને પોલીસે મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યા છે.

પશ્ચિમ બંગાળના બે બોગસ ડોક્ટરો ઝડપાયા

​મળતી વિગત મુજબ, લાલપુરના મેઘપર ગામના રામદૂતનગર વિસ્તારમાં કેટલાક શખ્સો તબીબી ડિગ્રી કે લાયકાત વગર જ દવાખાનું ખોલીને બેઠા હોવાની બાતમી SOGને મળી હતી. આ બાતમીના આધારે પોલીસે દરોડો પાડતા પશ્ચિમ બંગાળના બે શખ્સો રંગેહાથ ઝડપાયા હતા, જેઓ ડોક્ટરની પદવી વિના જ દર્દીઓની સારવાર કરી રહ્યા હતા.

પશ્ચિમ બંગાળના બે બોગસ ડોક્ટરો ઝડપાયા
પશ્ચિમ બંગાળના બે બોગસ ડોક્ટરો ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

ધરપકડ કરાયેલ શખ્સો

  • પ્રોવાસ નિત્યાનંદા વિશ્વાસ, રહેવાસી રામદૂતનગર, મેઘપર; મૂળ પશ્ચિમ બંગાળ
  • મીલટન રતનભાઈ બિશ્વાસ, રહેવીસી રામદૂતનગર, મેઘપર; મૂળ પશ્ચિમ બંગાળ

​મુદ્દામાલની જપ્તી

પોલીસે તપાસ દરમિયાન ક્લિનિકમાંથી સ્ટેથોસ્કોપ, એલોપેથિક દવાઓ અને અન્ય તબીબી સાધનો મળી કુલ રૂ. 2511 નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. કોઈપણ મેડિકલ રજિસ્ટ્રેશન કે લાયકાત વગર પ્રેક્ટિસ કરતા આ શખ્સો સામે મેઘપર પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

પશ્ચિમ બંગાળના બે બોગસ ડોક્ટરો ઝડપાયા
પશ્ચિમ બંગાળના બે બોગસ ડોક્ટરો ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

​SOGની આ કડક કામગીરીને પગલે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ડિગ્રી વગર હાટડીઓ ખોલીને બેઠેલા અન્ય બોગસ તબીબોમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.

