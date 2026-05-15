પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં મોટો વધારાથી રાજ્યના લોકોમાં નિરાશા, કહ્યું- બુરે દીનનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે
Published : May 15, 2026 at 7:18 PM IST
જામનગર,અમરેલી, જુનાગઢ, ખેડા : વૈશ્વિક સ્તરે ચાલી રહેલી યુદ્ધની સ્થિતિ અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવોની સીધી અસર હવે ઘરના બજેટ પર જોવા મળી રહી છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ફરી એકવાર મોટો ઝીંકાતા મધ્યમ વર્ગનું બજેટ સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું છે. સ્થાનિક પેટ્રોલ પંપો પર વાહનચાલકોમાં આ ભાવવધારાને લઈને ભારે ચર્ચા અને મિશ્ર પ્રતિભાવો જોવા મળી રહ્યા છે.
જામનગરમાં કેટલો થયો ભાવવધારો?
જામનગર શહેરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંનેના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો ઝીંકાયો છે. જામનગરમાં પેટ્રોલમાં રુ.2.99નો વધારો કરવામાં આવ્યો. જામનગરમાં પેટ્રોલનો જૂનો ભાવ રુ. 94.44 હતો, જે હવે નવો ભાવ રુ.97.43 થયો છે. જામનગરમાં ડીઝલમાં રુ.3.09નો વધારો કરવામાં આવ્યો. જામનગરમાં ડીઝલનો જૂનો ભાવ રુ.90.11 હતો, જે હવે નવો ભાવ રુ. 93.20 છે.
જામનગરના સ્થાનિક વાહનચાલકે નિસાસો નાખતા જણાવ્યું કે, "ભાવ ગમે તેટલો વધે, અમારે નોકરી-ધંધે જવા માટે મોટરસાયકલમાં પેટ્રોલ તો નાખવું જ પડશે. ના છૂટકે પણ આ મોંઘવારી સહન કર્યા વિના કોઈ આરો નથી." ખાસ કરીને રોજબરોજ અપ-ડાઉન કરતા લોકો અને નાના વેપારીઓ માટે આ રૂ. 3નો વધારો માસિક બજેટમાં મોટો ફટકો સાબિત થશે.
યુદ્ધની સ્થિતિને લઈને કેટલાક લોકોએ વધારાને યોગ્ય ગણાવ્યો
બીજી તરફ, સમાજનો એક વર્ગ એવો પણ છે જે વૈશ્વિક પરિસ્થિતિને સમજી રહ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલી રહેલી યુદ્ધની સ્થિતિ અને સપ્લાય ચેઈન ખોરવાવાને કારણે ક્રૂડના ભાવ વધ્યા છે. અન્ય વાહન ચાલકે જણાવ્યું કે, "દેશના અર્થતંત્રને ટકાવી રાખવા માટે આ ભાવવધારો અનિવાર્ય અને યોગ્ય કહી શકાય"
પેટ્રોલ-ડીઝલ મોંઘું થતાં આગામી દિવસોમાં શાકભાજી અને અન્ય જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓના ટ્રાન્સપોર્ટેશન ખર્ચ વધશે, જેથી એકંદર મોંઘવારી હજુ પણ વધવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે.
ખેડામાં વાહનચાલકોને ઠેર-ઠેર પંપો પર ભટકવું પડી રહ્યું છે
ખેડા જીલ્લાના શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના અનેક પેટ્રોલ પંપો પર અવારનવાર સ્ટોક ન હોવાના બોર્ડ જોવા મળી રહ્યા છે. જેને કારણે વાહનચાલકોને ઠેર ઠેર પંપો પર ભટકવું પડી રહ્યું છે. આ અછત વચ્ચે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં થયેલા વધારાને કારણે રોજ બાઈક લઈને નોકરી પર જતાં નોકરિયાત લોકો અને ખેડૂતો માટે હવે બેવડી તકલીફ ઊભી થવા પામી છે. નોકરી માટે જતા લોકોને બે-ત્રણ પેટ્રોલ પંપો પર ફર્યા બાદ પેટ્રોલ મળે છે. જે પણ મોંઘું થવાથી હવે વધારે રૂપિયા ખર્ચવા પડશે. બીજી તરફ ખેડૂતોને પણ ડીઝલ માટે દૂરના પેટ્રોલ પંપો સુધી જવું પડતા હવે વધારાનું ડીઝલ વાપરી ડીઝલ લેવા જવું પડી રહ્યું છે. જેની સીધી અસર તેમના બજેટ પર પડી રહી હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું છે.
ખેડૂત સંજયભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "નજીકના પેટ્રોલ પંપોએ ડીઝલ ન હોવાથી અમે ટ્રેક્ટરમાં ડીઝલ ભરાવવા માટે બાર કિલોમીટર દૂરના પેટ્રોલ પંપે આવ્યા છીએ. અમુક જગ્યાએ મળે છે અમુક જગ્યાએ નથી મળતું એટલે તકલીફ પડે છે."
નિરવભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "પેટ્રોલ પુરાવા નીકળીએ ત્યારે બે-ચાર પંપોએ ફરીએ ત્યારે એક પંપે પેટ્રોલ મળે છે. એમાંય પણ આજે ભાવ વધારો થયો છે. જેનાથી મધ્યમ વર્ગ નોકરિયાતો અને ખેડૂતોને ઘણી તકલીફ પડી છે, અમારે તેના વધારે પૈસા ચૂકવવા પડશે."
પેટ્રોલ પંપ માલિક ધર્મેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "પહેલા અઠવાડિયામાં 3 ગાડી આવતી હતી. હવે માંડ બે ગાડી આવે છે. સ્ટોક ખૂટી રહ્યો છે અને ધંધો અડધો થઈ ગયો છે."
અમરેલી જિલ્લામાં પેટ્રોલ પંપો બન્યા સુમસામ
દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ત્રણ રૂપિયાથી વધુનો વધારો થતા તેની સીધી અસર હવે સામાન્ય માણસ, મધ્યમ વર્ગ અને ખેડૂતો પર જોવા મળી રહી છે. અમરેલી જિલ્લામાં પણ ઇંધણના વધેલા ભાવોને લઈને લોકોમાં ભારે ચિંતા અને અસંતોષનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને હાલ ખેતીની સીઝન શરૂ થવાના આરે હોય અને ચોમાસું નજીક આવતા ખેડૂતો માટે ડીઝલના વધેલા ભાવ મોટું આર્થિક બોજ બની રહ્યા છે.
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, હાલ ખેતરોમાં ટ્રેક્ટર ચલાવવાના દિવસો શરૂ થઈ રહ્યા છે. વરસાદી સિઝન પહેલા જમીનની તૈયારી, ખેડકામ, પાણી પાવાની કામગીરી અને ડીઝલના મશીનો દ્વારા કૂવામાંથી પાણી કાઢવા જેવી અનેક કામગીરી માટે ડીઝલની જરૂરિયાત વધારે રહેતી હોય છે. આવી સ્થિતિમાં ડીઝલના ભાવમાં થયેલો વધારો ખેતીને વધુ ખર્ચાળ બનાવી રહ્યો છે.
ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ, ખેતીનો ખર્ચ સતત વધી રહ્યો છે અને હવે ડીઝલના વધેલા ભાવને કારણે ઉત્પાદન ખર્ચમાં પણ મોટો વધારો થશે, જેના કારણે ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવી શકે છે.
બીજી તરફ સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગના લોકો પર પણ પેટ્રોલના ભાવ વધારાનો સીધો પ્રભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. રોજિંદા કામકાજ માટે વાહનોનો ઉપયોગ કરતા લોકો હવે ખર્ચ ઘટાડવા માટે મજબૂર બન્યા છે.
સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ તેઓ બે લીટર પેટ્રોલ પુરાવતા હતા, પરંતુ હવે બજેટ પર ભાર વધતા એક લીટરથી જ કામ ચલાવવાનો વારો આવી રહ્યો છે.
અમરેલી જિલ્લાના અનેક પેટ્રોલ પંપો પર પણ અગાઉ જેવી ભીડ જોવા મળી રહી નથી. પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ હોવા છતાં વધેલા ભાવોના કારણે લોકો ઓછું ઇંધણ ભરાવી રહ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. અનેક પેટ્રોલ-પંપો પર સુમસામ માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને લોકો માત્ર જરૂરી હોય તેટલું જ પેટ્રોલ-ડીઝલ ખરીદી રહ્યા છે.
મધ્યમ વર્ગીય પરિવારોનું કહેવું છે કે ઘરખર્ચ, મોંઘવારી અને રોજિંદા જીવનના વધતા ખર્ચ વચ્ચે હવે ઇંધણના વધેલા ભાવને કારણે માસિક બજેટ ખોરવાઈ રહ્યું છે. પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધવાથી માત્ર વાહન વ્યવહાર જ નહીં પરંતુ પરિવહન ખર્ચ વધતા જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓના ભાવ પર પણ તેની અસર થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના સતત વધતા ભાવોને લઈને લોકો સરકાર સમક્ષ ભાવ ઘટાડાની માંગ કરી રહ્યા છે. સામાન્ય માણસથી લઈ ખેડૂતો સુધી દરેક વર્ગમાં હાલ મોંઘવારી અને ઇંધણના વધેલા ભાવોને લઈને ચિંતા અને મુશ્કેલીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
જુનાગઢના લોકો બોલ્યા... "ભાવ વધારો સમાજ ના દરેક વર્ગની કમર તોડનારો સાબિત થશે"
ગત મધ્યરાત્રીથી પેટ્રોલમાં 2 રૂપિયા અને 99 પૈસાનો અચાનક વધારો કરવામાં આવ્યો છે. સતત વધતી મોંઘવારીની વચ્ચે પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં થયેલો ભાવ વધારો સમાજના દરેક વર્ગની કમર તોડનારો સાબિત થશે તેવો પ્રતિભાવ જુનાગઢના સામાન્ય લોકોએ આપ્યો છે.
સામાન્ય પરિવારના એક દિવસમાં વધારાના ત્રણ રૂપિયાની જાવક વધી ગઈ છે. એક તરફ આવક દિવસે અને દિવસે ઓછી અને મર્યાદિત થતી જાય છે તેની સામે જાવકનું પ્રમાણ સતત વધી રહ્યું છે અને એવી જગ્યા પર જાવકનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. જે જીવન જરૂરિયાત ચીજ વસ્તુઓ છે અથવા તો તેનો કોઈ પણ સામાન્ય વ્યક્તિ દિવસ દરમિયાન ઉપયોગ કરવો અનિવાર્ય હોય છે આવી ચીજોના ભાવ વધે છે. જેથી વધતી મોંઘવારી હવે સામાન્ય લોકોને મારી રહી છે.
જુનાગઢના સ્થાનિક વાહનચાલકોએ આપ્યો તેમનો પ્રતિભાવ
જુનાગઢના સ્થાનિક બાબુભાઈએ જણાવ્યું કે, "પેટ્રોલમાં થયેલા ભાવ વધારો એકદમ આઘાતજનક અને આચકા રુપ છે. સતત વધતી મોંઘવારી ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગને દરરોજ નવી સમસ્યામાંથી પસાર કરાવી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં પેટ્રોલ જેવી દૈનિક જરૂરિયાતની વસ્તુમાં 3 રુપિયાનો વધારો લોકોને જીવન અને મરણ વચ્ચે મૂકી દીધા છે. સામાન્ય રીતે પેટ્રોલમાં ભાવ વધારો થતા હવે આગામી દિવસોમાં ડુંગળી, બટાકા, શાકભાજી અને નાની નાની એવી અનેક ચીજ વસ્તુઓ છે કે જેના બજાર ભાવોમાં વધારો થશે. જેની સીધી અસર ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ પર પડવાની છે ત્યારે હવે સામાન્ય લોકો આવી મોંઘવારીમાં જીવે કે મરે તેનો નિર્ણય પર હવે જે તે પરિવાર અને વ્યક્તિઓએ કરવો પડે તે પ્રકારની સ્થિતિનું આજે નિર્માણ થયું છે"
અન્ય એક વાહન ચાલક રસિકભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "પાછલા એકાદ વર્ષથી સતત મોંઘવારી વધી રહી છે. આજે વહેલી સવારે અચાનક જાહેર કરવામાં આવેલા પેટ્રોલમાં રૂ.3ના ભાવ વધારાને કારણે લોકો 'બુરે દીન'નો અહેસાસ કરી રહ્યા છે. કેન્દ્રની સરકાર મોંઘવારી અને જીવન જરૂરિયાત ચીજ વસ્તુઓના ભાવ કાબુમાં રહે અથવા તો તેના પર વૈશ્વિક પરિબળોની અસર ન થાય તેવું વાતાવરણ દેશમાં ઊભું કરવામાં નિષ્ફળ નીકળી છે. જેને કારણે સામાન્ય દૂધથી લઇ અને પેટ્રોલ, ડીઝલ, સોનું, ચાંદી આ બધાના ભાવ દરરોજ વધી રહ્યા છે, જે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ માટે કમર તોડ સાબિત થઈ રહ્યા છે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, સમગ્ર દેશમાં તમામ ધારાસભા અને તમામ લોકસભા અને રાજ્યસભાના સદસ્યોના કાર્યકાળ સ્થગિત કરી દેવો જોઈએ અને દેશમાં એકમાત્ર પ્રમુખશાહીનું સ્થાપન કરવું જોઈએ. જેથી સંસદ ચલાવવાના ખર્ચની સાથે ધારાસભ્યો અને સંસદ સભ્યોનો પગાર અને ભથ્થા પણ સરકારે કરવા નહીં પડે આવી સ્થિતિમાં લાખો રૂપિયાની બચત થશે. પરંતુ ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગને પરેશાન કરવા સિવાય કેન્દ્રની સરકાર કશું કરતી નથી જેનું આ સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે."
