જામનગરમાં શનિ જયંતીની ભવ્ય ઉજવણી, શનિદેવ મંદિરે 13 વર્ષે રચાયો અદ્ભુત સંયોગ

શનિ જયંતી મહોત્સવની ભારે હર્ષોલ્લાસ અને ભક્તિસભર માહોલમાં ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે.

નાગેશ્વર શનિદેવ મંદિરે શનિ જયંતી મહોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 16, 2026 at 2:40 PM IST

જામનગર : શહેરમાં આવેલા નાગેશ્વર વિસ્તાર સ્થિત પ્રસિદ્ધ શનિદેવ મંદિરે શનિ જયંતી મહોત્સવની ભારે હર્ષોલ્લાસ અને ભક્તિસભર માહોલમાં ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ચાલુ વર્ષે શનિ જયંતીના દિવસે શનિવાર અને અમાસનો અદ્ભુત ત્રિવેણી સંયોગ રચાયો હોવાથી આ ઉત્સવનું મહત્વ બેવડાયું છે. મંદિરના પૂજારી કપિલગીરી મહેશગીરી ગોસ્વામીએ આ ખાસ દિવસના ધાર્મિક મહત્વ અને આયોજન અંગે વિગતો આપી હતી.

​13 વર્ષ બાદ અદ્ભુત ત્રિવેણી યોગ

મંદિરના પૂજારી કપિલગીરી ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ વર્ષે શનિવાર, શનિ જયંતી અને શનિ અમાસનો આ પ્રકારનો પવિત્ર સંયોગ પૂરા 13 વર્ષ બાદ આવ્યો છે. ન્યાયના દેવતા ગણાતા શનિદેવની આજના દિવસે પૂજા-અર્ચના કરવાનું વિશેષ ફળ મળે છે. ખાસ કરીને જે લોકો પર શનિની સાડાસાતી કે પનોતી ચાલી રહી હોય, તેઓ જો આ દિવસે શનિદેવની આરાધના કરે તો તેમને કષ્ટોમાંથી મોટી રાહત મળે છે. આ ઉપરાંત, મામા-ભાણેજ સાથે મળીને શનિદેવની પૂજા કરે તો તેનું પણ ખૂબ જ ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે."

​હવન, અન્નકૂટ અને મહાપ્રસાદનું આયોજન

શનિ જયંતી નિમિત્તે નાગેશ્વર શનિદેવ મંદિર ખાતે વહેલી સવારથી જ ધાર્મિક કાર્યક્રમોની વણઝાર શરૂ થઈ ગઈ હતી. મંદિરમાં ભક્તોના કલ્યાણ અર્થે એક ભવ્ય હવનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સાથે જ સાંજના 4:00 વાગ્યાથી લઈને રાત્રિના 12:00 વાગ્યા સુધી શનિદેવ સમક્ષ છપ્પન ભોગનો ભવ્ય અન્નકૂટ મનોરથ દર્શન યોજવામાં આવશે. ઉત્સવના ભાગરૂપે સાંજે તમામ શ્રદ્ધાળુઓ માટે મહાપ્રસાદની પણ સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

​ભક્તોને દર્શનનો લાભ લેવા અપીલ

​શનિ જયંતીના આ પાવન અવસરે પૂજારીશ્રીએ જામનગર અને આસપાસના તમામ ધર્મપ્રેમી ભાઈઓ-બહેનોને પોતાના પરિવાર સાથે નાગેશ્વર શનિદેવ મંદિરે પધારી, શનિદેવના દર્શન કરી ન્યાય દ્રષ્ટિના આશીર્વાદ મેળવવા અને મહાપ્રસાદનો લાભ લેવા ભાવભર્યું આમંત્રણ પાઠવ્યું છે. સવારથી જ મંદિરે દર્શનાર્થીઓની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે અને સમગ્ર વાતાવરણ 'જય શનિદેવ'ના નારાઓથી ગુંજી ઉઠ્યું છે.

