જામનગર: શિક્ષકો અંગે રાજ્યમંત્રીના વિવાદિત નિવેદનથી ભારે રોષ, શિક્ષક સંઘે માફીની કરી માંગણી
શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ ચંદકાન્ત ખાખરીયાએ જણાવ્યું કે, "રાજ્યમંત્રીના ગેરજવાબદાર નિવેદનથી લાખો શિક્ષકોના સન્માનને ઠેસ પહોંચી, તેમણે રાજ્યના 3 લાખ શિક્ષકોની માફી માંગવી જોઈએ."
Published : June 15, 2026 at 2:00 PM IST
જામનગર: ગુજરાત સરકારના કૃષિ રાજ્યમંત્રી દ્વારા શિક્ષકો અંગે કરવામાં આવેલા એક જાહેર નિવેદનને પગલે સમગ્ર રાજ્યમાં વિવાદનો વમળ સર્જાયો છે. આ નિવેદન સામે ‘ગુજરાત રાજ્ય નગર પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ’ દ્વારા ભારે આક્રોશ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે અને મંત્રીના આ નિવેદનનો ઉગ્ર વિરોધ શરૂ થયો છે.
શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ ચંદકાન્ત ખાખરીયાએ આ અંગે કડક પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું છે કે, રાજ્યમંત્રીના આ ગેરજવાબદાર નિવેદનથી ગુજરાતના લાખો શિક્ષકોના સન્માન અને ગરિમાને ઊંડી ઠેસ પહોંચી છે. શિક્ષક સમાજમાં આ નિવેદનને લઈને ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, "શિક્ષકોને મળતો પગાર એ કોઈ દાન કે સખાવત નથી, પરંતુ સરકારની નક્કી કરેલી નીતિઓ અને નિયમો મુજબ તેમની સખત મહેનતની ચૂકવણી છે."
શિક્ષક સંઘે મંત્રીના આક્ષેપોનો જવાબ આપતા જણાવ્યું છે કે, આજે શિક્ષકો માત્ર શૈક્ષણિક કાર્ય પૂરતા સીમિત નથી. તેમના પર શિક્ષણ ઉપરાંત અનેક બિન-શૈક્ષણિક કામગીરીઓનો મોટો બોજ લાદવામાં આવ્યો છે, જેમાં વિવિધ પ્રકારની ઓનલાઈન કામગીરી, બી.એલ.ઓ. (BLO) ની ફરજો, એસ.આઈ.આર. (SIR) ની કામગીરી, વસ્તી ગણતરી અને અન્ય સરકારી સર્વેનો સમાવેશ થાય છે. સંઘે વધુમાં ઉમેર્યું કે, શિક્ષકોએ પોતાના અંગત મોબાઈલનો ઉપયોગ પણ આવી સરકારી ઓનલાઈન કામગીરીઓ પૂરી કરવા માટે મજબૂરીમાં કરવો પડે છે. આમ છતાં, તેમની નિષ્ઠા પર સવાલ ઉઠાવવા તે અત્યંત આઘાતજનક છે.
શિક્ષક સંઘે સખત શબ્દોમાં માંગ કરી છે કે રાજ્યમંત્રી પોતાના વિવાદિત નિવેદન પર તાત્કાલિક સ્પષ્ટતા કરે અને આ નિવેદન પાછું ખેંચે. શિક્ષકો સમાજ ઘડતરનું અને રાષ્ટ્ર નિર્માણનું ભગીરથ કાર્ય કરે છે, તેથી ભવિષ્યમાં પણ કોઈ રાજકીય નેતા દ્વારા આવા અપમાનજનક નિવેદનો ન થાય તેની સરકારે ખાતરી આપવી જોઈએ. જો આ બાબતે યોગ્ય પગલાં નહીં લેવાય તો આગામી દિવસોમાં વિરોધ વધુ તેજ બનવાના એંધાણ છે.
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