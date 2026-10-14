મશાલોના અજવાળે ઝળહળ્યું લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ, જામનગરના મશાલ રાસે જમાવ્યો રંગ; 1957થી ચાલી આવે છે અનોખી પરંપરા
વડોદરાના ઐતિહાસિક લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ ખાતે નવરાત્રીના ઉત્સવમાં સૌરાષ્ટ્રની અનોખી લોકસંસ્કૃતિની ઝલક જોવા મળી હતી.
Published : October 14, 2026 at 8:23 AM IST
વડોદરા: વડોદરાના ઐતિહાસિક લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ ખાતે નવરાત્રીના ઉત્સવમાં સૌરાષ્ટ્રની અનોખી લોકસંસ્કૃતિની ઝલક જોવા મળી હતી. જામનગરથી આવેલા કલાકારોના સમૂહે પરંપરાગત મશાલ રાસ રજૂ કરીને દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા. વર્ષ 1957માં શ્રી પટેલ યુવક ગરબી મંડળ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી આ પરંપરાએ મશાલોના અજવાળે વડોદરાના રાજવી પરિસરમાં અનોખો રંગ જમાવ્યો હતો.
સૌરાષ્ટ્રની પરંપરાગત લોકકલાનો અનોખો નજારો
સંસ્કારી નગરી વડોદરાના ઐતિહાસિક લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ ખાતે આયોજિત નવરાત્રી મહોત્સવમાં સૌરાષ્ટ્રની પરંપરાગત લોકકલાનો અનોખો નજારો જોવા મળ્યો હતો. જામનગરથી આવેલા કલાકારોના સમૂહે મશાલ રાસની વિશેષ રજૂઆત કરીને સમગ્ર ગરબા મહોત્સવમાં આકર્ષણ જમાવ્યું હતું. મશાલોના પ્રકાશ વચ્ચે રજૂ થયેલા આ પરંપરાગત રાસે દર્શકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.
નવરાત્રી દરમિયાન ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં અલગ-અલગ પ્રકારના રાસ અને ગરબાની પરંપરા જોવા મળે છે. જોકે, જામનગરનો મશાલ રાસ તેની વિશિષ્ટ રજૂઆતને કારણે અલગ ઓળખ ધરાવે છે. હાથમાં મશાલો સાથે સંગીતના તાલે રજૂ કરવામાં આવતો આ રાસ સૌરાષ્ટ્રની લોકસંસ્કૃતિનો એક અનોખો ભાગ છે. વડોદરાના લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસમાં આ રાસની રજૂઆત થતાં સૌરાષ્ટ્રની સાંસ્કૃતિક પરંપરાની ઝલક જોવા મળી હતી.
વર્ષ 1957થી ચાલી આવે છે મશાલ રાસની પરંપરા
જામનગરના મશાલ રાસનો ઇતિહાસ વર્ષ 1957 સાથે જોડાયેલો છે. આ પરંપરાની શરૂઆત શ્રી પટેલ યુવક ગરબી મંડળ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી જામનગર સહિત સૌરાષ્ટ્રના નવરાત્રી ઉત્સવમાં મશાલ રાસને વિશેષ સ્થાન મળ્યું છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી આ પરંપરા આજે પણ નવરાત્રીની ઉજવણીમાં પોતાની આગવી ઓળખ જાળવી રાખે છે.
મશાલ રાસની વિશેષતા એ છે કે તેમાં મશાલોના પ્રકાશ સાથે પરંપરાગત રાસ રજૂ કરવામાં આવે છે. મશાલોના અજવાળા વચ્ચે કલાકારોની રજૂઆત આ લોકનૃત્યને અન્ય રાસથી અલગ બનાવે છે. આ પ્રકારની રજૂઆતમાં માત્ર ગરબાની રમઝટ જ નહીં, પરંતુ વર્ષોથી જળવાઈ રહેલી લોકકલાની પરંપરા પણ જોવા મળે છે.
રાજવી પરિસરમાં લોકસંસ્કૃતિની ઝલક
લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસના ઐતિહાસિક અને રાજવી વાતાવરણ વચ્ચે જામનગરના કલાકારો દ્વારા રજૂ કરાયેલો મશાલ રાસ વિશેષ આકર્ષણ બન્યો હતો. મશાલોના પ્રકાશ અને રાસની લયબદ્ધ રજૂઆતે નવરાત્રીના ઉત્સવમાં અલગ જ રંગ ઉમેર્યો હતો. આ અનોખા લોકનૃત્યને જોવા માટે હાજર દર્શકોમાં પણ ઉત્સુકતા જોવા મળી હતી.
વડોદરાના હેરિટેજ ગરબામાં સૌરાષ્ટ્રની આ પરંપરાગત કલાની રજૂઆત થતાં ગુજરાતની વિવિધ સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓનો સંગમ જોવા મળ્યો હતો. જામનગરથી આવેલા કલાકારોએ મશાલ રાસ દ્વારા વર્ષો જૂની પરંપરાની ઝલક વડોદરાના ગરબારસિકો સમક્ષ રજૂ કરી હતી.
ખાસ કરીને મશાલોના અજવાળે ઝળહળતા પેલેસના પરિસરમાં કલાકારોની રજૂઆતે દર્શકોને આકર્ષિત કર્યા હતા. વર્ષ 1957થી શરૂ થયેલી આ પરંપરાએ વડોદરાના નવરાત્રી મહોત્સવમાં લોકસંસ્કૃતિ અને પરંપરાગત કલાનો વિશેષ રંગ ઉમેર્યો હતો.
વડોદરાના લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસમાં જામનગરના કલાકારો દ્વારા રજૂ કરાયેલો મશાલ રાસ નવરાત્રી મહોત્સવનું વિશેષ આકર્ષણ બન્યો હતો. શ્રી પટેલ યુવક ગરબી મંડળ દ્વારા વર્ષ 1957માં શરૂ કરાયેલી આ પરંપરાની રજૂઆતે મશાલોના અજવાળે રાજવી પરિસરને ઝળહળતું બનાવ્યું હતું. સૌરાષ્ટ્રની લોકકલા અને વડોદરાના ઐતિહાસિક વારસાનો અનોખો સંગમ દર્શકો માટે યાદગાર બન્યો હતો.
હેરિટેજ ગરબામાં મહારાણી રાધિકારાજે પણ ઝૂમ્યાં
વડોદરાના ઐતિહાસિક લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ ખાતે આયોજિત LVP હેરિટેજ ગરબાના ત્રીજા દિવસે ઉત્સવનો રંગ જામ્યો હતો. રાજવી માહોલમાં ખેલૈયાઓએ મન મૂકીને ગરબે ઘૂમી નવરાત્રીની ઉજવણી કરી હતી. આ દરમિયાન મહારાણી રાધિકારાજે પણ ગરબે ઘૂમ્યાં હતાં, જેના કારણે ત્રીજા દિવસના ગરબા ખાસ આકર્ષણ બન્યા હતા.
રંગબેરંગી ચણિયાચોળી અને પરંપરાગત કેડિયાં પહેરીને આવેલા લૈયાઓએ ગરબાની વિવિધ ધૂન પર મન મૂકીને રાસ-ગરબાની રમઝટ બોલાવી હતી. રાજવી પરિવારની ઉપસ્થિતિ અને ઐતિહાસિક પેલેસના માહોલ વચ્ચે ગરબા મહોત્સવની રંગત વધુ આકર્ષક બની હતી. મહારાણી રાધિકારાજેને ગરબે ઘૂમતાં જોઈને આ પ્રસંગ ત્રીજા દિવસનું નોંધપાત્ર આકર્ષણ બન્યો હતો.
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