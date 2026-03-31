જામનગર: 27 જૈન સંઘોની સાથે ભગવાન મહાવીર સ્વામીની ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી
જામનગરમાં ભગવાન મહાવીર સ્વામીના 2624માં જન્મ કલ્યાણક નિમિત્તે આજે 'છોટી કાશી' ગણાતા જામનગર શહેરમાં ભક્તિસભર માહોલમાં ભવ્ય રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : March 31, 2026 at 5:50 PM IST
જામનગર: અહિંસા પરમો ધર્મના પ્રણેતા અને જૈન ધર્મના 24માં તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર સ્વામીના 2624માં જન્મ કલ્યાણક નિમિત્તે આજે ‘છોટી કાશી’ તરીકે ઓળખાતા જામનગર શહેરમાં ભવ્ય રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર શહેર ભક્તિમય માહોલમાં સર્જાયું હતું અને માર્ગો ‘મહાવીર સ્વામી કી જય’ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યા હતા.
જામનગરના ઇતિહાસમાં આ રથયાત્રા ખાસ બની રહી હતી કારણ કે શહેરના 27થી પણ વધુ જૈન સંઘોએ સાથે મળીને આ શોભાયાત્રાનું આયોજન કર્યું હતું. જૈન સમાજની એકતા અને અતૂટ શ્રદ્ધાના દર્શન આ આયોજનમાં જોવા મળ્યા હતા. સવારથી જ જૈન ભાઈઓ અને બહેનોએ પરંપરાગત પોશાકમાં સજ્જ થઈને મોટી સંખ્યામાં આ મહોત્સવમાં જોડાવા ઉમટી પડ્યા હતા.
“જામનગરના તમામ 27 સંઘોના સહયોગથી આજે મહાવીર જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી છે. ચાંદી બજારથી પેલેસ દેરાસર સુધીની આ યાત્રામાં સમગ્ર જૈન સમાજ ઉમટી પડ્યો છે, જે ભગવાનના અહિંસા અને જીવો અને જીવવા દોના સિદ્ધાંતને સાર્થક કરે છે.” - ચંદ્રેશ જોશી, અગ્રણી, જૈન સમાજ - જામનગર.
આ ભવ્ય રથયાત્રા શહેરના મુખ્ય વેપારી મથક એવા ચાંદી બજાર વિસ્તારથી પ્રસ્થાન થઈ હતી. રથયાત્રામાં ભગવાન મહાવીર સ્વામીની મનમોહક પ્રતિમાને સુશોભિત રથમાં બિરાજમાન કરવામાં આવી હતી. આ શોભાયાત્રા શહેરના વિવિધ માર્ગો પરથી ફરીને પેલેસ દેરાસર ખાતે સંપન્ન થઈ હતી. યાત્રા દરમિયાન માર્ગ પર ઠેર-ઠેર શ્રદ્ધાળુઓએ પુષ્પવર્ષા કરીને ભગવાનનું સ્વાગત કર્યું હતું.
આ ધાર્મિક મહોત્સવમાં જૈન શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. નાના બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી સૌ કોઈ ભગવાન મહાવીરના અહિંસા, સત્ય અને જીવદયાના સંદેશને પ્રસરાવવા ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. રથયાત્રામાં શિસ્તબદ્ધ રીતે જોડાયેલા ભક્તોએ પર્યાવરણ અને જીવોને જીવવા દેવાનો સંદેશ પણ પાઠવ્યો હતો.
આ રથયાત્રાના સફળ આયોજન પાછળ જામનગરના વિવિધ જૈન સંગઠનો અને સ્વયંસેવકોએ ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. સમગ્ર કાર્યક્રમ ભક્તિમય અને શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂર્ણ થયો હતો. આ પ્રસંગે શહેરના અન્ય સમાજો અને ધર્મના લોકોએ પણ જૈન સમાજના આ મહોત્સવમાં શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
