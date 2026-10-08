VIDEO / જામનગર: હાથી કોલોનીમાં બાળાઓ રમી 'તલવાર રાસ', આપ્યો આત્મરક્ષણનો બુલંદ સંદેશ
સૌરાષ્ટ્રની સાંસ્કૃતિક નગરી જામનગરમાં ઠેર-ઠેર પ્રાચીન અને અર્વાચીન ગરબીઓના ભવ્ય આયોજનો થઈ રહ્યા છે.
Published : October 8, 2026 at 4:43 PM IST
જામનગર: આદ્યશક્તિની આરાધનાના મહાપર્વ નવરાત્રીમાં સમગ્ર ગુજરાત ગરબાના તાલે ઝૂમી રહ્યું છે, ત્યારે સૌરાષ્ટ્રની સાંસ્કૃતિક નગરી જામનગરમાં ઠેર-ઠેર પ્રાચીન અને અર્વાચીન ગરબીઓના ભવ્ય આયોજનો થઈ રહ્યા છે. આ આયોજનોમાં જામનગરના હાથી કોલોની વિસ્તારમાં આવેલી આશાપુરા ગ્રુપની ગરબી હાલ સમગ્ર શહેરમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. અહીં નવરાત્રીના પાવન અવસરે નાની-નાની બાળાઓ જગદંબાનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને જ્યારે ચોકમાં ઉતરે છે, ત્યારે ઉપસ્થિત સૌ કોઈને સાક્ષાત મા ભગવતી ગરબે રમતા હોય તેવી દિવ્ય અનુભૂતિ થાય છે.
હાથી કોલોની વિસ્તારમાં શેરી નંબર 1 અને 2માં આશાપુરા ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત આ ગરબીમાં એક અનોખી અને વીરતાપૂર્ણ પ્રથા જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે ગરબામાં બાળાઓ હાથમાં લાકડાના કે શણગારેલા દાંડિયા લઈને રાસ રમતી હોય છે, પરંતુ આ ગરબીની વિશેષતા એ છે કે, અહીં બાળાઓ દાંડિયાને બદલે હાથમાં તલવારો લઈને રમે છે. મહત્ત્વનું છે કે, આ બાળાઓ જ્યારે તલવારના સથવારે તાલબદ્ધ રીતે રાસ રમે છે, ત્યારે જોનારાઓ દંગ રહી જાય છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, તલવાર રાસ મોટાભાગે પુરુષો કે યુવાનો દ્વારા રમવામાં આવતો હોય છે. પરંતુ જામનગરમાં છેલ્લા 45 વર્ષથી ચાલતી આ ઐતિહાસિક આશાપુરા ગરબીમાં આ રૂઢિને તોડીને દીકરીઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. નાની બાળાઓના હાથમાં વીરતાનું પ્રતીક એવી તલવાર અને તેમના ચહેરા પરનો અદભુત આત્મવિશ્વાસ જોઈને લોકો મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય છે. આ અનોખો તલવાર રાસ નિહાળવા માટે માત્ર સ્થાનિકો જ નહીં, પરંતુ દૂર-દૂરથી લોકો અહીં ઉમટી પડે છે.
આ તલવાર રાસ માત્ર મનોરંજન કે કલાનું પ્રદર્શન નથી, પરંતુ તેની પાછળ નારી સશક્તિકરણનો એક ખૂબ જ મોટો અને સ્પષ્ટ સંદેશ છુપાયેલો છે. આ રાસના માધ્યમથી સમાજને એવો કડક સંદેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે કે આજની મહિલા પુરુષ સમોવડી જ નહીં, પરંતુ તેનાથી પણ એક કદમ આગળ છે. નારી હવે અબળા રહી નથી, તે પોતાની રક્ષા ખુદ કરવા સક્ષમ છે.
બાળાઓનો આ રાસ મહિલાઓને હિંમત આપે છે કે, તેઓએ હવે માત્ર ઘરમાં બેસી રહેવાની કે માત્ર 'રસોડાની રાણી' બનીને રહેવાની જરૂર નથી. જો મહિલાઓ ઘરની ચાર દીવાલોમાંથી બહાર નીકળે અને પોતાનામાં રહેલી આંતરિક શક્તિને જાગૃત કરે, તો તે દુનિયાના કોઈપણ પડકાર કે અસામાજિક તત્વો સામે અડગ ઊભી રહી શકે છે. જામનગરની આ દીકરીઓએ તલવારના રણકાર સાથે મહિલાઓને આત્મનિર્ભર અને નીડર બનવાની જે પ્રેરણા પૂરી પાડી છે, તે ખરેખર પ્રશંસનીય અને આજના સમયની તાતી જરૂરિયાત છે.
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