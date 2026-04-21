જામનગર: બ્લિકિંટ ઓનલાઇન સ્ટોર પર ફૂડ વિભાગના દરોડા,સ્વચ્છતાના અભાવે વેચાણ પર રોક
Published : April 21, 2026 at 12:02 PM IST
જામનગર: જામનગર મહાનગરપાલિકાની ફૂડ એન્ડ સેફ્ટી (FSO) ટીમ દ્વારા શહેરમાં ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા અને સ્વચ્છતા જાળવવા માટે સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આ ઝુંબેશ અંતર્ગત સેક્શન રોડ પર આવેલા 'બ્લિંકિટ કોમર્શિયલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ' નામની ઓનલાઇન ફૂડ સપ્લાય અને હોમ ડિલિવરી કરતી પેઢીમાં ફૂડ વિભાગની ટીમ દ્વારા ઓચિંતું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન આ પ્રતિષ્ઠિત ઓનલાઇન સ્ટોરમાં અનેક ગંભીર ક્ષતિઓ જોવા મળી હતી, જેના પગલે તંત્ર દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
ફૂડ ઇન્સ્પેક્ટર ડી બી પરમારના દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, જ્યારે ટીમ બ્લિંકિટના સ્ટોર પર પહોંચી ત્યારે ત્યાંની હાઈજેનિક સ્થિતિ (સ્વચ્છતા) અત્યંત ખરાબ જોવા મળી હતી. સ્ટોરમાં બનાવવામાં આવેલા કોલ્ડ રૂમમાં વેજ (શાકાહારી) અને નોન-વેજ (માંસાહારી) ખાદ્ય પદાર્થોને અલગ રાખવા માટે કોઈ ખાસ વ્યવસ્થા નહોતી, જે ખાદ્ય સુરક્ષાના નિયમોનું સીધું ઉલ્લંઘન છે. આ ઉપરાંત, લાયસન્સની શરતોનું પાલન ન થતું હોવાનું જણાતા તંત્ર દ્વારા પેઢીને બે દિવસ અગાઉ નોટિસ ફટકારવામાં આવી હતી.
રૂબરૂ તપાસમાં માલૂમ પડ્યું હતું કે, નોટિસ આપ્યા છતાં પેઢી દ્વારા સ્વચ્છતા કે પેસ્ટ કંટ્રોલ (જીવજંતુ નિયંત્રણ) માટે કોઇ સંતોષકારક પગલાં લેવામાં આવ્યા નહોતા. સ્ટોરમાં 'નોટ ફોર સેલ' (વેચાણ માટે નથી) તેવું લખાણ પણ યોગ્ય રીતે પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું નહોતું. હાઈજેનિક કન્ડિશન અત્યંત ખરાબ હોવાથી અને ફૂડ લાયસન્સની શરતોનું ઉલ્લંઘન થતું હોવાથી, ફૂડ વિભાગે તાત્કાલિક અસરથી આ પેઢીનું તમામ ઓનલાઇન વેચાણ સ્થગિત કરાવી દીધું છે.
તંત્રએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જ્યાં સુધી પેઢી દ્વારા ફૂડ લાયસન્સની તમામ શરતોનું પાલન કરવામાં નહીં આવે અને જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી આ ઓનલાઇન સ્ટોર કાર્યરત થઈ શકશે નહીં. આ કાર્યવાહીથી અન્ય વેપારીઓમાં પણ ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
