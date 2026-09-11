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જામનગર: વરસાદ ખેંચાતા પશુધન માટે ઘાસચારા ડેપો શરુ કરાયા, જાણો કેટલા રૂપિયામાં મળે છે 1 કિલો ઘાસ

ચાલુ ચોમાસાની ઋતુમાં વરસાદની ભારે ખેંચ જોવા મળી રહી છે. જેની સીધી અને નકારાત્મક અસર ખેતીલાયક પાકો તેમજ પશુપાલન વ્યવસાય પર સ્પષ્ટપણે વર્તાઈ રહી છે.

ઘાસચારા ડેપો
ઘાસચારા ડેપો (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2026 at 11:20 AM IST

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જામનગર: જિલ્લામાં ચાલુ ચોમાસાની ઋતુમાં વરસાદની ભારે ખેંચ જોવા મળી રહી છે. જેની સીધી અને નકારાત્મક અસર ખેતીલાયક પાકો તેમજ પશુપાલન વ્યવસાય પર સ્પષ્ટપણે વર્તાઈ રહી છે. જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં માંડ ૨૮ ટકા જેટલો જ વરસાદ નોંધાયો છે. નહિવત વરસાદના કારણે ચારા પાકનું ઉત્પાદન સાવ તળિયે બેસી ગયું છે, જેના પરિણામે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પશુઓ માટે ઘાસચારો અને પીવાના પાણીની ગંભીર અછત ઊભી થઈ છે.

વરસાદના અભાવે ખુલ્લા બજારમાં ઘાસચારાના ભાવોમાં ધરખમ વધારો ઝીંકાયો છે. પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ત્રણ મહિના પહેલાં બજારમાં જે ઘાસનો ભારો માત્ર ૨૦૦ રૂપિયામાં આસાનીથી મળતો હતો, તેનો ભાવ હાલમાં ત્રણ ગણો ઉછળીને ૬૦૦ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે. આ કમરતોડ મોંઘવારીના કારણે માલધારીઓ અને પશુપાલકો પર મોટો આર્થિક બોજ પડ્યો છે અને તેઓની હાલત અત્યંત કફોડી બની ગઈ છે.

આ કપરી પરિસ્થિતિમાં અબોલ જીવોને બચાવવા અને પશુપાલકોને આર્થિક ટેકો પૂરો પાડવા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. તંત્ર દ્વારા જિલ્લાભરમાં હાલ ૭ જેટલા સરકારી ઘાસ ડેપો કાર્યરત કરવામાં આવ્યા છે. આ ડેપો મારફતે પશુદીઠ વધુમાં વધુ ૫ ઘાસના કાર્ડ કાઢી આપીને માત્ર ૨ રૂપિયા પ્રતિ કિલોના નજીવા અને રાહત દરે ઘાસચારાનું વિતરણ થઈ રહ્યું છે.

સત્તાવાર આંકડાઓ મુજબ, અત્યાર સુધીમાં તંત્ર દ્વારા ૧૧.૨૯ લાખ કિલોગ્રામ ઘાસનું સફળતાપૂર્વક વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે હજુ પણ ૬૪ લાખ કિલોથી વધુનો જથ્થો અનામત રાખવામાં આવ્યો છે. તંત્રએ ખાતરી આપી છે કે જો વરસાદ હજુ વિલંબ કરશે તો નવી માંગ મુજબ વધુ ઘાસ ડેપો ખોલવાની પણ સંપૂર્ણ તૈયારી છે. હાલમાં તો ખેડૂતો અને માલધારીઓ ચાતક નજરે સારા વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જેથી આ કુદરતી આફતમાંથી કાયમી છુટકારો મળી શકે.

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