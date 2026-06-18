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જામનગરમાં પાણીનો પોકાર, વોર્ડ નંબર-1માં બે દિવસે માત્ર 10 મિનિટ જ આવે છે પાણી!

જામનગરના આ વિસ્તારમાં બે દિવસે માત્ર એક જ વાર પાણી આપવામાં આવે છે, અને તેનો સમયગાળો પણ માત્ર 10 મિનિટ જેટલો જ સીમિત હોય છે.

જામનગરમાં પાણીનો પોકાર
જામનગરમાં પાણીનો પોકાર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 8:33 PM IST

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જામનગર: જામનગર મહાનગરપાલિકા સ્માર્ટ સિટી અને વિકાસના ગમે તેટલા દાવા કરે, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે શહેરના કેટલાક વિસ્તારો આજે પણ પ્રાથમિક સુવિધાઓ માટે વલખાં મારી રહ્યા છે. જામનગરના વોર્ડ નંબર 1માં આવેલા બેડી વિસ્તારના માધાપર ભૂંગામાં પાણીની સમસ્યાએ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. અહીંના સ્થાનિક રહીશો પીવાના પાણીની આત્યંતિક અછતથી ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે અને તંત્ર સામે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

બે દિવસે માત્ર 10 મિનિટ પાણી!

સ્થાનિક લોકોના આક્ષેપ અનુસાર, આ ભરઉનાળે તંત્ર દ્વારા માત્ર નામના પૂરતી જ પાણીની વિતરણ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે. વિસ્તારમાં દર બે દિવસે માત્ર એક જ વાર પાણી આપવામાં આવે છે, અને તેનો સમયગાળો પણ માત્ર 10 મિનિટ જેટલો જ સીમિત હોય છે. આટલા ટૂંકા સમયમાં પીવાનું કે ઘરવપરાશનું પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં ભરી શકાતું નથી.

જામનગરમાં પાણીનો પોકાર (ETV Bharat Gujarat)

"માત્ર 10 મિનિટ પાણી આવવાથી અમારે ખાલી વાસણો લઈને બેસી રહેવું પડે છે. આટલા સમયમાં આખા ઘરની જરૂરિયાતનું પાણી કેવી રીતે ભરાય? અમારે ફરજિયાત પૈસા ખર્ચીને બહારથી વેચાતું પાણી લેવું પડે છે." અનવર સંઘાર, સ્થાનિક

દૂષિત પાણીની બેવડી આફત

સમસ્યા માત્ર પાણીની અછત પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ જે પાણી આવે છે તેની ગુણવત્તા પણ અત્યંત ખરાબ છે. સ્થાનિક મહિલાઓએ આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, નળમાં જે પાણી આવે છે તે ગંદુ અને દુર્ગંધયુક્ત હોય છે, જે પીવાલાયક બિલકુલ હોતું નથી. આવું દૂષિત પાણી પીવાથી વિસ્તારમાં રોગચાળો ફાટી નીકળવાનો પણ ભય સતાવી રહ્યો છે. એક તરફ મોંઘવારી અને બીજી તરફ વેચાતું પાણી ખરીદવાની ફરજ પડતાં ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે.

તંત્રની ઉદાસીનતા સામે આંદોલનનું એલાન

સ્થાનિક મહિલાઓ રોશનબેન અને હુસેનાબેનના જણાવ્યા મુજબ, આ ગંભીર સમસ્યા અંગે જામનગર મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો અને સંબંધિત અધિકારીઓને અનેક વખત લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. છતાં, આજદિન સુધી વહીવટી તંત્ર દ્વારા આ બાબતે કોઈ નક્કર પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી કે સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવામાં આવ્યો નથી.

રજૂઆતો કરીને થાકેલા વોર્ડ નંબર 1મા આવેલા માધાપર ભૂંગા વિસ્તારના રહીશોએ હવે આરપારની લડાઈ લડવાનો મૂડ બનાવી લીધો છે. સ્થાનિકોએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે, જો આગામી દિવસોમાં પાણીની આ વિકરાળ સમસ્યાનો તાત્કાલિક ઉકેલ નહીં આવે, તો વિસ્તારની મહિલાઓ અને રહીશો ભેગા મળીને હાથમાં 'બેડા સરઘસ' (ખાલી માટલા અને બેડા સાથેનો વિરોધ પ્રદર્શન) કાઢીને જામનગર મહાનગરપાલિકાની કચેરીએ જઈ ઘેરાવ કરશે અને ઉગ્ર આંદોલન કરશે.

જામનગર મહાનગરપાલિકાના અધિકારીએ આ મામલે જણાવ્યું હતું કે, જામનગર શહેર વોર્ડ નંબર-1માં બેડી વિસ્તારમાં પાણીની સમસ્યા હતી. પાણી નિયમિત બાબતે ફરિયાદ મળી હતી અને તેની ચકાસણી કરતા નર્મદાનું પાણી બંધ થતા આ હાલાકી સ્થાનિકોએ ભોગવવી પડી હતી. નર્મદાનું પાણી ચાલુ થઇ ગયું છે એટલે ટુંક સમયમાં સ્થાનિકોને પાણી સમયસર મળતું થઇ જશે.

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