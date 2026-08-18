જામનગરમાં ટ્રાફિકનો લાભ લઈને ખંડણીનો આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ફરાર
ગુનાના કામસર ફરિયાદ પક્ષના હોમગાર્ડ જવાન આરોપીને બાઈક પર બેસાડીને લઈ જઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન સાત રસ્તા સર્કલ પાસે ટ્રાફિકનો જામ સર્જાયો હતો.
Published : August 18, 2026 at 3:30 PM IST
જામનગર: જામનગરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સામે સવાલો ઊભા કરતી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. શહેરના વ્યસ્ત ગણાતા એમ.પી. શાહ કોલેજ અને સાત રસ્તા સર્કલ નજીકથી ખંડણીના ગુનાનો એક આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ચાલુ બાઈકે ફરાર થઈ જતાં પોલીસ બેડામાં દોડધામ મચી ગઈ છે. આરોપીને પકડાવા પોલીસે નાકાબંધી સહીતના પગલાં લીધા છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ગુનાના કામસર ફરિયાદ પક્ષના હોમગાર્ડ જવાન આરોપીને બાઈક પર બેસાડીને લઈ જઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન સાત રસ્તા સર્કલ પાસે ટ્રાફિકનો જામ સર્જાયો હતો. આરોપીએ આ ટ્રાફિકનો લાભ ઉઠાવી ચાલુ બાઈક પરથી અચાનક નીચે ઉતરી ગયો હતો અને અગાઉથી જ રાહ જોઈને ઊભેલા પોતાના મદદગારની અન્ય બાઈક પર બેસીને ક્ષણવારમાં રોંગ સાઈડમાં ગાયબ થઈ ગયો હતો.
ફરાર થયેલા આરોપીની ઓળખ મીત ઉર્ફે મિતેષ ઉર્ફે મીતલો બારીયા તરીકે થઈ છે. સિટી બી પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ. એન.બી. ચૌહાણે જણાવ્યા અનુસાર, ફરાર આરોપી મીતલો સામે સિટી સી પોલીસ મથકમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 308 (ખંડણી માંગવા) હેઠળ ગંભીર ગુનો નોંધાયેલો છે.
આ બનાવ અંગે સિટી બી પોલીસ મથકે આરોપી મીતલો બારીયા તેમજ તેને ભાગવામાં મદદ કરનાર અન્ય અજાણ્યા બાઈક ચાલક વિરુદ્ધ કાયદેસરનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. કસ્ટડીમાંથી આરોપી ભાગી જવાની ઘટનાને પગલે પોલીસે સમગ્ર શહેરમાં અને બહાર નીકળતા માર્ગો પર નાકાબંધી કરી છે.
પી.આઈ. ચૌહાણે ઉમેર્યું હતું કે, આરોપીને ઝડપી પાડવા માટે અલગ-અલગ ટીમ બનાવીને ચક્રો ગતિમાન કરાયા છે. આ ઉપરાંત, ગુનેગારને આશ્રય આપનાર કે ભાગવામાં મદદ કરનાર તમામ ઈસમો સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જાહેર રસ્તા પરથી આરોપી ભાગી જતાં સ્થાનિક સુરક્ષા વ્યવસ્થા સામે પણ અનેક તર્ક-વિતર્ક સર્જાયા છે.
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