જામનગરમાં એક જ દિવસમાં ત્રણ ઋતુનો અહેસાસ, લાલપુરમાં કરા સાથે માવઠું

కాళఝాళ గరమీ અને వహేలી સવારની ગુલાબી ઠંડી વચ્ચે સાંજના સમયે મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરતા લોકો અચંબિત થઈ ગયા હતા.

જામનગરમાં એક જ દિવસમાં ત્રણ ઋતુનો અહેસાસ, લાલપુરમાં કરા સાથે માવઠું
જામનગરમાં એક જ દિવસમાં ત્રણ ઋતુનો અહેસાસ, લાલપુરમાં કરા સાથે માવઠું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 6:50 PM IST

જામનગર: ગુજરાતમાં છેલ્લા થોડા દિવસોથી હવામાનમાં ભારે અસ્થિરતા જોવા મળી રહી છે. જામનગર જિલ્લામાં પણ આજે વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. કાળઝાળ ગરમી અને વહેલી સવારની ગુલાબી ઠંડી વચ્ચે સાંજના સમયે મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરતા લોકો અચંબિત થઈ ગયા હતા.

લાલપુર પંથકમાં કરા સાથે વરસાદ

​જામનગર જિલ્લાના લાલપુર તાલુકાના બબરઝર, અપીયા અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આકાશમાં કાળાડિબાંગ વાદળો છવાયા હતા અને જોરદાર પવન સાથે વરસાદી ઝાપટું પડ્યું હતું. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, વરસાદની સાથે કરા પણ પડ્યા હતા, જેને કારણે સમગ્ર પંથકમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી.

જામનગરમાં એક જ દિવસમાં ત્રણ ઋતુનો અહેસાસ, લાલપુરમાં કરા સાથે માવઠું (ETV Bharat Gujarat)

​એક જ દિવસમાં ત્રણ ઋતુનો અનુભવ

​જામનગર જિલ્લામા એક સાથે ત્રણ ઋતુનો અનુભવ થઇ રહ્યો જેમાં શહેરમા અનેક કેટલાક તાલુકાઓમા સવારે ઝાકળ સાથે ઠંડી અને બપોરે ગરમી પડી રહી છે. જયારે આજે લાલપુર તાલુકામા અચાનક કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે.

​ખેડૂતોમાં ચિંતાનું મોજું

​હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી એક સપ્તાહ સુધી કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ "માવઠું" ખેડૂતો માટે મુસીબત બનીને આવ્યું છે. ખાસ કરીને જીરું, રાયડો, ચણા અને ઘઉં જેવા રવિ પાકને આ વરસાદથી મોટા પાયે નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખેતરોમાં તૈયાર થયેલો પાક પલળી જવાથી ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે.

હવામાન વિભાગની ચેતવણી

આગામી 7 દિવસ દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ ભાગોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. લોકોને વીજળીના કડાકા વખતે ઝાડ નીચે અથવા ખુલ્લા મેદાનમાં ન રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

