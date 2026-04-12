જામનગર: ધ્રોલ તાલુકા પંચાયતની મોટા વાગુદડ બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર બિનહરીફ
તાલુકા પંચાયતની વિવિધ બેઠકો માટે કુલ 67 ફોર્મ નોંધાયા, પરંતુ મોટા વાગુદડ પર વિરોધી ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યા, BJPના ઉમેદવાર હર્ષાબા જાડેજા બિનહરીફ વિજેતા જાહેર.
Published : April 12, 2026 at 2:22 PM IST
જામનગર: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનો માહોલ જામ્યો છે, ત્યારે જામનગર જિલ્લાના ધ્રોલ તાલુકામાંથી ભાજપ માટે આનંદના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ધ્રોલ તાલુકા પંચાયતની મોટા વાગુદડ બેઠક પર ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના ઉમેદવાર હર્ષાબા અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા બિનહરીફ વિજેતા જાહેર થયા છે.
ચૂંટણી પૂર્વે જ ભાજપની જીતનો શ્રીગણેશ
ધ્રોલ તાલુકા પંચાયતની વિવિધ બેઠકો માટે આ વખતે ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. તંત્રના આંકડા મુજબ, તાલુકા પંચાયતની બેઠકો માટે કુલ 67 ઉમેદવારી ફોર્મ નોંધાયા હતા. જોકે, મોટા વાગુદડ બેઠક પર સમીકરણો એવી રીતે ગોઠવાયા કે વિરોધ પક્ષના ઉમેદવારોએ પોતાના ફોર્મ પરત ખેંચ્યા અથવા અન્ય કોઈ મજબૂત દાવેદારી ન રહેતા હર્ષાબા જાડેજાને બિનહરીફ જાહેર કરવામાં આવ્યા.
પ્રથમ પ્રયાસે જ ભવ્ય સફળતા
નોંધનીય છે કે, હર્ષાબા અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને ભાજપ દ્વારા પ્રથમ વખત ટિકિટ આપવામાં આવી હતી. પક્ષે નવા ચહેરા પર ભરોસો મૂક્યો હતો, જે અંતે સફળ સાબિત થયો છે. આ જીત સાથે જ કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને મતવિસ્તારમાં ફટાકડા ફોડીને વિજયને વધાવવામાં આવ્યો હતો.
રાજભા જાડેજાની રણનીતિ રંગ લાવી
આ બિનહરીફ જીત પાછળ સંગઠનની શક્તિ અને સ્થાનિક નેતાગીરીનું માર્ગદર્શન મહત્વનું રહ્યું છે. જામનગર જિલ્લા ભાજપના ઉપપ્રમુખ રાજેન્દ્રસિંહ (રાજભા) જાડેજાનો આ જીત પાછળ નોંધપાત્ર ફાળો હોવાનું સ્થાનિક સ્તરે ચર્ચાઈ રહ્યું છે. તેમની કુનેહપૂર્વકની રણનીતિ અને મતદારો તેમજ કાર્યકરો સાથેના સંકલનને કારણે ભાજપ ચૂંટણી લડ્યા પહેલા જ આ બેઠક અંકે કરવામાં સફળ રહ્યું છે.
રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજાનું નિવેદન
જિલ્લા ભાજપ ઉપપ્રમુખ રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ કહ્યું, "આ જીત એ કાર્યકરોની મહેનત અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં લોકોના અતૂટ વિશ્વાસનું પરિણામ છે. મોટા વાગુદડની જનતાના વિકાસ માટે અમે કટિબદ્ધ છીએ."
મુખ્ય અંશો:
બેઠક: મોટા વાગુદડ (ધ્રોલ તાલુકા પંચાયત)
વિજેતા ઉમેદવાર: હર્ષાબા અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા
પક્ષ: ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)
વિશેષતા: પ્રથમ વખત ટિકિટ અને સીધી બિનહરીફ જીત
નિષ્કર્ષ
આ વિજય સાથે ધ્રોલ તાલુકામાં ભાજપે પોતાની પકડ મજબૂત કરી છે, જેની અસર આગામી દિવસોમાં અન્ય બેઠકોના પરિણામો પર પણ જોવા મળી શકે છે. બિનહરીફ જીતની આ સફળતાએ આગામી ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપના કાર્યકરોનો ઉત્સાહ બમણો કરી દીધો છે.
