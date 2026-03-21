જામનગરમાં ઈદ મુબારકના પડઘા સાથે ઈદ-ઉલ-ફિત્રની ભવ્ય ઉજવણી

સમગ્ર હાલાર પંથક સહિત જામનગર શહેર અને જિલ્લામાં આજે ઇસ્લામ ધર્મના પવિત્ર તહેવાર 'ઈદ-ઉલ-ફિત્ર'ની હર્ષોલ્લાસ અને ભાવપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 1:46 PM IST

જામનગર: સમગ્ર હાલાર પંથક સહિત જામનગર શહેર અને જિલ્લામાં આજે ઇસ્લામ ધર્મના પવિત્ર તહેવાર ‘ઈદ-ઉલ-ફિત્ર’ની અત્યંત હર્ષોલ્લાસ અને ભાવપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

રમઝાન માસના 30 દિવસના કઠિન રોઝા (ઉપવાસ) પૂર્ણ થયા બાદ આજે મુસ્લિમ બિરાદરોએ પરંપરાગત આસ્થા સાથે આ પવિત્ર પર્વની ઉજવણી કરી હતી. વહેલી સવારથી જ શહેરના રાજમાર્ગો પર ઉત્સાહનું મોજું ફરી વળ્યું હતું અને વાતાવરણમાં ‘ઈદ મુબારક’ના નાદ ગુંજી ઉઠ્યા હતા.

નમાઝ અદા કરવા માટે ઉમટ્યો માનવ મહેરામણ

જામનગરની ઐતિહાસિક ઈદગાહ મસ્જિદ સહિત શહેરની વિવિધ નાની-મોટી મસ્જિદોમાં સવારથી જ મુસ્લિમ બિરાદરો નમાઝ અદા કરવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા. ઈદગાહ ખાતે હજારોની સંખ્યામાં લોકોએ શિસ્તબદ્ધ રીતે પંક્તિબદ્ધ થઈને નમાઝ અદા કરી હતી. મસ્જિદના પેશ ઈમામે ઈદની વિશેષ નમાઝ પઢાવી હતી અને ત્યારબાદ દેશમાં અમન, શાંતિ, કોમી એકતા અને ભાઈચારો જળવાઈ રહે તે માટે ખાસ દુઆઓ માંગી હતી. નમાઝ પૂર્ણ થયા બાદ તમામ બિરાદરોએ એકબીજાને ગળે મળીને ઈદની મુબારકબાદી પાઠવી હતી, જે દ્રશ્યોએ સાચા અર્થમાં ભારતીય સંસ્કૃતિના ભાઈચારાના દર્શન કરાવ્યા હતા.

મુસ્લિમ અગ્રણીઓ અને મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિ

આ પવિત્ર પ્રસંગે જામનગર મુસ્લિમ સમુદાયના અગ્રણીઓ, સામાજિક કાર્યકરો અને રાજકીય નેતાઓ પણ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. શહેરના વિવિધ ક્ષેત્રના મહાનુભાવોએ મુસ્લિમ બિરાદરોને ઈદની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. હિન્દુ-મુસ્લિમ ભાઈચારાના પ્રતિક સમાન આ તહેવારમાં અન્ય સમાજના લોકોએ પણ પોતાના મિત્રોના ઘરે જઈ મોં મીઠું કરાવીને શુભેચ્છાઓ આપી હતી.

બાળકોમાં અનેરો ઉત્સાહ અને ‘ઈદી’નો આનંદ

ઈદના તહેવારમાં સૌથી વધુ ઉત્સાહ બાળકોમાં જોવા મળ્યો હતો. નવા વસ્ત્રો સજીને બાળકોએ વડીલોના આશીર્વાદ લીધા હતા અને ‘ઈદી’ (ભેટ) મેળવી હતી. ઘરે-ઘરે મીઠી સેવૈયા અને વિવિધ પકવાનો બનાવીને મહેમાનોનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. બપોર બાદ શહેરના બગીચાઓ અને જાહેર સ્થળોએ પરિવારો સાથે ફરવા નીકળેલા લોકોના કારણે ભારે ભીડ જોવા મળી હતી.

પોલીસ તંત્રનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત

તહેવાર દરમિયાન જામનગર શહેરમાં શાંતિ અને સલામતી જળવાઈ રહે તે માટે જિલ્લા પોલીસ વડાના માર્ગદર્શન હેઠળ શહેરના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે પણ પોલીસના જવાનો ખડેપગે તૈનાત રહ્યા હતા. શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ઈદની ઉજવણી પૂર્ણ થતા તંત્રએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

આમ, જામનગરમાં ઈદ-ઉલ-ફિત્રનો આ તહેવાર માત્ર ધાર્મિક પરંપરા જ નહીં, પરંતુ પરસ્પર પ્રેમ, સદભાવના અને માનવતાના સંદેશ સાથે સંપન્ન થયો હતો. આ પર્વએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું કે તહેવારો એ સમાજને જોડવાનું સૌથી મોટું માધ્યમ છે.

