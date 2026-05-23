જામનગર ડમ્પિંગ પૉઇન્ટ પર ભીષણ આગ: ફાયર વિભાગનું 4 દિવસનું મેગા ઑપરેશન, 70થી વધુ ટેન્કર કામે લાગ્યા

સમગ્ર વિસ્તારમાં ધુમાડાના ગોટેગોટા અને અસહ્ય દુર્ગંધ ફેલાતા સ્થાનિક રહીશો તોબા પોકારી ઉઠ્યા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 23, 2026 at 4:30 PM IST

જામનગર : શહેરના ગુલાબનગર વિસ્તારમાં આવેલા મહાનગરપાલિકાના ડમ્પિંગ પોઇન્ટ પર છેલ્લા ચાર દિવસથી લાગેલી ભીષણ આગ પર આખરે ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા ભારે જહેમત બાદ કાબૂ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે. જામનગર ફાયર વિભાગના ઇતિહાસમાં આ એક સૌથી મોટું અને લાંબુ ચાલેલું ઓપરેશન માનવામાં આવી રહ્યું છે. કચરાના વિશાળ ઢગલામાં લાગેલી આગને કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં ધુમાડાના ગોટેગોટા અને અસહ્ય દુર્ગંધ ફેલાતા સ્થાનિક રહીશો તોબા પોકારી ઉઠ્યા હતા.

​300 મીટર લાંબી પાઇપલાઇન બિછાવી સતત વોટર સપ્લાય શરૂ રખાયો

​ડમ્પિંગ સાઇટ પર કચરાના પહાડમાં લાગેલી આગ એટલી વિકરાળ હતી કે, તેને ઓલવવા માટે સતત પાણીના પ્રવાહની જરૂર હતી. ફાયર ફાઇટિંગની કામગીરીમાં કોઈ વિક્ષેપ ન પડે તે માટે ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા એક અત્યંત પ્રશંસનીય અને મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. ગુલાબનગર ખાતે આવેલા પાણીના ટાંકાથી લઈને ડમ્પિંગ પોઇન્ટ સુધી અંદાજે 300 મીટર લાંબી પાઇપ લાઇન તાત્કાલિક ધોરણે લંબાવવામાં આવી હતી. આ અનોખા પ્રયોગને કારણે ફાયરના વાહનોને સતત અને અવિરત પાણીનો સપ્લાય મળતો રહ્યો હતો, જેના કારણે ઑપરેશન ઝડપી બન્યું હતું.

જામનગરના ફાયર અધિકારી અનવર ગજણએ જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા 4 દિવસથી ગુલાબનગર ડમ્પિંગ સ્ટેશન ખાતે આગને કાબુમાં લેવાની કામગીરી સતત ચાલી રહી છે. આ કામગીરીમાં ફાયર શાખાની 5થી વધુ મોટી ગાડીઓ (ફાયર ફાઇટર્સ) સતત તૈનાત રાખવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધીમાં 70થી વધુ ફાયર ફાઇટરની ગાડી દ્વારા પાણીનું ફાયરિંગ (મારો) ચલાવવામાં આવ્યું છે. ફાયર શાખાના અંદાજિત 40 જેટલા અધિકારીઓ અને જવાનોએ દિવસ-રાત જોયા વગર, જીવના જોખમે આ કામગીરી સફળતાપૂર્વક પાર પાડી રહ્યા છે."

​સ્થાનિક રહીશો ધુમાડા અને દુર્ગંધથી પરેશાન

​આગ લાગવાના કારણે ગુલાબનગર અને તેની આસપાસના રહેણાંક વિસ્તારોમાં ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી હતી. ચાર દિવસ સુધી સતત નીકળતા ઝેરી ધુમાડા અને કચરો સળગવાની તીવ્ર દુર્ગંધને કારણે આસપાસના રહીશો, ખાસ કરીને બાળકો અને વૃદ્ધોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી હતી. સ્થાનિક લોકોમાં તંત્ર પ્રત્યે રોષ પણ જોવા મળ્યો હતો, પરંતુ ફાયર બ્રિગેડની સતત મહેનત બાદ આગ શાંત થતાં હવે લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

