પેટ્રોલ-ડીઝલની નો ટેન્શન! જામનગરના આ ડોક્ટર છેલ્લા 11 વર્ષથી માત્ર સાયકલ પર જ જાય છે હોસ્પિટલ
મોંઘા ઇંધણની ચિંતા કર્યા વગર જામનગરના ડૉક્ટર છેલ્લા 11 વર્ષથી રોજિંદા જીવનમાં અને હોસ્પિટલ આવવા-જવા માટે માત્ર સાયકલનો જ ઉપયોગ કરે છે.
Published : May 17, 2026 at 11:11 AM IST
જામનગર: વૈશ્વિક સ્તરે વધી રહેલા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ અને પર્યાવરણની કટોકટી વચ્ચે જામનગરના જાણીતા ડોક્ટર રાજેન્દ્ર વિરાણીએ સમાજ માટે એક અનોખું ઉદાહરણ પુરૂં પાડ્યું છે. મોંઘા ઇંધણની ચિંતા કર્યા વગર તેઓ છેલ્લા 11 વર્ષથી રોજિંદા જીવનમાં અને હોસ્પિટલ આવવા-જવા માટે માત્ર સાયકલનો જ ઉપયોગ કરે છે. સામાન્ય આદતથી શરૂ થયેલો તેમનો આ શોખ આજે 'જામનગર સાયકલિંગ ક્લબ'ના માધ્યમથી 400 જેટલા લોકોને ફિટનેસ અને ઇંધણ બચતનો પાઠ ભણાવી રહ્યો છે.
ડૉક્ટરને કેવી રીતે સાયકલિંગનો શોખ જાગ્યો?
ડૉ. રાજેન્દ્ર વિરાણીએ પોતાના શોખ વિશે જણાવ્યું હતું કે, "શરૂઆતમાં આર્મીના શ્રેયસ નેગી નામના એક અધિકારી, જેઓ બાયસિકલ લવર હતા, તેમના સંપર્કમાં આવ્યા બાદ અમે સાથે મળીને સાયકલિંગ ગ્રુપ બનાવવાનું વિચાર્યું હતું. ધીમે ધીમે આ ગ્રુપમાં લોકો જોડાતા ગયા અને આજે 'જામનગર સાયકલિંગ ક્લબ'માં અંદાજે 400 જેટલા સભ્યો છે."
ડૉ. રાજેન્દ્ર વિરાણીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "આ ક્લબના સભ્યો રોજ સવારે 6:00 વાગ્યે નીકળીને 8:00 વાગ્યા સુધીમાં 30થી 40 કિલોમીટર જેટલું સાયકલિંગ કરે છે. આ ઉપરાંત આ ક્લબ દ્વારા મેરેથોન, ટ્રાયાથલોન (જેમાં સ્વિમિંગ, સાયકલિંગ અને રનિંગ ત્રણેય સામેલ હોય છે) તેમજ 300,400,600 અને 1200 કિલોમીટર સુધીની લાંબી સાયકલિંગ ઇવેન્ટ્સનું પણ નિયમિત આયોજન કરવામાં આવે છે."
દરેક ઋતુમાં સાયકલનો જ આગ્રહ
જામનગરમાં વાલ્કેશ્વરી નગરીમાં રહેતા ડૉ. રાજેન્દ્ર વિરાણીનું ઘર હોસ્પિટલથી માત્ર સવા કિલોમીટર જેટલા અંતરે છે. તેઓ હોસ્પિટલ જવાનું હોય, કોઈ પ્રોફેશનલ કામ હોય કે પછી બહારથી આવેલા મોટા ડોક્ટરો સાથેની કોઈ મહત્વની મીટિંગ હોય, હંમેશા સાયકલ લઈને જ પહોંચવાનો આગ્રહ રાખે છે. ચોમાસામાં વરસાદ હોય, ઉનાળાનો આકરો તડકો હોય કે શિયાળાની ગુલાબી ઠંડી હોય, તેઓ ક્યારેય કાર કે બાઇકનો ઉપયોગ કરતા નથી. માત્ર પરિવાર સાથે ક્યાંક બહાર જવાનું હોય કે ઇમરજન્સી મેડિકલ સેવાની સ્થિતિ હોય, ત્યારે જ તેઓ અન્ય વાહનનો ઉપયોગ કરે છે.
મધ્યમ કદના શહેરો માટે સાયકલિંગ આશીર્વાદ સમાન
હાલના સમયમાં વધી રહેલા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ અને પર્યાવરણીય કટોકટી વચ્ચે સાયકલિંગને શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ ગણાવતા ડોક્ટર રાજેન્દ્ર વિરાણીએ ઉમેર્યું કે, "જામનગર જેવા મધ્યમ કદના શહેરોમાં કોઈ પણ લોકેશન 5થી 6 કિલોમીટરથી વધુ દૂર હોતું નથી. જો આવા શહેરોના નાગરિકો સાયકલિંગ અપનાવે, તો તેનાથી સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે અને આર્થિક બોજ પણ હળવો થાય છે. સાયકલ ચલાવવાથી ટ્રાફિક અને પાર્કિંગની સમસ્યાઓ આપોઆપ હલ થઈ જાય છે."
અંતમાં તેમણે દેશભક્તિ અને નાગરિક ફરજનો સંદેશ આપતા જણાવ્યું કે, "આપણે સરહદ પર લડવા ન જઈ શકીએ તો કંઈ નહીં, પણ એક જવાબદાર નાગરિક તરીકે બને તેટલી ઇંધણની બચત કરીને દેશના વિકાસમાં અને પર્યાવરણના રક્ષણમાં ચોક્કસ મોટું યોગદાન આપી શકીએ છીએ."
