જામનગરના 14 'બ્લેક સ્પોટ'ની યાદીમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો, ત્રણ વર્ષમાં અકસ્માતો અને મોતનો આંકડો ભયાનક

2022થી 2024 દરમિયાનના આંકડા વિશ્લેષણ બાદ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અને એસ.પી.એ તૈયાર કરી સૂચિ, તીવ્ર વળાંક અને રસ્તાની ખામી બન્યા કાળ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 6, 2026 at 3:40 PM IST

જામનગર: જિલ્લા રોડ સેફ્ટી કમિટી દ્વારા વર્ષ 2025 માટે જાહેર કરાયેલા 14 'બ્લેક સ્પોટ'ની સત્તાવાર યાદીમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે.

જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અને એસ.પી. દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલા આ દસ્તાવેજ મુજબ, 2022થી 2024ના ત્રણ વર્ષ દરમિયાન આ સ્થળો પર ગંભીર અકસ્માતો અને જાનહાનિ નોંધાઈ છે. તંત્ર દ્વારા આ સ્થળો પાછળના ભૌગોલિક અને ટેકનિકલ કારણોનું પણ વિગતવાર વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે.

આ તમામ જગ્યાઓએ માર્ગ પરના વળાંક, ઢાળવાળા રસ્તા, અવ્યવસ્થિત મીડિયન ઓપનિંગ અને જંકશનની ગંભીર ખામીઓ મુખ્ય કારણરૂપ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
તમામ 14 સ્થળોની અકસ્માતની સંખ્યા અને તેના કારણોની વિગત

ક્રમસ્થળ (વિસ્તાર)અકસ્માતોમૃત્યુ/જાનહાનીમુખ્ય કારણ
1જાયવા પાટીયા (ધ્રોળ)911 (જાનહાની)તીવ્ર વળાંક અને મીડિયન ઓપનિંગ
2વંકીયા ગામ કટ (ધ્રોળ)74 મીડિયન ઓપનિંગ
3સોયલ ટોલનાકા પાસે (ધ્રોળ)73મીડિયન ઓપનિંગ
4ફલ્લા સર્કલ (પંચ-એ)46વળાંક અને જંકશન
5જાંબુડા પાટીયા (પંચ-એ)72વ્યસ્ત જંકશન
6શેખપાટ પાટીયા (પંચ-એ)157તીવ્ર વળાંક (Curve)
7મોરકંડા, લાલપુર ચોકડી (પંચ-બી)34મીડિયન ઓપનિંગ
8સાંઢિયા પુલ, કનસુમરા પાટીયા (પંચ-બી)52માર્ગ પરનો વળાંક
9વસઈ પાટીયા (સિક્કા)54તીવ્ર વળાંક
10ખાવડી, મોતી ખાવડી પાસે119સીધો રસ્તો (વાહનોની ગતિ)
11મેઘપર ગામ બસ સ્ટોપ (જામનગર-ખંભાળિયા રોડ)76સીધો રસ્તો
12ગુલાબનગર ઢાઢિયો (જામનગર સીટી)--સીધો રસ્તો (અકસ્માત પ્રભાવી)
13કાલાવડ GIDC પાસે (આઈ.ટી.આઈ. અને જી.આઈ.ડી.સી. વચ્ચે)21માર્ગ પરનો ઢાળ (Slope)
14મોરઝર ત્રણ પાટીયા (જામજોધપુર)24સીધો/વળાંકવાળો રસ્તો (Straight/Curved)
​તંત્ર દ્વારા લેવામાં આવનાર પગલાં
​આ બ્લેક સ્પોટ્સ પર અકસ્માતો ઘટાડવા માટે GSRDC, માર્ગ અને મકાન વિભાગ (NH), અને જામનગર મહાનગરપાલિકા જેવી રોડ એજન્સીઓને કામગીરી સોંપવામાં આવી છે. આ સ્થળો પર રોડ એન્જિનિયરિંગમાં સુધારો, વળાંક દૂર કરવા, મીડિયન ઓપનિંગ વ્યવસ્થિત કરવા અને ચેતવણીરૂપ સાઈન બોર્ડ લગાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.

