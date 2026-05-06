જામનગરના 14 'બ્લેક સ્પોટ'ની યાદીમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો, ત્રણ વર્ષમાં અકસ્માતો અને મોતનો આંકડો ભયાનક
2022થી 2024 દરમિયાનના આંકડા વિશ્લેષણ બાદ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અને એસ.પી.એ તૈયાર કરી સૂચિ, તીવ્ર વળાંક અને રસ્તાની ખામી બન્યા કાળ.
Published : May 6, 2026 at 3:40 PM IST
જામનગર: જિલ્લા રોડ સેફ્ટી કમિટી દ્વારા વર્ષ 2025 માટે જાહેર કરાયેલા 14 'બ્લેક સ્પોટ'ની સત્તાવાર યાદીમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે.
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અને એસ.પી. દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલા આ દસ્તાવેજ મુજબ, 2022થી 2024ના ત્રણ વર્ષ દરમિયાન આ સ્થળો પર ગંભીર અકસ્માતો અને જાનહાનિ નોંધાઈ છે. તંત્ર દ્વારા આ સ્થળો પાછળના ભૌગોલિક અને ટેકનિકલ કારણોનું પણ વિગતવાર વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે.
આ તમામ જગ્યાઓએ માર્ગ પરના વળાંક, ઢાળવાળા રસ્તા, અવ્યવસ્થિત મીડિયન ઓપનિંગ અને જંકશનની ગંભીર ખામીઓ મુખ્ય કારણરૂપ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
તમામ 14 સ્થળોની અકસ્માતની સંખ્યા અને તેના કારણોની વિગત
|ક્રમ
|સ્થળ (વિસ્તાર)
|અકસ્માતો
|મૃત્યુ/જાનહાની
|મુખ્ય કારણ
|1
|જાયવા પાટીયા (ધ્રોળ)
|9
|11 (જાનહાની)
|તીવ્ર વળાંક અને મીડિયન ઓપનિંગ
|2
|વંકીયા ગામ કટ (ધ્રોળ)
|7
|4
|મીડિયન ઓપનિંગ
|3
|સોયલ ટોલનાકા પાસે (ધ્રોળ)
|7
|3
|મીડિયન ઓપનિંગ
|4
|ફલ્લા સર્કલ (પંચ-એ)
|4
|6
|વળાંક અને જંકશન
|5
|જાંબુડા પાટીયા (પંચ-એ)
|7
|2
|વ્યસ્ત જંકશન
|6
|શેખપાટ પાટીયા (પંચ-એ)
|15
|7
|તીવ્ર વળાંક (Curve)
|7
|મોરકંડા, લાલપુર ચોકડી (પંચ-બી)
|3
|4
|મીડિયન ઓપનિંગ
|8
|સાંઢિયા પુલ, કનસુમરા પાટીયા (પંચ-બી)
|5
|2
|માર્ગ પરનો વળાંક
|9
|વસઈ પાટીયા (સિક્કા)
|5
|4
|તીવ્ર વળાંક
|10
|ખાવડી, મોતી ખાવડી પાસે
|11
|9
|સીધો રસ્તો (વાહનોની ગતિ)
|11
|મેઘપર ગામ બસ સ્ટોપ (જામનગર-ખંભાળિયા રોડ)
|7
|6
|સીધો રસ્તો
|12
|ગુલાબનગર ઢાઢિયો (જામનગર સીટી)
|-
|-
|સીધો રસ્તો (અકસ્માત પ્રભાવી)
|13
|કાલાવડ GIDC પાસે (આઈ.ટી.આઈ. અને જી.આઈ.ડી.સી. વચ્ચે)
|2
|1
|માર્ગ પરનો ઢાળ (Slope)
|14
|મોરઝર ત્રણ પાટીયા (જામજોધપુર)
|2
|4
|સીધો/વળાંકવાળો રસ્તો (Straight/Curved)
તંત્ર દ્વારા લેવામાં આવનાર પગલાં
આ બ્લેક સ્પોટ્સ પર અકસ્માતો ઘટાડવા માટે GSRDC, માર્ગ અને મકાન વિભાગ (NH), અને જામનગર મહાનગરપાલિકા જેવી રોડ એજન્સીઓને કામગીરી સોંપવામાં આવી છે. આ સ્થળો પર રોડ એન્જિનિયરિંગમાં સુધારો, વળાંક દૂર કરવા, મીડિયન ઓપનિંગ વ્યવસ્થિત કરવા અને ચેતવણીરૂપ સાઈન બોર્ડ લગાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.
