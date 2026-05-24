જામનગર જિલ્લા પંચાયતના નવા હોદ્દેદારોની વરણી: રંજનબેન જીવાણી પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ પદે પરેશ હીરપરાની વરણી

ભાજપ કાર્યાલય ખાતે કાર્યકરો અને સમર્થકોએ ફટાકડા ફોડી અને એકબીજાને મીઠાઈ ખવડાવી ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

Published : May 24, 2026 at 4:21 PM IST

​જામનગર : જામનગર જિલ્લા પંચાયતના નવા પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખના નામોની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તાજેતરમાં યોજાયેલી ચૂંટણીમાં જીત મેળવ્યા બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા જિલ્લાના મોખરાના હોદ્દાઓ પર આખરી મહોર મારી દેવામાં આવી છે, જેને પગલે પક્ષના કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

રંજનબેન જીવાણી બન્યા નવા પ્રમુખ

​જામનગર જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પદ માટે ભાજપના પક્ષ હાઈકમાન્ડ દ્વારા રંજનબેન ડી. જીવાણીની સત્તાવાર પસંદગી કરવામાં આવી છે. ધ્રોલ તાલુકાની ખારવા જિલ્લા પંચાયત બેઠક પરથી વિજેતા બનેલા મહિલા ઉમેદવાર રંજનબેન જીવાણીને હવે સમગ્ર જિલ્લાની મુખ્ય કમાન સોંપવામાં આવી છે.

ઉપપ્રમુખ અને કારોબારી ચેરમેનની જાહેરાત

​પ્રમુખ પદ ઉપરાંત જિલ્લા પંચાયતના અન્ય મહત્વના હોદ્દાઓની પણ જાહેરાત કરાઈ છે. જેમાં ઉપપ્રમુખ પદ માટે પરેશભાઈ હીરપરાના નામ પર આખરી મહોર મારવામાં આવી છે. જ્યારે જિલ્લા પંચાયતની સૌથી મહત્વની અને પાવરફુલ ગણાતી કારોબારી સમિતિના ચેરમેન તરીકે સુનિલભાઈ રાઠોડની વરણી કરવામાં આવી છે. નવા હોદ્દેદારોના નામો જાહેર થતાં જ જામનગર ભાજપના કાર્યાલય ખાતે કાર્યકરો અને સમર્થકોએ ફટાકડા ફોડી અને એકબીજાને મીઠાઈ ખવડાવી ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, તાજેતરમાં જ સંપન્ન થયેલી જામનગર જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય ચૂંટણીમાં ભાજપે એકતરફી વિજય મેળવ્યો હતો. કુલ 24 બેઠકોમાંથી 19 બેઠકો પર ભગવો લહેરાવીને ભાજપે પ્રચંડ બહુમતી મેળવી હતી. જ્યારે વિપક્ષની વાત કરીએ તો, આ ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટી 03 બેઠકો સાથે બીજા ક્રમે રહીને મુખ્ય વિપક્ષ તરીકે ઉભરી આવી છે, જ્યારે કોંગ્રેસના ફાળે માત્ર 02 બેઠકો જ આવી હતી.

