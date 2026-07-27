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જામનગર: જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભા મિનિટોમાં આટોપાતાં સદસ્યોમાં ભારે રોષ, ઉપપ્રમુખે 10 દિવસની નોટિસની આપી ખાતરી

સામાન્ય સભા ગણતરીની મિનિટોમાં પૂરી થઈ જતાં દૂર-દૂરથી આવેલા સદસ્યો પોતાની રજૂઆતો યોગ્ય રીતે મૂકી શક્યા ન હતા, જેથી સભા ગૃહમાં રોષ ફેલાયો.

જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભા મિનિટોમાં આટોપાતાં સદસ્યોમાં ભારે રોષ
જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભા મિનિટોમાં આટોપાતાં સદસ્યોમાં ભારે રોષ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 7:58 PM IST

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જામનગર: જિલ્લા પંચાયત ખાતે આજે યોજાયેલી સામાન્ય સભા ભારે વિવાદ અને નારાજગી વચ્ચે સંપન્ન થઈ હતી. જિલ્લાભરમાંથી પોતાના વિસ્તારના લોકપ્રશ્નો લઈને આવેલા સદસ્યોને રજૂઆત કરવાનો પૂરતો સમય ન મળતાં સભા ગૃહમાં અને સભા બાદ શાસક પક્ષ સામે ભારે અસંતોષ જોવા મળ્યો હતો.

આજે યોજાયેલી સામાન્ય સભા ગણતરીની મિનિટોમાં જ આટોપી લેવાઈ, જેના કારણે સભ્યો પોતાની રજૂઆતો યોગ્ય રીતે મૂકી શક્યા નહીં. સામાન્ય રીતે જિલ્લાના દૂરના વિસ્તારોમાંથી સભ્યો પ્રજાકીય પ્રશ્નો માટે જિલ્લા પંચાયતની કચેરી સુધી આવતા હોય છે, પરંતુ સભા ઝડપથી પૂરી થતાં તેમનો અવાજ દબાઈ જવાથી રોષ વ્યાપી ગયો હતો.

ઉપપ્રમુખે 10 દિવસની નોટિસની આપી ખાતરી (Etv Bharat Gujarat)

ભણગોર બેઠકના સદસ્ય પી.ડી. ગોજીયાના ગંભીર આક્ષેપ
સામાન્ય સભા પૂર્ણ થયા બાદ ભણગોર બેઠકના જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય પી.ડી. ગોજીયાએ શાસક પક્ષની કાર્યપદ્ધતિ સામે આકરા પ્રહાર કર્યા. તેમણે ગંભીર આક્ષેપ કરતાં જણાવ્યું કે સામાન્ય સભા માટે પૂરતો સમય આપવામાં આવતો નથી. જો સભ્યોને આગોતરી નોટિસ અને પૂરતો સમય ન મળે, તો તેઓ પોતાના વિસ્તારના પ્રશ્નો કઈ રીતે તૈયાર કરી શકે? તેમણે શાસક પક્ષ પ્રજાના પ્રશ્નો સાંભળવાથી ભાગી રહ્યો હોવાનો સૂર વ્યક્ત કર્યો.

જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભા મિનિટોમાં આટોપાતાં સદસ્યોમાં ભારે રોષ (Etv Bharat Gujarat)

ઉપપ્રમુખ પરેશ હીરપરાની સ્પષ્ટતા
સદસ્યોની નારાજગી સામે આવતાં જામનગર જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ પરેશ હીરપરાએ સફાઈ આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે સદસ્યોની લાગણીને ધ્યાને લેવામાં આવી છે. તેમણે ખાતરી આપતા કહ્યું કે, "હવે પછી જ્યારે પણ સામાન્ય સભા બોલાવવામાં આવશે, ત્યારે ઓછામાં ઓછો 10 દિવસનો સમય આપવામાં આવશે, જેથી તમામ સદસ્યોને પોતાના વિસ્તારના પ્રશ્નો અને મુદ્દાઓ તૈયાર કરીને રજૂ કરવાનો પૂરતો અવસર મળી રહે."

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