ETV Bharat / state

જામનગર: સીંગચમાં EVMના કનેક્શનમાં ગંભીર ગેરરીતિનો આક્ષેપ, ગ્રામજનો દ્વારા ફરી મતદાનની માંગ

જામનગર કલેક્ટર અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીને એક ઉગ્ર આવેદન પત્ર પાઠવ્યું છે

સીંગચમાં EVMના કનેક્શનમાં ગંભીર ગેરરીતિનો આક્ષેપ
સીંગચમાં EVMના કનેક્શનમાં ગંભીર ગેરરીતિનો આક્ષેપ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

​જામનગર : જિલ્લાના સીંગચ ગામમાં યોજાયેલી જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી વિવાદોના ઘેરાવામાં આવી છે. સીંગચ ગામના ગ્રામજનોએ વહીવટી તંત્ર પર ઘોર બેદરકારીનો આરોપ લગાવી, જામનગર કલેક્ટર અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીને એક ઉગ્ર આવેદન પત્ર પાઠવ્યું છે. આ પત્રમાં બૂથ નંબર 3 અને 4 પર થયેલી ટેકનિકલ ગેરરીતિઓને પગલે ફરીથી મતદાન (Re-polling) કરાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

​શું છે સમગ્ર વિવાદ?

આવેદન પત્રમાં જણાવ્યા અનુસાર, સીંગચ ગામના બૂથ નંબર 3 અને 4 પર ફરજ પરના અધિકારીઓએ EVM મશીનના બેલેટ યુનિટ (BU) અને કંટ્રોલ યુનિટ (CU) આડા-અવળા એટલે કે 'ચોકડીમાં' કનેક્ટ કર્યા હતા. આ ગંભીર ટેકનિકલ ખામીને કારણે મતદારોએ જે ઉમેદવારને મત આપ્યો હતો, તે મત અન્ય ઉમેદવારના ખાતામાં ટ્રાન્સફર થઈ ગયો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

સીંગચમાં EVMના કનેક્શનમાં ગંભીર ગેરરીતિનો આક્ષેપ (ETV Bharat Gujarat)

​ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે આ માત્ર શંકા નથી, પરંતુ અનેક જાગૃત મતદારો આ બાબતે કાયદેસરના સોગંદનામા (Affidavit) પર જુબાની આપવા પણ તૈયાર છે કે તેમનો મત ખોટી જગ્યાએ પડ્યો છે.

​લોકશાહીના મૂલ્યો પર ખતરો

ગ્રામજનોએ આ ઘટનાને બંધારણીય મતાધિકારનો ભંગ ગણાવ્યો છે. આવેદનમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે જો આ દૂષિત પ્રક્રિયાનું પરિણામ સ્વીકારવામાં આવશે, તો તે લોકશાહી માટે 'કાળો કલંક' સાબિત થશે. અગાઉ આ બાબતે ચૂંટણી કમિશનરને પણ લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી હોવાનો ઉલ્લેખ સંદર્ભમાં કરાયો છે.

સીંગચમાં EVMના કનેક્શનમાં ગંભીર ગેરરીતિનો આક્ષેપ
સીંગચમાં EVMના કનેક્શનમાં ગંભીર ગેરરીતિનો આક્ષેપ (ETV Bharat Gujarat)

​ગ્રામજનોની મુખ્ય માંગણીઓ

  • ​બૂથ નંબર 3 અને 4નું પરિણામ તાત્કાલિક ધોરણે રદ કરવામાં આવે
  • ​સરકારી નીતિ-નિયમો મુજબ આ બૂથ પર વહેલી તકે ફરીથી મતદાન યોજાય
  • ​બેદરકાર અધિકારીઓ સામે કડક કાયદેસરના અને ખાતાકીય પગલાં લેવામાં આવે.

​ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી

આ અંગે આપના ધારાસભ્ય હેમંત ખવાએ ચેતવણી આપી છે કે જો વહીવટી તંત્ર દ્વારા ન્યાયી નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે, તો તેઓ કલેક્ટર કચેરી સામે ઉગ્ર આંદોલન અને ભૂખ હડતાળ પર ઉતરશે. એટલું જ નહીં, આ મામલે હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવવાની પણ તૈયારી દર્શાવવામાં આવી છે.

સીંગચમાં EVMના કનેક્શનમાં ગંભીર ગેરરીતિનો આક્ષેપ
સીંગચમાં EVMના કનેક્શનમાં ગંભીર ગેરરીતિનો આક્ષેપ (ETV Bharat Gujarat)

જામનગર કલેકટર કચેરી ખાતે લાલપુર અને જામજોધપુરના ધારાસભ્ય સાથે મોટી સંખ્યામા ગ્રામજનો રજુઆત કરવા આવ્યા હતા. કલેકટર પી બી પંડ્યાએ લોકોની રજુઆત પણ સાંભળી હતી જોકે મીડિયાએ આ અંગે તેમને નિવેદન આપવાનું કહ્યું ત તેઓએ જણાવ્યું કે આ મુદ્દે હાલ કોઈ નિવેદન નહિ આપે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે વહીવટી તંત્ર આ ગંભીર પુરાવાઓ ધ્યાને લઈ શું પગલાં ભરે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. 5 રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કેટલા વોટ NOTAને પડ્યા? અસમમાં 1 ટકાથી વધુ રહ્યો આંકડો
  2. બંગાળમાં સ્ટ્રોંગ રૂમ પર 'મહાસંગ્રામ', EVMની સુરક્ષાને લઇને રાજકારણ ગરમાયું

TAGGED:

JAMNAGAR ELECTION 2026
JAMNAGAR NEWS
VILLAGERS EVM ALLEGATIONS
JAMNAGAR NEWS
SINGHACH VILLAGERS DEMAND REVOTING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.