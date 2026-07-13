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જામનગરમાં રાજ્યપાલનો અનોખો અંદાજ: લતીપર ગામમાં રોકાયા, ખેડૂતની વાડીએ દોહ્યું ગાયનું દૂધ

રાજ્યપાલે લતીપર ગામની સરકારી પ્રાથમિક શાળાના એક સામાન્ય ઓરડામાં રાત્રિ વિશ્રામ કરી ગ્રામજનોમાં ભારે આદર જગાવ્યો હતો.

રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે ખેડૂતની વાડીએ દોહ્યું ગાયનું દૂધ
રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે ખેડૂતની વાડીએ દોહ્યું ગાયનું દૂધ (acharya devvrat X POST)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 5:26 PM IST

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જામનગર : ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે તાજેતરમાં જામનગર જિલ્લાના લતીપર ગામની મુલાકાત લઈને પોતાના પ્રકૃતિપ્રેમ, સાદગી અને પ્રાકૃતિક કૃષિ પ્રત્યેના લગાવનો એક અનોખો પરિચય આપ્યો છે. પ્રોટોકોલ અને વૈભવી સુવિધાઓથી દૂર રહીને રાજ્યપાલે લતીપર ગામની સરકારી પ્રાથમિક શાળાના એક સામાન્ય ઓરડામાં રાત્રિ વિશ્રામ કરીને ગ્રામજનોમાં ભારે આદર જગાવ્યો હતો.

વહેલી સવારે યોગાભ્યાસ અને ગૌ દુગ્ધ દોહન

રાત્રિ રોકાણ બાદ, વહેલી સવારે રાજ્યપાલે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને ગ્રામજનો સાથે મળીને યોગાભ્યાસ કર્યો હતો. આ તકે તેમણે સૌને સ્વસ્થ જીવનશૈલી માટે દૈનિક જીવનમાં યોગને વણી લેવાની પ્રેરણા આપી હતી. ત્યારબાદ તેઓ સ્થાનિક ખેડૂત કલ્પેશભાઈ માલાણીની વાડીએ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે પ્રકૃતિ સાથે ઓતપ્રોત થઈને સ્વહસ્તે ગૌ દુગ્ધ દોહન કર્યું હતું.

જામનગરમાં રાજ્યપાલનો અનોખો અંદાજ (ETV Bharat Gujarat)

માતૃકૃપા ફાર્મની મુલાકાત અને મૂલ્યવર્ધન પર ભાર

રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે પોતાના પ્રવાસ દરમિયાન રાજ્યપાલ પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા પ્રગતિશીલ ખેડૂત બળદેવભાઇ ખત્રાણીના 'માતૃકૃપા ફાર્મ'ની મુલાકાતે પધાર્યા હતા. તેમણે ખેતરમાં ગુલાબ અને મગફળીના પાકનું ઝીણવટભર્યું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ફાર્મ પર પ્રાકૃતિક પદ્ધતિથી ઉત્પાદિત ગુલાબમાંથી ગુલકંદ બનાવવાની પ્રક્રિયા અને અન્ય ઓર્ગેનિક મૂલ્યવર્ધિત પેદાશો જોઈને તેમણે ભારે આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો.

માતૃકૃપા ફાર્મની મુલાકાત
માતૃકૃપા ફાર્મની મુલાકાત (ETV Bharat Gujarat)

રાજ્યપાલે જણાવ્યું હતું કે, "રાસાયણિક ખેતી કરતાં પ્રાકૃતિક કૃષિ અને પેદાશોનું મૂલ્યવર્ધન કરીને ખેડૂતો અનેક ગણી મોટી આવક મેળવી શકે છે."

જીવામૃતનું નિરીક્ષણ અને ખેડૂતોને આહ્વાન

આચાર્ય દેવવ્રતે પ્રાકૃતિક કૃષિ માટે અત્યંત મહત્વના ગણાતા 'ઘન જીવામૃત' અને 'નિમાસ્ત્ર' વગેરે બનાવવાની પદ્ધતિઓનું પણ પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. સ્થાનિક ખેડૂતો સાથે સંવાદ સાધતા તેમણે વૈજ્ઞાનિક અભિગમ સાથે સમજાવ્યું કે, જમીનનો ઓર્ગેનિક કાર્બન જેટલો ઊંચો હશે, ખેતી એટલી જ વધુ સમૃદ્ધ બનશે. તેમણે જંગલોનું ઉદાહરણ આપતા કહ્યું કે ત્યાં કોઈ ખાતર કે પાણી આપવા નથી જતું, છતાં પ્રકૃતિ પોતે જ વૃક્ષોનું પોષણ કરે છે.

રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત વિદ્યાર્થી સાથે
રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત વિદ્યાર્થી સાથે (ETV Bharat Gujarat)
ગ્રામજનો સાથે મળીને યોગાભ્યાસ કર્યો
ગ્રામજનો સાથે મળીને યોગાભ્યાસ કર્યો (ETV Bharat Gujarat)

રાજ્યપાલે ઉપસ્થિત તમામ ખેડૂતોને પ્રાયોગિક ધોરણે ઓછામાં ઓછી એક એકર જમીનમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ શરૂ કરવા માટે ભાવભર્યું આહ્વાન કર્યું હતું. ખેડૂત બળદેવભાઇ ખત્રાણીએ રાજ્યપાલના અનુભવસભર માર્ગદર્શન બદલ આભાર માનતા જણાવ્યું હતું કે, આ મુલાકાતથી અમારો ઉત્સાહ બમણો થયો.

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