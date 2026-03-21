જામનગરમાં વાવાઝોડાને કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત, 100થી વધુ ટીમો કામે

જામનગર વર્તુળ કચેરી હેઠળ આવતા જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના કુલ 1320 ફીડરોમાંથી 728 ફીડરો ક્ષતિગ્રસ્ત થયા હતા.

જામનગરમાં વાવાઝોડાને કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત
જામનગરમાં વાવાઝોડાને કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 1:21 PM IST

જામનગર : શહેર અને જિલ્લામાં ત્રાટકેલા વાવાઝોડાને કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થયું છે. ખાસ કરીને વીજ માળખાને થયેલા ભારે નુકસાનને પગલે અનેક વિસ્તારોમાં અંધારપટ છવાયો હતો. જોકે, પીજીવીસીએલ (PGVCL) દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે સમારકામ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે.

  • કુલ નુકસાન: જામનગર વર્તુળ કચેરી હેઠળ આવતા જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના કુલ 1320 ફીડરોમાંથી 728 ફીડરો ક્ષતિગ્રસ્ત થયા હતા.
  • વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત: પીજીવીસીએલની ટીમોએ દિવસ-રાત જોયા વગર કરેલી મહેનતને પરિણામે 398 ફીડરો ફરી કાર્યરત કરી દેવાયા છે, જેનાથી મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં વીજળી પાછી આવી છે.
  • હાલની સ્થિતિ: હજુ પણ 320 ફીડરો બંધ હાલતમાં છે. આ ફીડરો પર ફોલ્ટ શોધવા માટે કર્મચારીઓ દ્વારા 'ફૂટ પેટ્રોલિંગ' (પગપાળા સર્વે) કરવામાં આવી રહ્યો છે.

ખેતીવાડીને ફટકો: વાવાઝોડાના કારણે માત્ર શહેરી જ નહીં, પણ ગ્રામ્ય પંથકમાં ખેતીવાડીના વીજ જોડાણો અને હાઈટેન્શન લાઈનોને મોટી તારાજી વેઠવી પડી છે.

જામનગરમાં વાવાઝોડાને કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત (ETV Bharat Gujarat)

100થી વધુ ટીમો કાર્યરત

તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિને વહેલી તકે થાળે પાડવા માટે ૧૦૦થી વધુ સ્પેશિયલ ટીમો બનાવવામાં આવી છે. ભારે પવન અને પ્રતિકૂળ સંજોગો હોવા છતાં, બાકી રહેલા વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો વહેલી તકે શરૂ થાય તે માટે પ્રયાસો તેજ કરવામાં આવ્યા છે.

